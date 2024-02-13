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МИД Армении обвинил Азербайджан в срыве усилий по установлению мира
Азербайджан своими действиями срывает усилия по установлению мира в регионе, утверждается в заявлении МИД Армении в связи с вооруженным инцидентом на границе, в результате которого погибли четверо армянских военных.
Как говорится в заявлении, действиям по применению силы предшествовали воинственные заявления руководства Азербайджана, а также информационно-пропагандистская подготовка, передает ТАСС. В документе указано, что руководство Азербайджана «постоянно пытается сорвать усилия сторон, заинтересованных в стабильности и безопасности Южного Кавказа, по возобновлению переговоров, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном».
Ранее сообщалось, что подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой четверо армянских военных погибли.