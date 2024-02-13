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Число погибших армянских военных на границе с Азербайджаном достигло четырех человек
Минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела с азербайджанской стороны на границе число погибших военных достигло четырех, один ранен.
Как отмечается в сообщении военного ведомства, в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций погибли четверо армянских военных, один ранен, его жизни ничто не угрожает, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя странами.