Tекст: Евгений Поздняков

На внеочередных парламентских выборах в Нидерландах победу одержала крайне правая «Партия свободы» (ПС). Согласно данным, полученным после обработки 98,2% бюллетеней, политическая сила может рассчитывать на 37 из 150 мест в национальном парламенте.

Второе место со значительным отставанием занимает альянс «Партии труда» и «Зеленых левых». Коалицией руководит бывший первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Третий результат показала Народная партия за свободу и демократию (НПСД) врио премьер-министра страны Марка Рютте, она получает 24 депутатских мандата.

Убедительная победа ПС оказалась неожиданной, поскольку еще за день до выборов шансы всех трех политических сил на победу назывались равными. Популярность фракции росла за счет умелых заявлений ее лидера – Герта Вилдерса. Обращаясь к избирателям, он отмечал, что важнейшими темами в настоящий момент являются вопросы миграции, беженцев и здравоохранения. Он также подчеркивал, что готов занять «разумную позицию» по проблеме исламизации страны.

Однако официальные итоги голосования будут объявлены Избирательным советом Нидерландов лишь 1 декабря. После этого начнется формирование новой правящей коалиции, которой нужно иметь не менее 76 мест в парламенте. Тем не менее на победу «Партии свободы» уже успели отреагировать другие влиятельные политики правого толка.

«Ветер перемен уже здесь!» – цитируют премьер-министра Венгрии Виктора Орбана РИА «Новости» в своем Telegram-канале. В схожем ключе высказалась и лидер «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен. По ее мнению, в ЕС до сих пор «жива надежда» на изменения.

Вместе с тем итоги голосования в Нидерландах вызвали серьезные опасения в западной прессе. Так, издание The Telegraph называет Вилдерса «противоречивым популистом», отмечая, что ему еще предстоит пройти «сложный и тернистый путь». Издание допускает, что остальные политические силы будут опасаться «вступать в коалицию с человеком, который призывал покончить с поставками оружия Украине и провести референдум о выходе страны из ЕС».

The Guardian пишет, что некоторые идеи Вилдерса, такие как восстановление пограничного контроля, высылка нелегальных мигрантов и введение разрешений на работу для приезжих из других стран ЕС, способны «фундаментально изменить ДНК Европы в случае, если будут воплощены в жизнь».

«Нидерланды рискуют оказаться на пороге новой политической нестабильности после 13 лет правления Марка Рютте», – уверены журналисты The New York Times. Подчеркивается, что победа Вилдерса продлит череду успехов крайне правых партий в Северной Европе, однако ПС еще предстоит побороться за формирование подходящей коалиции.

Издание Politico называет главу «Партии свободы» «худшим кошмаром ЕС». Газета пишет, что общеевропейский консенсус, варьирующийся от «изменений климата и реформы Евросоюза до поставок оружия Украине», внезапно станет «предметом дискуссии, а может быть и вовсе отменен». Уточняется, что победа Вилдреса может вызвать «дрожь» во многих институтах объединения.

Однако в другой статье издание добавляет, что глава «Партии свободы» уже заявил о готовности к компромиссу по вопросам исламизации и проведения референдума о выходе из ЕС. По версии Politico, эти заявления могут быть сигналом к возможным уступкам организации при создании правящей коалиции.

В экспертном сообществе отмечают, что победа партии Герта Вилдерса свидетельствует о наборе популярности в Европе правых политических сил. Если ему удастся занять пост премьер-министра и удержаться на нем, то Россия сможет рассчитывать на налаживание адекватного диалога с Нидерландами.

«Рейтинги либеральных партий обрушились на фоне пропалестинских протестов и культурных войн, раскалывающих Запад. К тому же растет усталость от перманентного экономического кризиса и безумной зеленой повестки. Всему этому Вилдерс обещает положить конец», –

объясняет политолог Малек Дудаков в своем Telegram-канале. «Он сторонник перемирия на Украине. Вилдерс требовал гарантий, что Киев никогда не войдет в НАТО, лишь бы закончить конфликт. Нидерланды готовы были поставить Украине транши на 2 млрд евро в 2024 году, включая истребители F-16. Теперь это все под большим вопросом», – считает эксперт.

«Партия свободы» набирает 23%. И ей придется искать партнеров для коалиции. Все остальные партии будут пытаться лечь костьми, лишь бы не допустить Вилдерса до власти. А если это будет невозможно, попытаются заставить его отказаться от идей вроде выхода из Евросоюза», – уточняет он.

«В любом случае это ввергает Нидерланды в масштабный конституционный кризис. А позиции правых в Европе резко усиливаются. Вилдерс станет мощным союзником Орбана. И Венгрии со Словакией теперь будет легче блокировать те же европейские транши Киеву. Проигранная война на Украине все сильнее дестабилизирует Евросоюз, приводя к власти евроскептиков, мечтающих сломать через колено брюссельские институты», – акцентирует Дудаков.

О непростой ситуации в Нидерландах говорит и политолог Владимир Корнилов. «Несмотря на то что «Партия свободы» заняла лидирующие позиции по итогам парламентских выборов, количества полученных мест в правительстве все еще недостаточно для единоличного управления страной. Придется договариваться, искать союзников, с которыми можно будет сформировать коалицию», – сказал он.

«Однако текущая электоральная кампания оказалась настолько жесткой, что большинство политических сил еще до подведения итогов голосования заявили о нежелании сотрудничать с «Партией свободы». Фактически страна замерла в ожидании серьезного кризиса власти», – отмечает собеседник.

«Процесс формирования правительства может растянуться на недели, а может, и месяцы. Это, разумеется, ставит под угрозу сохранение власти за Гертом Вилдерсом, который, будучи главой победившей партии, должен занять и кресло премьер-министра», – подчеркивает эксперт.

«На мой взгляд, его шансы удержаться не превышают 60%. Однако, если ему удастся выдержать напор либеральных оппонентов, то Россия может рассчитывать на некоторое потепление в диалоге с Нидерландами. Вилдерс всегда негативно высказывался о попытках ЕС очернить образ Москвы»,

– уточняет он. «Кроме того, его позиция по ситуации вокруг Украины также сильно отличается от общепринятой в западных странах точки зрения. Он достаточно часто критиковал колоссальные объемы помощи, посылаемые Европой ВСУ. России можно работать с этим политиком и по крайней мере надеяться на нейтральный подход при обсуждении проблем», – считает политолог.

«Интересно, что в Брюсселе и Вашингтоне победу «Партии свободы» восприняли с невероятной болью. Газеты пестрят яркими заголовками вроде «На выборах в Нидерландах выиграл Владимир Путин». Это о многом говорит. Масштаб проблемы не может быть не заметен для бюрократов ЕС. Остается надеяться лишь на то, что Вилдерсу удастся сохранить власть», – акцентирует Корнилов.

Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», также указывает на то, что «Партии свободы» придется озаботиться созданием коалиции.

«Возможно, сейчас мы наблюдаем новый тренд в Западной Европе. Последние годы были относительно спокойными, к власти зачастую приходили центристы. Сейчас же налицо несколько кризисов – экономический, промышленный и миграционный. Поэтому общество начало требовать радикальных политиков», – отмечает собеседник.

«Это хорошая новость для России. Представители радикальных политических сил будут более независимы от США, чем их умеренные коллеги. Этого для Москвы достаточно. Нам необходимо, чтобы европейские страны вспомнили о своих интересах. Если это произойдет, мы сможем договариваться и путем компромисса решать накопившиеся противоречия», – убежден Ткаченко.

«Правящие политические элиты Европы находятся в шоке.

Только что им удалось вернуть к власти польских либералов, встроив страну обратно в общепринятый мейнстрим. Однако теперь в Нидерландах премьером может стать правый националист Герт Вилдерс», – добавляет германский политолог Александр Рар.

«Более того, такие политики набирают популярность по всей Европе – в Италии, Венгрии, Франции. Чтобы не допустить их прихода к власти, все мейнстримные партии Германии готовы создать единый блок. В Испании либералам еле-еле удалось объединить все силы в коалицию для формирования правительства», – подчеркивает он.

«2024 год может стать решающим для ЕС. Если организация перейдет под власть правых сил, то в ней наверняка поменяются идеология и система объединения. Вместо общих ценностей будет «Европа отчизн». Правые не видят в России врага, поэтому их приход к власти – шанс на нормализацию отношений. Однако эти политические силы могут встать на путь ультранационализма, и тогда Москва столкнется с новыми вызовами», – резюмирует Рар.