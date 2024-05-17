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МВД Франции обвинило Азербайджан во вмешательстве в беспорядки в Новой Каледонии
Глава МВД Франции Дарманен назвал Азербайджан диктатурой и обвинил во вмешательстве в беспорядки в Новой Каледонии
Азербайджан причастен к беспорядкам в Новой Каледонии, французской заморской территории, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Дарманена спросили, причастны ли Азербайджан, Россия или Китай к беспорядкам. Министр ответил, что «в отношении Азербайджана это – не фантазии, а реальность», передает Sputnik со ссылкой на Figaro.
Он назвал Азербайджан «диктатурой», которая «убивает армян». По его версии, некоторые «сторонники независимости Новой Каледонии заключила сделку с Азербайджаном». При этом Дарманен выразил уверенность, что «сегодня ни одна страна не имеет возможности» для распространения «насилия в Новой Каледонии».
МИД Азербайджана отверг «беспочвенные обвинения» со стороны Дерманена и посоветовал тому «направить внимание на провальную политику» Франции «в отношении заморских территорий». Также Азербайджан потребовал остановить «клеветническую кампанию с неприемлемыми обвинениями в массовых убийствах армян», передает ТАСС.
Напомним, Новую Каледонию охватили погромы и убийства. Вопрос о независимости уже трижды выносился на референдум, и всякий раз большинство жителей высказывалось за то, чтобы остаться в составе Франции. Однако на территории Новой Каледонии право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения соглашения 1998 года, а также у их детей. Париж хочет дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более 10 лет. Коренное население из народа канаки против таких изменений.