Как армян настраивают против России

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме, сделал ряд резких заявлений в отношении официального Еревана. Пожалуй, самых резких за последнее время. Фактически он обвинил армянские власти, которые уже не только выступают с антироссийскими заявлениями, но и «замораживают» свое членство в ОДКБ и приглашают на Южный Кавказ внешние страны, в предательстве.



«Армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, обхаживающие Ереван, обещающие ему помочь во всех бедах, лишь бы только Армения «порвала» отношения с Россией и интеграционными структурами, созданными в нашем общем регионе. Запад не скрывает этого. Это его главная цель и в отношениях со странами Центральной Азии, Арменией, и любыми другими государствами постсоветского пространства. Наши союзники и друзья это прекрасно понимают и верны своим обязательствам. Армянское руководство решило принять иные решения», – пояснил министр.

Кроме того, Лавров дал понять, что слова и заявления армянских властей (например, секретаря Совета безопасности страны Армена Григоряна о том, что ориентация Армении на Россию с 1991 года была стратегической ошибкой) не останутся без практических последствий. «Звучащие на ежедневной основе заявления из уст армянского руководства заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит и как это необходимо учитывать в наших практических шагах», – отметил Сергей Лавров.

Причем эти практические шаги, по словам министра, будут зависеть в первую очередь от позиции армянского народа. «В конечном итоге все должны опираться на мнение своих народов. Если таково мнение армянского народа, то пусть это будет новой политикой ереванских властей. Нужна политическая смелость, чтобы говорить, что с 1991 года Армения взяла во всем ошибочный курс в отношениях с Россией. Если это оценка всего армянского руководства, опирающаяся на мнение народа, то это делает необходимым пересмотреть многое в российско-армянских отношениях», – резюмировал он.

Разум и эмоции



В целом мнение армянского народа уже известно – на днях местные социологи опубликовали результаты опроса общественного мнения на тему отношений с Москвой. «За полный разрыв армяно-российских отношений выступили 23,2% опрошенных, 13,9% считают, что разрыв больше соответствует интересам Армении, 16,1% – больше не соответствует интересам нашей страны, а 42% считают, что разрыв армяно-российских отношений противоречит интересам Армении. Как вы видите, примерно 58% граждан нашей страны против разрыва отношений с Россией», – пояснил глава армянского отделения социологической компании Gallup Арам Навасардян.

С другой стороны, почти 40% «за». Учитывая военную и экономическую зависимость Армении от России, обилие исторических, культурных и человеческих связей, а также присутствие Еревана в российских интеграционных структурах, это очень большая цифра. Причем, по мнению армянских экспертов, она имеет тенденцию к росту.

«В армянском обществе сильно разочарование союзом с Россией. Николу Пашиняну и поддерживающим его прозападным силам удалось внушить армянскому обществу, что главным виновником как в потере Карабаха, так и в оккупации части территории Республики Армения является Москва», – поясняет газете ВЗГЛЯД руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Россия пытается апеллировать к армянскому разуму. Объяснять, например, что она не обязана была защищать Карабах хотя бы в силу того, что сама Армения признала суверенитет Азербайджана над этой территорией.

Правительство Пашиняна само сдало Карабах еще до начала войны. «Заявление официальных лиц о том, что в сентябре 2020 года именно Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению, и прочие характеристики нашей страны как виновной во всем и вся, включая предательство народа Карабаха… являются не чем иным, как (давайте называть своими именами) ложью», – говорит Лавров.

Не случайно Пашинян все эти годы не объявлял мобилизацию. Вряд ли российское руководство может быть большими армянами, чем сами армяне. Бывшие высокопоставленные армянские чиновники прямым текстом говорят о том, что неблагодарность в адрес Москвы (которая остановила войну в 2020 году) похожа на предательство.

Наконец, для непосредственно военной помощи даже не было соответствующей договорной базы.

«Между Россией и Арменией не создана договорная база о том, как могут использоваться российские части для поддержки Армении. Такая возможность прописывается в договорах, но двусторонних соглашений на уровне министерства обороны, что эти самые договора требует, Армения не только не заключала, но даже не начинала прорабатывать. Поэтому естественно, когда дело доходило до пожелания Армении, чтобы Россия ей как-то помогла, для этого отсутствовала не только договорная база, но и понимание с армянской стороны вообще, какие меры необходимо принимать», – поясняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Пашинян же со своими сторонниками упирает на эмоции. Например, играет с ожиданиями жителей Карабаха в отношении российских миротворцев, у которых, напомним опять же, не было четко прописанного мандата. «Например, почему миротворцы не помешали чистке в Нагорном Карабахе? После войны 2020 года люди возвращались туда, поверив России, а не Пашиняну. Это исторически был самый пророссийский регион на Южном Кавказе, а сейчас карабахцы тоже настроены негативно в отношении Москвы», – говорит Айк Халатян.

Упирает Пашинян и на нежелание населения признать свою долю ответственности в тех трагедиях, которые с 2018 года (то есть с переворота, по итогам которого к власти и пришел Никол Пашинян) переживает Армения. Люди склонны искать внешних виноватых, и тут им подсовывают Россию.

Использует фактор резкого разочарования людей в существующих институтах. «Сказать, что Пашинян сейчас представляет интересы большинства населения, это означает в корне не понимать происходящее в стране. С другой стороны, армянский народ находится в ситуации, когда он перестал доверять вообще всем. Существует огромнейший запрос как на новые силы и новые лица, так и на внешние силы», – поясняет газете ВЗГЛЯД лидер армянского движения Азатагрум Мика Бадалян. За счет этого, в частности, армянам пытаются предложить новые союзы – с той же Францией или Штатами. Убеждая их в том, что Париж или Вашингтон защитят их лучше, чем Россия.

Наконец, Пашинян мастерски работает с клиповым мышлением. «К сожалению, в сегодняшнем мире толпы разучились думать. Они читают только заголовки, не пытаются анализировать и включать критическое мышление. Именно поэтому Пашинян и его хозяева побеждают – их подходы к толпе гораздо эффективнее», – уверен Мика Бадалян.

Сами дайте



Может ли Россия каким-то образом изменить ситуацию? По мнению Айка Халатяна, сделать это будет непросто. «Жесткие заявления Лаврова могут лишь притормозить разворот Армении на Запад, но не обратить его вспять – по крайней мере, при нынешней власти в Ереване. Ведь стратегическое решение о развороте ими уже принято. И, судя по словам Сергея Лаврова, Москва это осознает», – поясняет эксперт.





По идее, ее как раз должен решать армянский народ – носитель национального суверенитета. Но он не решает – даже несмотря на то, что понимает, куда все движется.

«Можете не сомневаться, что скоро Пашинян и его адепты перейдут от слов к делу. Я имею в виду выход из ОДКБ, вывод российских пограничников и военной базы. Армянский же народ понимает всю катастрофичность ситуации, понимает, что именно от него сейчас зависит будущее Армении. Но тут не хватает лидера, который возьмет на себя инициативу и поведет людей против власти во имя спасения Армении», – заявляет Мика Бадалян.

И это должен быть тот лидер, который каким-то образом сумеет заставить армянское население прислушаться к голосу разума, а не к позывам эмоций. Пока его действительно нет. Более того, складывается интересная ситуация. Армянские эксперты дают понять, что хотели бы, чтобы этого лидера предоставила им Москва – та самая, против которой Ереван ведет антироссийскую пропаганду. Этот парадокс наглядно показывает, что несмотря ни на какие усилия ереванского руководства, Армения по-прежнему рассчитывает на Россию.