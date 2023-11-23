Политолог: Победа правых в Нидерландах показала идеологический раскол в ЕС

Политолог Корнилов: Россия может рассчитывать на некоторое потепление в диалоге с Нидерландами

Tекст: Евгений Поздняков

«В Нидерландах сложилась очень непростая ситуация. Несмотря на то что «Партия свободы» заняла лидирующие позиции по итогам парламентских выборов, количества полученных мест в правительстве все еще недостаточно для единоличного управления страной. Придется договариваться, искать союзников, с которыми можно будет сформировать коалицию», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Однако текущая электоральная кампания оказалась настолько жесткой, что большинство политических сил еще до подведения итогов голосования заявили о нежелании сотрудничать с «Партией свободы». Фактически страна замерла в ожидании серьезного кризиса власти», – отмечает собеседник.

«Процесс формирования правительства может растянуться на недели, а может, и месяцы. Это, разумеется, ставит под угрозу сохранение власти за Гертом Вилдерсом, который, будучи главой победившей партии, должен занять и кресло премьер-министра», – подчеркивает эксперт.

«На мой взгляд, его шансы удержаться не превышают 60%. Однако, если ему удастся выдержать напор либеральных оппонентов, то Россия может рассчитывать на некоторое потепление в диалоге с Нидерландами. Вилдерс всегда негативно высказывался о попытках ЕС очернить образ Москвы», – уточняет он.

«Кроме того, его позиция по ситуации вокруг Украины также сильно отличается от общепринятой в западных странах точки зрения. Он достаточно часто критиковал колоссальные объемы помощи, посылаемые Европой ВСУ. России можно работать с этим политиком и по крайней мере надеяться на нейтральный подход при обсуждении проблем», – считает политолог.

«Интересно, что в Брюсселе и Вашингтоне победу «Партии свободы» восприняли с невероятной болью. Газеты пестрят яркими заголовками вроде «На выборах в Нидерландах выиграл Владимир Путин». Это о многом говорит. Масштаб проблемы не может быть не заметен для бюрократов ЕС. Остается надеяться лишь на то, что Вилдерсу удастся сохранить власть», – резюмирует Корнилов.

Ранее стало известно, что на парламентских выборах в Нидерландах лидирует крайне правая «Партия свободы». Согласно данным экзитпола, проведенного центром исследования общественного мнения Ipsos, организация может рассчитывать на 35 из 150 мест в правительстве страны. Это на 18 кресел больше, чем было до этого.

Второе место с большим отставанием занимает альянс из двух политических сил: «Партии труда» и «Зеленых левых». Коалицию возглавляет бывший первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Разгромным оказалось выступление в рамках текущей электоральной кампании для «Народной партии за свободу и демократию».

Эта партия не проигрывала выборы с 2010 года. Сейчас она занимает лишь третье место. Некогда правящая партия в настоящий момент может рассчитывать лишь на 23 места в парламенте. Это ее худший результат за последние 17 лет.

На победу «Партии свободы» уже успели отреагировать другие влиятельные политики правого толка. «Ветер перемен уже здесь!» – цитируют премьер-министра Венгрии Виктора Орбана РИА «Новости» в своем Telegram-канале. В схожем ключе высказалась и лидер «Национального объединения» в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен. По ее мнению, в ЕС до сих «жива надежда» на изменения.

Накануне газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как именно выборы в Нидерландах повлияют на отношения Амстердама и Москвы.