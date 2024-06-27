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    27 июня 2024, 22:00 • В мире

    Агент Запада в Ереване придумал новый миф о России

    Агент Запада в Ереване придумал новый миф о России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Совершенно новую версию политической истории Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики выдвинули в Ереване. Однако перед нами не просто фальсификация истории, но и откровенный антироссийский выпад. О чем идет речь и почему важнее не сами эти высказывания, а реакция на них армянского избирателя?

    Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану», заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Григорян полагает, что Армения утратила Карабах, когда «полностью зависела от России». «Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – говорит Григорян.

    Секретарь Совбеза республики не согласился с тезисом о том, что когда Армения находилась в хороших отношениях с Россией, в республике не было войны. «У нас была война», – утверждает он. Григорян полагает, что «без разрешения России» вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией якобы не было бы.

    Григорян занимает пост секретаря Совбеза Армении с 2018 года и считается одним из самых верных приверженцев Никола Пашиняна и проводников его политики и идеологии. Он родился в Карабахе, но всю свою сознательную жизнь после учебы в Американском университете в Ереване работал в так называемом прозападном «гражданском обществе»: от разнообразных «гражданских инициатив» до «Трансперенси интернешнл». В 2018 году Григорян активно участвовал в «бархатной революции», много выступал на уличных митингах.

    После прихода к власти Пашиняна именно Григорян одним из первых получил назначение в Совет безопасности, не имея какого-либо опыта государственной службы. Сейчас Армен Григорян – один из главных проводников в Армении западного влияния. Ждать каких-то других слов в адрес России от него было бы странно.

    Но в данном случае важна не личность Григоряна, а его должность, функция. С нападками на Россию выступает секретарь Совета безопасности – и это не уличный митинг, а официальное заявление высокопоставленного представителя власти. Идеология Пашиняна и его окружения сводится к тому, что участие России в «армянских делах» приводило к войнам. А потому от ориентации на Москву следует отказаться и найти новых союзников.

    На это придется напомнить, что конфликт за Нагорный Карабах (Арцах) начался без участия Москвы, и в тот период, когда России в ее текущем политическом воплощении вовсе не существовало.

    Первые боестолкновения в Карабахе начались еще в 1988 году. Советский Союз находился в терминальной стадии саморазрушения. Именно ослабление центральной власти, то есть пресловутого «российского влияния» (как тогда говорили – «союзного центра») и позволило этой войне произойти. Так что спрашивать тут надо не с Москвы, а с радикальных армянских интеллигентских клубов типа «Крунка» и «Карабах», так и с азербайджанских экстремистов из Народного фронта перестроечного времени – именно эти организации разжигали в СССР сепаратизм и радикальный национализм.

    Далее на протяжении почти 30 лет уже независимая Армения при всех ее президентах отказывалась признавать Нагорно-Карабахскую республику как независимое государство. Вот если бы НКР была признана Ереваном, то тогда можно было бы говорить, что она была «в руках Армении». Более того, армянские войска не принимали участие ни в первой, ни во второй карабахских войнах, воевали только Нагорно-Карабахские вооруженные силы. Если армяне сами отказались защищать то, что было у них «в руках», то при чем тут Россия?

    Десятилетиями руководство Армении гордилось «многовекторной политикой», которая заключалась в попытках усидеть сразу на нескольких стульях. Там почему-то верили в то, что смогут закулисными методами манипулировать своими друзьями и партнерами и даже устраивать что-то вроде соревнования, кто из них больше поможет Армении.

    В итоге к началу 2020-х годов ножки подломились у всех этих стульев, поскольку изменился мир, изменились соседи. Ничего этого в Ереване не замечали, поскольку победа в первой карабахской войне вскружила армянскому руководству голову.

    Все это время хрупкий мир вокруг Нагорного Карабаха поддерживался прежде всего усилиями России – от дипломатических до военных. Обострение ситуации произошло не по какой-то «отмашке из Москвы», а в результате отказа правительства Пашиняна поддерживать НКР и воевать за НКР. Никаких внешних причин или толчков для такой резкой смены идеологического вектора в Ереване не было. Просто в какой-то момент там сочли, что Арцах – лишняя нагрузка, ноша, которую можно сбросить. И сами от него отказались.

    Где в этой схеме «рука Москвы»? Скорее наоборот – в России с ужасом наблюдали и наблюдают до сих пор за культурным и идеологическим самоубийством народа, с которым нас связывают долгие союзные отношения.

    Правительство Пашиняна просто сдало Азербайджану Карабах вместе с его населением, а теперь последовательно сдает территорию собственно Армении. К Баку претензий в таком контексте нет: там просто воспользовались историческим шансом. Не говоря уж о том, что НКР действительно в советское время находилась в составе Азербайджанской ССР.

    Мы уже привыкли к обвинениям в адрес России, звучащим из Еревана. Но осмысления требуют не столько сами эти высказывания, а реакция на них значительной части армянского общества.

    Мы не слышим в самой Армении никакого возмущения высказываниями Григоряна. А ведь еще недавно подобные заявления были в Армении уделом разве что фашиствующих маргиналов. И если с прозападным окружением Пашиняна все понятно, то изменение общественного настроения в Армении в целом как тенденция заслуживает дополнительного внимания.

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