Бывшая беженка может стать первой женщиной-премьером Нидерландов

Politico: Бывшая беженка Йешильгез может стать первой женщиной-премьером Нидерландов

Tекст: Ольга Никитина

Голландские избиратели, возможно, скоро получат «кого-то сильно отличающегося» от Рютте, пишет европейское издание газеты Politico.

Йешильгез, занимающая в настоящее время пост министра юстиции Нидерландов, лидирует по результатам опросов общественного мнения в преддверии голосования, которое состоится в среду. Кроме того, ее ближайший соперник Питер Омцигт «дал понять», что не хочет получить высший пост, говорится в публикации.

Politico называет Йешильгез «признанным трудоголиком» и отмечает ее «смекалистость» в отношениях с прессой: она мало говорит о том, каково быть женщиной в политике, неизменно в хорошем настроении на публике и полна энергии, несмотря на «жесткие», по ее словам, требования нынешней должности.

Партия VVD, по данным издания, находится на первом месте по опросам после того, как Йешильгез сменила Рютте на посту лидера политической силы.

Платформа Йешильгез – самой в прошлом беженки – заключается в обещании бороться с наплывом мигрантов. Она заявила, что в стране наблюдается «приток слишком большого количества людей». Речь идет не только о просителях убежища, но также о мигрантах-рабочих и иностранных студентах. Это, считает Йешильгез, только мешает помогать «настоящим беженцам».

Politico добавляет, что победа VVD стала бы «чем-то исключительным». «Вряд ли есть примеры правящих партий, которые при смене руководства по-прежнему оставались бы крупнейшими», – говорится в публикации.

Дилан Йешильгез родилась 18 июня 1977 года в Анкаре. Ее отец Юджел Йешильгез был профсоюзным деятелем в Турции. Бежал с семьей из страны после госпереворота в стране 12 сентября 1980 года. Добрался до Нидерландов в 1984 году, когда дочери было семь лет.

Ранее политолог Федор Лукьянов рассказывал, что в Нидерландах за несколько дней до выборов царит переполох: крайне правая оппозиционная «Партия свободы» сравнялась по популярности с лидирующими либералами и может занять первое место.