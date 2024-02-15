Азербайджан выбрал нового врага после Армении

Tекст: Евгений Крутиков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей инаугурационной речи заявил о необходимости открыть новые внешнеполитические горизонты: «Если прежде основным направлением нашей внешней политики было решение армяно-азербайджанского конфликта, то сегодня этот вопрос, можно сказать, не стоит на повестке». Поэтому, продолжил Алиев, «должны преобладать другие направления внешней политики» страны. По его словам, Баку должен быть «в первых рядах борьбы против исламофобии в мире, рядом со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом».

Алиев заявил, что Азербайджан «оказывает и будет оказывать поддержку для того, чтобы полностью стереть с лица Земли неоколониализм и его факторы, оставшиеся в наследство от этой безобразной истории». «Пусть и те, кто стоит во главе неоколониализма, знают, что они напрасно начали холодную войну с нами… Мы будем адекватно отвечать на шаги против нас, и те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют», – добавил президент Азербайджана.

После победы в Карабахе и переизбрания на пост президента республики Ильхам Алиев явно решил вывести внешнюю политику Азербайджана на новый уровень. Престиж Азербайджана после блицкрига в Карабахе и продолжающегося давления на Армению сильно вырос. В Баку логично полагают, что и роль Азербайджана в мире должна начать постепенно меняться. Там пока не претендуют на роль региональной сверхдержавы (при «живых» Турции и Иране это сложно представить), но вполне уже можно начать претендовать на роль более содержательную, чем просто постепенное добивание Армении.

Вопрос только в том, каким образом это формулировать и какой в широком смысле цивилизационный проект Азербайджан собирается эксплуатировать, усиливая свою роль на международной арене. Тут есть подводные камни.

В частности, борьба с «исламофобией» будет означать конфликт как минимум с Израилем. А с этой страной Баку связывают тесные контакты. Тут и сотрудничество в сфере ВПК, и тот факт, что Израиль живет на бакинской нефти, и Азербайджан прилично на этом зарабатывает.

Еще сложнее с неоколониализмом. Так удачно совпало, что все предыдущие годы Азербайджан был председателем Движения неприсоединения (оно живо до сих пор), и в Баку в ноябре проходила очередная конференция этого движения. Это дало выгодную площадку для того, чтобы Ильхам Алиев озвучил и конкретизировал свое видение неоколониализма. Хотя формально доклад Ильхама Алиева был о женщинах, поскольку темой конференции Движения в Баку было «Развитие прав и повышение полномочий женщин».





Алиев тогда отметил, что Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения уделял особое внимание повестке деколонизации. «Мы разоблачили политику неоколониализма, проводимую некоторыми странами, особенно Францией, на глобальном уровне, озвучили требования покончить с этой позорной практикой», – заявил президент Азербайджана. О женщинах он, конечно, тоже сказал. Алиев отметил, что колониализм оказывал негативное влияние и на права женщин.

«Защита прав женщин, усиление их роли в обществе занимают важное место в повестке дня Движения неприсоединения. Этой теме было уделено особое внимание и определены обязательства государств-членов в данной сфере в документах, последовательно принятых Движением, в том числе итоговом документе Бакинского саммита 2019 года», – подчеркнул тогда азербайджанский президент.

Но после женщин Ильхам Алиев выпустил специальное обращение к участникам бакинской конференции под названием «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость». Главный посыл его обращения: большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершено Францией.

В обращении отмечено, что оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность.

По словам Алиева, Франция также является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире. «Только на территории Алжира было заложено более пяти миллионов мин. В результате Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от взрывов мин», – отметил азербайджанский лидер.

И логичный переход: «В этом списке после Франции идет ее близкий союзник Армения.

В результате жертвами мин, заложенных Арменией на оккупированных ею азербайджанских территориях, только за последние три года стали около 340 азербайджанцев. Среди них есть и гражданские лица. Одной из причин, тесно связывающих эти две страны друг с другом, является их опыт занятия минным террором», – подчеркивается в заявлении Алиева.

Сейчас именно Париж олицетворяет для Баку не только коллективного западного союзника Армении, но и в целом некое антиазербайджанское общее зло. Позиция главы Движения неприсоединения позволила Алиеву дополнительно сформулировать свой негатив в отношении французов. И их исторической симпатии к армянам, само собой.

Баку сейчас разгоняет свой конфликт с Францией, поскольку именно французы пытаются взять на себя роль «защитника Армении» и начинают поставки вооружений для Еревана. Подорвать эту позицию Франции Баку не сможет, но создается удобный идеологический фон борьбы с «главным колонизатором».

С другой стороны, Ильхам Алиев начал оперировать символами слишком широкими, чтобы они могли включать в себя только противостояние с Францией. Нарратив неоколониализма широко используется сейчас либеральной средой против России, а «борьба с наследием Российской империи» стала одним из пропагандистских и подрывных направлений политики Запада.

В Азербайджане антироссийская риторика в «антиколониальном» духе пока считается маргинальной, но переход от маргинальности в мейнстрим в случае политической необходимости очень короток. Особенно в обстановке эйфории от победы в Карабахе, которая продолжает подпитывать постоянное давление Азербайджана на Армению. Если Баку вдруг понадобиться для решения какой-то локальной политической цели («зангезурский коридор», например) обратить «антиколониальный» подход против России, это вполне реализуемо.

Конечно, это будет в культурном и политическом планах более сложно, нежели заочно пинать далекую Францию, с которой Азербайджан на практике ничего не связывает. У России и Азербайджана гораздо более глубокие и прочные отношения, гораздо более сложная взаимозависимость. Однако было бы опрометчиво отрицать саму теоретическую возможность использования Азербайджаном оружия под названием «антиколониализм» шире, чем только против французов. К программным заявлениям Ильхама Алиева стоит относиться со всей серьезностью.