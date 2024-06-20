Франция вооружает Армению с антироссийским прицелом

Tекст: Валерия Вербинина

Армения расширяет свое военное сотрудничество со странами НАТО, в частности с Францией. Стало известно, что армянские власти подписали с французами контракт на поставку самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar (он же «Цезарь»). Как написал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, «мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Новая важная веха – подписание контракта на приобретение гаубиц Caesar».

Еще в феврале французский министр побывал в Армении, и его армянский коллега Сурен Папикян тогда же заявил, что присутствие мсье Лекорню «не направлено против третьего государства» и что по этому поводу «не следует привлекать геополитику». Тем не менее вполне себе официальный орган «Ле Монд» назвал происходящее «небывалым вмешательством Парижа в российскую сферу влияния», и именно так оно расценивается во Франции.

Неудивительно, что МИД России не видит ничего хорошего в происходящем. Франция провоцирует виток эскалации на Южном Кавказе контрактами на поставку гаубиц Caesar в Армению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Цель Запада – свести на нет присутствие России в регионе, а если удастся, то превратить ее соседей и вчерашних доброжелателей во врагов. Методичка уже отработана на украинском примере, и нет причин, почему Запад не хотел бы ее применить в случае с Арменией.

Разумеется, Париж настаивает на том, что помощь, которую он оказывает Армении, тренируя ее солдат и поставляя оружие, предназначена «исключительно для целей обороны», так как «приоритетной задачей является защита гражданского населения и стратегических мест».

Ни для кого не являются секретом натянутые отношения Армении и ее более могущественного соседа, Азербайджана, который к тому же пользуется поддержкой Турции, страны – члена НАТО. Но и то, что Армения сумела наладить связи с Францией, другим членом НАТО, вполне объяснимо. Портал «Ля Трибюн» отмечает, что именно во Франции находится «колыбель главной армянской диаспоры Европы», и многие армяне стали частью французской культуры и спорта, начиная от певца Шарля Азнавура и кончая чемпионом мира, футболистом Аленом Богоссяном.

Влиятельные представители армянской диаспоры, с одной стороны, пытаются оказывать влияние на местные власти, а с другой – не забывают об интересах своей далекой родины. Например, Франция не только признала факт геноцида армян турками, но и при президенте Макроне назначила 24 апреля днем памяти жертв геноцида армян.

Сам Эммануэль Макрон, судя по всему, придает большое значение укреплению связей с Арменией. Одним из признаков этого стало перемещение в Пантеон останков бойца Сопротивления, антифашиста армянского происхождения Мисака Манушяна.

Поэт и коммунист Манушян, сражавшийся против фашистов, был одной из героических личностей, порожденных двадцатым веком. Мальчиком он бежал от устроенного турками геноцида, в конце концов оказался во Франции, писал стихи и переводил классиков. Во время войны вступил в Сопротивление, был арестован гестапо, бежал из концлагеря, вел боевые действия против немецких оккупантов, включая ликвидацию коменданта Парижа фон Шамбурга, но был вновь схвачен, подвергнут пыткам и казнен. И несмотря на весь героический масштаб этой фигуры, его прах так бы и лежал на скромном кладбище в Иври-сюр-Сен, если бы не разворот Армении на Запад, который требовалось отметить широким символическим жестом.

Как объясняет колумнист и политик Ксавье Бертран в статье для «Фигаро», «Армения является продолжением Европы, «продолжением латинского гения на Востоке», как писал Анатоль Франс в 1916 году». «В военном плане, – продолжает Бертран, – мы не можем оставить Армению наедине с экспансионистскими планами бакинского диктатора… Правительство Пашиняна позволило сближение Армении и Евросоюза когда, в то же самое время, складывался союз приверженцев антидемократических и антиевропейских ценностей между авторитарными властями Москвы, Баку и Анкары. В наших стратегических интересах как следует вооружить Армению, чтобы она могла противостоять угрозам Азербайджана, так как те же самые угрозы исходят от России по отношению к либеральным ценностям, которые воплощает Армения».

Отмечая первые военные поставки, в которые входили радары, приборы ночного видения и бронетранспортеры, автор пишет, что «эти инициативы весьма похвальны, но не соответствуют степени русско-азербайджанской угрозы».

Это заявляется вполне серьезно. В солидном французском издании ставится знак равенства между Азербайджаном, который действительно имеет серьезные разногласия с Арменией и неоднократно воевал с ней, и Россией, которая всегда стремилась защищать Армению,

порой даже в ущерб своим интересам, и входит в единый с Арменией военно-политический и экономический союз. Но именно так и начинается операция по вбиванию в сознание, что Россия – враг. Следующим шагом станет переписывание истории, когда все, что имеет отношение к России, будет объявляться враждебным, антиармянским, недемократическим и подлежащим уничтожению.

О возможных поставках САУ «Цезарь» Армении сообщал еще в ноябре французский специализированный портал Zone militaire, но документы по этому поводу были подписаны только сейчас. Автор статьи вспоминает примечательные слова Бисмарка «Дипломатия без оружия – все равно что музыка без музыкальных инструментов» и отмечает, что сближение Франции и Армении «не по вкусу Азербайджану, который увеличивает число информационных атак, доходя до того, что поощряет волнения в Новой Каледонии».

Как отмечается, просьбу Армении о «Цезарях» поддержали сенаторы Юг Сори и Элен Конвей-Муре. «Не стоит повторять ошибки, которые мы сделали с Украиной, когда необходимое вооружение поставляется с запозданием и риском опасно уменьшить запасы наших собственных армий… Следует быстро удовлетворить просьбы армянских властей в том, что касается артиллерии», – отметили сенаторы. Представители концерна KNDS, который производит «Цезари», в свою очередь, сделали заявление, что могут производить достаточно гаубиц, чтобы удовлетворить всех клиентов, и в настоящий момент довели производство до 6 штук в месяц.

Также автор статьи сообщает, что Армения собирается расширять свое «военно-техническое» сотрудничество с Францией, и что министры обороны Себастьен Лекорню и Сурен Папикян подписали также другие соглашения, содержание которых не разглашается. Можно предположить, что там будут ракеты, средства ПВО и, возможно, даже авиация.

Развивая сотрудничество с Арменией, Франция решает сразу несколько задач: поощрение своей собственной промышленности и создание новых рабочих мест, расширение своего геополитического влияния там, где совсем недавно ее не было вообще, а также в перспективе создание нового антироссийского плацдарма недалеко от российской границы. И на это им точно не будет жаль никаких средств.