До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Европарламенту предсказали «пророссийское» преобразование
Politico: Европарламент после выборов станет более пророссийским и менее зеленым
Поддержка евроскептиков в Европейском союзе растет, и она повлияет на результаты парламентских выборов в ЕС, которые принесут в содружество серьезные политические изменения, пишут американские СМИ.
В статье газеты Politico говорится, что следующий состав законодательного органа может оказаться «более пророссийским и менее зеленым», чем нынешний.
Поддержка правых растет во многих странах континента, в том числе в Германии и Франции, отмечает издание со ссылкой на результаты социологических опросов. По итогам голосования, намеченного на июнь, они могут получить почти четверть мест в Европарламенте, что, по оценке американской газеты, может поставить под угрозу «священные ценности» – верховенство права и экологические законы, передает RT содержание публикации.
«Правая угроза», по мнению автора статьи, становится для ЕС все более реальной на фоне того, как центристы утрачивают свои позиции. Politico сомневается, что в условиях миграционного кризиса и экономических неурядиц им удастся вернуть доверие избирателей.
Неназванный европейский дипломат заявил в комментарии изданию, что эта тенденция «будет сохраняться и может иметь далеко идущие последствия». По его словам, «вот-вот наступит новый момент».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС.