Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен
Экономист Митрахович объяснил «лазейку» в законе Байдена о запрете импорта урана из России
США, получив первые результаты от восстановления собственного производства обогащенного урана, решили ограничить импорт из России. Такая мера Вашингтона может спровоцировать рост мировых цен. При этом Россия не столкнется с серьезными последствиями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Байден подписал указ о запрете импорта российского урана с оговорками.
«В мире существует достаточно много стран, где добывается уран. Это и Канада, и Австралия, и Казахстан, и западноафриканские республики. Проблема заключается именно в обогащенном сырье. Россия является крупным поставщиком. Конкуренцию нам может составить европейская транснациональная компания URENCO, но ее мощности загружены. Поэтому теперь американцы могут столкнуться с определенными трудностями», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
По его словам, именно на такой случай в Вашингтоне сохранили лазейку. «В указе Байдена содержится оговорка о том, что до 2028 года можно продолжать закупки у России. Ситуация, при которой у США не будет хватать урана для работы атомных станций, таким образом исключается», – уточнил спикер. Как полагает Митрахович, власти Соединенных Штатов, принимая решение по российскому сырью, делают ставку на развитие собственного производства.
«В Америке есть технология обогащения урана, они какое-то время этим даже занимались. Но на определенном этапе в силу глобализации было решено, что экономически выгоднее покупать на стороне. Сейчас же в период деглобализации, экономических и санкционных войн, каждая страна пытается вернуть себе самостоятельность в плане производства многих ключевых товаров или объектов, технологических ресурсов. Это касается и США», – детализировал эксперт.
Он напомнил, что Штаты уже начали восстанавливать свои мощности, а Байден отчитывался о производстве 90 кг обогащенного урана. «Конечно, это на порядок меньше того, чем им нужно. Я думаю, что цель – в следующем десятилетии выйти на самостоятельное производство необходимого сырья. Пока же США продолжат его закупать в других странах, в том числе и в России», – полагает собеседник. Вопрос только в том, по какой цене удастся это делать.
Митрахович допускает, что решение Вашингтона по российскому урану может спровоцировать рост мировых цен. «Всякие ограничения всегда так или иначе разрывают цепочки, сложившиеся экономические связи. Я не исключаю, что будет увеличиваться стоимость и урана, и атомного топлива. Рынок в целом будет дезинтегрирован», – прогнозирует специалист.
При этом Россия не столкнется серьезными последствиями из-за запрета поставок урана в США. «Мы будем продавать тем, с кем сотрудничаем, а именно – странам Глобального Юга и Востоку. Там растет энергопотребление, и для нас – как поставщиков энергоресурсов – это хорошо. Более того, «Росатом» строит атомные станции в разных регионах мира. У нас, например, есть проекты в Китае, Индии, Турции, Египте», – заключил Митрахович.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Речь идет о «необлученном, низкообогащенном уране, произведенном в Российской Федерации или российским предприятием».
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики». По мнению Салливана, недавно одобренное выделение 2,72 млрд долларов в эту сферу «даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США».
Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания. Документ обязывает минэнерго США найти и предоставить Конгрессу способы замещения поставок урана из России. Однако при отсутствии альтернативных источников ведомство до января 2028 года сможет выдавать разрешения на импорт из РФ.
При этом крупнейшая в Соединенных Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже предупредила, что после введения запрета обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения, чтобы продолжить поставки урана своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, сообщает РИА «Новости».
По оценкам издания The Washington Post, американские компании тратят около 1 млрд долларов в год на закупку обогащенного урана у «Росатома». Аналитики британской газеты Guardian считают, что вместо России Вашингтон может обратиться за альтернативными источниками необходимого сырья к Канаде, Франции или Японии.
В то же время посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов убежден: подписанный Байденом закон обернется очередным потрясением в международных экономических отношениях, в том числе и для самих США. «Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране», – говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства.
Антонов считает, что США пытаются «поставить на колени отечественные профильные компании». Но, по его мнению, они будут работать по другим направлениям, а «локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам».