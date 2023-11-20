Эксперт: В Нидерландах переполох за три дня до выборов

Политолог Лукьянов: Крайне правая «Партия свободы» в Нидерландах может получить право формировать правительство

Tекст: Александра Юдина

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил в своем Telegram-канале, что в данный момент в Нидерландах переполох – за три дня до выборов крайне правая Партия свободы «во главе с популистом-антииммигрантом Гертом Вилдерсом сравнялась по популярности с лидирующими либералами».

Эксперт подчеркивает, у партии есть шанс занять первое место и получить право формировать правительство.

Также Лукьянов указывает на то, что левые и либералы все же призывают избирателей «одуматься и не пускать популистов к власти», однако растет шанс на то, что кабинет «придется формировать все-таки с ними».

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в июле объявил об отставке после того, как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока просителей убежища. Позднее он объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства. Оппозиционные партии Нидерландов – «Партия труда», «Зеленые левые» и «Партия свободы» поприветствовали решение премьера.

В уходящем парламенте было представлено сразу 20 политических сил, к нынешним выборам претендентов попасть в новый состав законодательного органа набралось 26. При этом реальные шансы заполучить один депутатский мандат, по прогнозам, имеются лишь у представителей 18 партий.

Как показывает большинство предвыборных опросов, для формирования правящей коалиции понадобится минимум три партии.

По данным опроса, сделанного для телепрограммы EenVandaag, 48% граждан Нидерландов отдают предпочтение консервативному коалиционному правительству.