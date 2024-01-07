Председатель ХСС призвал немецкие власти передать Украине ракеты Taurus

Премьер-министр Баварии и председатель ХСС Зедер призвал власти Германии передать Украине ракеты Taurus

Tекст: Ольга Никитина

По словам политика, которые приводит портал T-Online, поставки Taurus дадут возможность Украине отразить постоянные удары беспилотников и ракет. Зедер подчеркнул, что такой шаг якобы не позволит России одержать победу в конфликте, передает РИА «Новости».

Накануне ряд представителей «Зеленых», СвДП, а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи ракет Украине и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности, передает ТАСС.

«Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела», – приводит издание слова Сары Нанни – эксперта по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90» / «Зеленые» в Бундестаге. Она считает, что якобы «самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел [Украиной] целей на российской территории» и в новых регионах РФ. «Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства», – заявила Нанни.

«Мы не должны бояться нашего собственного куража», – утверждала, в свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). «Германия должна, наконец, ее [ракету] поставить, чтобы прервать российские линии снабжения», – сказала она изданию.

Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы «является де-факто поддержкой России». «РФ считает себя сильнее из-за слабости Запада», – сказал он. «Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта», – утверждал депутат Бундестага.

Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.