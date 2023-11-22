Одна из наиболее русофобских стран ЕС впадает в политический ступор

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Для России, казалось бы, эти выборы особо и не важны. Нидерланды – это ж не Германия, не Франция и даже не Польша. Небольшое государство Западной Европы, которое, как принято считать, не играет особой роли в европейской политике и в российско-европейских отношениях.

Однако на самом деле это не совсем так. Во-первых, «Голландия – одна из богатейших стран Европы, один из ее главных кошельков, годами входившая в число главных торговых партнеров ЕС. Королевство во многом играет роль «связующего звена» между континентальной Европой и англосаксами, и тем самым является «зеркалом» всего Запада», – говорит газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. Во-вторых, на сегодняшний день Нидерланды являются одной из самых русофобских стран Западной Европы и одним из главных моторов антироссийских санкций.

«Нидерланды – это проамериканская страна в ЕС. Они ведут себя так, как хотели бы американцы – и даже немного переигрывают», – объясняет газете ВЗГЛЯД одну из причин старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Значительная часть голландской русофобии при уходящем премьере Марке Рютте – реакция на гибель «Боинга» над Донбассом в 2014 году. Это был шок для Голландии. И там сделали однозначный вывод: если бы Россия не поддержала «сепаратистов» Донбасса, не было бы войны, и «Боинг» бы не упал. А раз так – то Россию надо наказать. Потому именно Рютте и стал автором третьего пакета санкций, который определял отношения ЕС и России до 2022 года, – продолжает Вадим Трухачев. – Но были и иные причины. Голландия – страна, более других в ЕС обращающая внимание на ценности вроде прав ЛГБТ. А сам Рютте – человек, тесно связанный с США».

При этом сам Рютте является одним из патриархов европейской политики. Он находился у власти в своей стране 13 лет и после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ стал своего рода дуайеном западноевропейских руководителей. Да, сейчас он уходит со своего поста (сами выборы были назначены потому, что в июле возглавляемое им коалиционное правительство рухнуло из-за разногласий в миграционном вопросе), однако политическую карьеру не завершает. Он намерен пойти на повышение – занять пост генсека НАТО. Которое, скорее всего, и займет – авторитет Марка Рютте в Европе куда выше, чем у прибалтийских кандидатов на эту роль.

Четыре кандидата

И вопрос в том, какую политику будет проводить его преемник на посту премьер-министра? А также кто будет этим преемником? Вариантов всего четыре.

Первый и самый экзотичный – новая лидер Народной партии за свободу и демократию (НПСД, которую раньше возглавлял Рютте) Дилан Ешильгез-Зегериус. Мигрантка из Турции, сделавшая карьеру в Нидерландах и взлетевшая на самый верх политического Олимпа. Которая по одном из трех ключевых вопросов выборов (миграция) занимает жесткую позицию.

Второй – самый знакомый. Гирт Вилдерс, крайне правый политик и глава «Партии Свободы». Да, в последнее время Вилдерс аккуратно дистанцировался от своих ранее сделанных заявлений о необходимости закрывать мечети и сжигать Коран, но лишь для того, чтобы стать менее токсичным для других партий, с которыми он может войти в коалицию.

Третий – самый левый. По сути, единственный левый политик, имеющий более-менее высокий рейтинг. Речь о Франсе Тиммермансе, бывшем еврокомиссаре по вопросам изменения климата, возглавляющем ныне альянс местных зеленых и лейбористов.

Наконец, четвертый – самый протестный. Питер Омциг, возглавляющий партию «Новый общественный договор» и выступающий за глубокую реформу политической системы в Нидерландах. В том числе и для решения третьей важной темы выборов – падения уровня жизни в стране. Проще говоря, он собирает протестные голоса.

Атомарная политика

Казалось бы, кто-то из них должен победить и собрать правящую коалицию. Однако на деле не все не так просто. Ведь никто из них, скорее всего, не наберет более 20% голосов, а значит не наберет больше 30 мест в парламенте. Который, напоминаем, состоит из 150 мест. Значит нужно будет собирать коалицию, которая будет состоять как минимум из трех партий.

Дело в том, что нидерландской политической системы есть две особенности. Первая в том, что там нет избирательных округов. Выборы имеют общенациональный характер – люди голосуют за партийный список, и доля полученных голосов автоматически конвертируется в долю парламентских мандатов. Во-вторых, в Нидерландах нет традиционного избирательного порога. Чтобы пройти в парламент, партия должна набрать достаточное количество голосов хотя бы для одного места. То есть, общее количество поданных голосов делится на 150 (таково количество мест в парламенте), и если партия набрала 1/150 от всего объема, то она проходит. При этом голосами можно делиться. Если, например, партия набрала голосов на 2,5 мандата, то она бесполезные для себя полмандата может отдать другой политической силе для того, чтобы та добрала нужное количество голосов.

В итоге из 26 участвующих партий в парламент имеют шанс пройти 17. И, возможно, победителю выборов придется набирать паззл из множества партий – ведь договориться «Большой четверке» будет очень непросто.

Так, Тиммерманс слишком левый – его повестка правым не особо интересна. Вилдерс вряд ли будет сотрудничать с партией, возглавляемой этнической турчанкой, даже если она придерживается антииммигрантской политики. Питер Омциг, в свою очередь, уже заявил, что у него есть «фундаментальные разногласия» с Гиртом Вилдерсом. Поэтому эксперты полагают, что договариваться победители будут очень долго. А страна, таким образом, попадет во временный политический ступор. Первое заседание нового парламента должно уже состояться 6 декабря, однако новый премьер там может не появится ни к концу этого года, ни даже к середине следующего. Так, например, для формирования ныне рухнувшего кабмина потребовалось299 дней.

Собирайте

И для России, как ни странно, это самый хороший вариант. Ведь новый премьер, скорее всего, вряд ли будет испытывать к Москве какие-то новые чувства.

От НПСД ждать теплоты бессмысленно. «Вся эта партия относится к России крайне плохо. Она глубоко атлантическая, отстаивающая свободу бизнеса и «права человека», готовая вооружать Украину до упора. Рютте на фоне однопартийцев еще умеренным казался. А новому лидеру, как светской турчанке, необходимо показать готовность идти в фарватере западных элит. То есть бороться с Россией до последнего», – считает Вадим Трухачев.





С бывшим еврокомиссаром Тиммермансом и его левой политической силой все понятно. «Партия защиты животных сочетает в себе идеологию зеленых и троцкистов. Она ругает нас с правозащитных, пацифистских позиций. Ничего хорошего ее участие в правительстве нам не сулит», – говорит Вадим Трухачев.

Да, Омциг и Вилдерс являются более приемлемыми кандидатами (первый даже скептически относился к правительственному расследованию катастрофы с малазийским Боингом), но премьерами они вряд ли станут. А если и станут, то наличие значительной части русофобов внутри коалиции не позволит им как-то изменить отношение к России. Поэтому, как считают эксперты, пусть лучше нидерландские политики занимаются не сдерживанием России, а сложением поствыборного паззла. И удерживают Нидерланды в политическом ступоре как можно дольше.