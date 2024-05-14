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Байден подписал указ о запрете импорта урана из России с оговорками
Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий ввоз в страну урана российского происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В документе вводится запрет на «импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией», сообщает ТАСС
Отмечается, что запрет на импорт обогащенного урана из России утвердил Сенат Конгресса США 30 апреля, одобрив соответствующий законопроект.
Документ обязывает Минэнерго США найти и предоставить Конгрессу способы замещения поставок урана из России. Однако, при отсутствии альтернативных источников урана, чтобы поддерживать работу реакторов в США и для удовлетворения национальных интересов закупка российского урана в исключительных случаях может быть продолжена до января 2028 года.