Европарламенту предсказали «пророссийское» преобразование

Politico: Европарламент после выборов станет более пророссийским и менее зеленым

Tекст: Ольга Никитина

В статье газеты Politico говорится, что следующий состав законодательного органа может оказаться «более пророссийским и менее зеленым», чем нынешний.

Поддержка правых растет во многих странах континента, в том числе в Германии и Франции, отмечает издание со ссылкой на результаты социологических опросов. По итогам голосования, намеченного на июнь, они могут получить почти четверть мест в Европарламенте, что, по оценке американской газеты, может поставить под угрозу «священные ценности» – верховенство права и экологические законы, передает RT содержание публикации.

«Правая угроза», по мнению автора статьи, становится для ЕС все более реальной на фоне того, как центристы утрачивают свои позиции. Politico сомневается, что в условиях миграционного кризиса и экономических неурядиц им удастся вернуть доверие избирателей.

Неназванный европейский дипломат заявил в комментарии изданию, что эта тенденция «будет сохраняться и может иметь далеко идущие последствия». По его словам, «вот-вот наступит новый момент».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС.