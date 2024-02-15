В Ереване предположили намерение Азербайджана начать военную агрессию против Армении

Пашинян: Ереван усмотрел в действиях Баку намерение начать военную агрессию

Tекст: Елизавета Шишкова

Он указал, что Баку продолжает проводить политику «дайте мне то, что я хочу, путем переговоров, иначе я заберу это силой».

По словам Пашиняна, одной из причин такой политики является стремление начать военные действия на некоторых участках границы, а после –полномасштабную войну против Армении, передает ТАСС.

«Это намерение читается во всех действиях и заявлениях официального Баку», – сказал премьер-министр.

Пашинян также добавил, что заявление Азербайджана о том, что армянское законодательство препятствует заключению мирного договора, не соответствует действительности.

Он пояснил, что заявления Баку являются нарушением суверенитета Армении и вмешательством во внутренние дела. «В законодательстве Армении нет положения, препятствующего реализации мирного соглашения. Это не только политическая, но и экспертная оценка», – сказал он.

Премьер также напомнил о военном инциденте на границе 13 февраля, в результате которого погибли четверо армянских военных. «Должен подчеркнуть, что произошедшее является очередным проявлением деструктивной политики Азербайджана», – заключил Пашинян.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя странами, погибли четыре армянских военных. МИД Армении обвинил Азербайджан в срыве усилий по установлению мира.