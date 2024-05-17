Азербайджан нашел слабое место у главной надежды Армении

Tекст: Евгений Крутиков

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в интервью телеканалу France2, что Азербайджан вмешивается в события в Новой Каледонии. В этой «заморской территории» Франции уже неделю не прекращаются беспорядки, погромы и перестрелки с полицией из-за изменения избирательного законодательства, которое приведет к размыванию доли голосов местных аборигенов – канаков. Ситуация в Новой Каледонии настолько сложная, что Париж вынужден был послать туда дополнительные войска – и есть потери.



«Это не фантазии. К сожалению, некоторые сепаратисты договорились с Азербайджаном», – сказал Дарманен. О каком именно вмешательстве идет речь, Дарманен не уточнил. Азербайджанский МИД в ответ опубликовал весьма резкое опровержение, обвиняя Париж в неоколониализме и требуя извинений за обвинения в «диктатуре».

Все это можно было бы воспринять и как паранойю, и как новую фазу начавшегося еще в 2020 году ухудшения отношений между Францией и Азербайджаном. После последней карабахской войны и ликвидации НКР Париж принялся изображать «покровительство» Армении, что обычно объясняется наличием во Франции большой армянской диаспоры. На другом уровне обобщения можно рассуждать о попытке Парижа вписаться в закавказский контекст в рамках программы восстановления международной роли Франции. Отсюда и поставки французских вооружений в Армению.

И Ереван между тем всячески дает понять, что всерьез надеется на французскую поддержку. Пашинян регулярно встречается с Макроном и процесс урегулирования с Азербайджаном обсуждает в Европе чаще, чем с Россией. Армения официально заявляет, что ее главный партнер теперь в сфере обороны – Франция, а вовсе не Россия.

Все это вполне считывается в Азербайджане. На данный момент отношения между Парижем и Баку достигли дна и отчасти переросли в гибридную войну с высылками дипломатов/шпионов и грубой взаимной риторикой. Но до подрывных действий пока не доходило.

Вплоть до того момента, как Баку не решил возглавить обновленное движение борьбы с неоколониализмом, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. На конференции Движения неприсоединения в Баку президент Ильхам Алиев обрушился на Францию, как на символ неоколониализма. Он припомнил ей и Алжир, и Юго-Восточную Азию, и Тихоокеанский регион, и противопехотные мины, и эксплуатацию женщин. Для современного Азербайджана именно Париж олицетворяет собой коллективный образ проармянской западной поддержки.

Но одно дело словами заочно пинать Париж за грехи ХIX-XX веков, а совсем другое – переходить к неким подрывным действиям в адрес страны – члена Совета Безопасности ООН, с которой к тому же у Азербайджана нет общей границы.

В июле 2023 года была организована Бакинская инициативная группа против французского колониализма. Группу организовали по итогам мероприятия под названием «На пути полной ликвидации колониализма». Если бы это был просто еще один экспертный клуб, то развития это событие не получило бы. Но уже тогда в нем приняли участие представители Новой Каледонии, хотя изначально преобладали, конечно, делегаты из африканских стран.

В апреле этого года, то есть в преддверии изменений в выборном законодательстве Новой Каледонии, в Баку Конгресс (парламент) Каледонии и Милли Меджлис Азербайджана подписали «меморандум о сотрудничестве между двумя странами». С азербайджанской стороны меморандум подписали глава Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, а от Каледонии – председатель Комитета Конгресса по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра. Она же выступила на конференции в азербайджанском парламенте «Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидание будущего».

И именно Несселин Омайра тогда впервые подтвердила, что канакское (канаки – коренное население Новой Каледонии) освободительное движение выходит на улицы Нумеа на демонстрации не только с национальными канакскими флагами, но и с флагами Азербайджана.

Также было подтверждено, что сотрудничество между Каледонией и Азербайджаном включает в себя «политическую поддержку». А это совсем другая история, отличающаяся от культурного обмена или борьбы за экологию.

Новая Каледония, как ни крути, все-таки часть Франции, хоть и со специфическим юридическим статусом. Оказывать ей или какому-то внутреннему политическому движению там «политическую поддержку» без согласия Парижа и через его голову – не слишком дружественный по отношению к Франции акт, граничащий с вмешательством во внутренние дела. Это уже не просто риторика про историческую ответственность Парижа за применение противопехотных мин в Алжире или эксплуатацию вьетнамских женщин.

А ведь неоколониализм – действительно слабое место французской истории и политики. Недаром именно за неоколониализм Макрон оправдывался во время визита в африканские страны два года назад.

Несселин Омайра не соврала: улицы Нумеа сейчас полны азербайджанских флагов. Это немного похоже на то, как в Мали, ЦАР и Нигере активно машут российскими флагами, и потому азербайджанские флаги в Каледонии вызвали в Париже смесь негодования и паники.

Но надо понимать, что в Нумеа нет азербайджанского посольства, там вообще нет никаких отдельных от Парижа дипломатических миссий. Нет там и азербайджанского бизнеса. Спрашивается: как туда попали в таких количествах азербайджанские флаги?

Бакинская инициативная группа в режиме реального времени продолжает поддерживать канакское движение. 16 мая в Баку обнародовали совместное заявление БИГ и 14 политических движений, борющихся за независимость от Франции в последних ее колониях. В первую очередь это были как раз каледонские канаки, Французская Полинезия (Mahoi Nui), Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Корсика. В заявлении осудили изменения в избирательном законодательстве Каледонии, которое и привело к протестам и погромам, аресты активистов и французский неоколониализм вообще.

Конечно, напрямую все это не доказывает какое-то физическое участие Азербайджана в волнениях в Каледонии, и за руку никого пока не поймали. Французская сторона не может предъявить что-либо вещественное, но, как и все остальные, констатирует тенденцию, состоящую в переходе Баку от просто обвинительной риторики (громких и обидных, но все-таки только слов) в адрес Франции в рамках общемирового тренда на борьбу с неоколониализмом к практическим действиям по поддержке разнообразных освободительных движений.

Отдельные экзальтированные умы уже пытаются найти в происходящем «руку Москвы» через Азербайджан, но это уже все-таки совсем конспирология. Баку ведет по всему миру антифранцузскую кампанию в одиночку по собственной инициативе. При этом Азербайджан использует более широкую антиколониальную риторику, чем исключительно антифранцузскую, и рано или поздно выйдет на более широкие обобщения.

Этот процесс уже начался. 13 мая Ильхам Алиев принял в Баку руководителей нескольких островных государств Тихоокеанского бассейна, которым угрожает исчезновение в связи с потеплением климата и повышением уровня Мирового океана. В Баку приехали генерал-губернатор Тувалу Фалани Тофингу, премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени и премьер-министр Багамских островов (это Атлантический океан, но проблема та же) Фредерик Одли Митчелл.

Дело в том, что Азербайджан сейчас председательствует в так называемом COP29 – международной организации, призванной бороться с проблемами потепления, и осенью в Баку должен состояться климатический саммит. Но Алиев на встрече с представителями островных государств пообещал им финансовую поддержку.

Вопросы деколонизации и борьбы с неоколониализмом официально не поднимались. Но опять же речь идет о тенденции «перехвата» Ильхамом Алиевым такого рода повестки. Островные государства вообще очень чувствительны к такого рода неформальной финансовой поддержке.

Для Баку борьба с Францией на ниве неоколониализма лишь часть наступления на Армению, ничего личного. В широкой фронт оказались вовлечены канаки, а могли бы и кто-нибудь другие, лишь бы насолить нынешнему европейскому «зонтику» армян. Однако Франция вполне справедливо всерьез воспринимает действия Азербайджана в отношении Новой Каледонии. Это тот самый случай, когда гибридное противостояние между двумя странами, начавшись со словесных перепалок, вышло на новый уровень.