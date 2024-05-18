В Армении возник таран для смещения Пашиняна

Оппозиционный архиепископ Баграт Галстанян готов занять место Никола Пашиняна

Tекст: Андрей Резчиков

Политические силы Армении изъявили желание, чтобы глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, стал кандидатом в премьеры от протестного движения «Тавуш во имя Родины». Как сообщает «Sputnik Армения», об этом заявил в субботу сам Галстанян по итогам встречи с представителями оппозиционных политических сил. По его словам, окончательное решение о своем политическом будущем он примет после встречи с католикосом (главой армянской церкви) 26 мая.

По его словам, народ должен выдвинуть его и утвердить его кандидатуру. Вместе с тем, политические силы согласились с его предложением не принимать какого-либо единого заявления. «За столом сидели такие люди, которые, к сожалению, в других условиях даже не здоровались друг с другом», – отметил он.

Галстанян стал главным лицом протестных акций, которые начались в конце апреля в ответ на предварительную договоренность Еревана и Баку о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел, находящихся в данный момент под контролем Армении. Стороны рассчитывали до 15 мая подписать протокол с описанием линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности». Начинать этот процесс планировалось с сел в Тавушском районе. Согласие Еревана передать Баку часть территорий вызвало протесты и блокирование дорог в разных регионах страны.

В первых числах мая Баграт Галстанян начал шествие из Тавушской области на Ереван. Позднее он объявил о проведении многотысячного митинга 9 мая в столице на площади Республики. Организаторами акции выступило движение «Тавуш во имя родины». На следующий день архиепископ заявил о готовности двух оппозиционных фракций парламента, «Честь имею» и «Армения», начать процедуру импичмента Пашиняна, но для запуска процедуры необходимо убедить еще 20 депутатов.

Член правящей партии «Гражданский договор» (контролирует в парламенте 71 место из 107), глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил накануне, что Пашинян не уйдет в отставку по требованию оппозиции, а очередные парламентские выборы состоятся в 2026 году.

«Я с большим скепсисом отношусь к политическим перспективам господина Галстаняна. Есть ли у него реальная поддержка в обществе? Пашинян, проиграв войну в 2020 году, через год получил поддержку от армян и снова стал премьер-министром. Оценки общественного мнения показывают, что больше половины населения Армении поддерживает Пашиняна», – отмечает политолог Юрий Светов.

По его словам, премьер-министр учитывает настроения армянского общества, которое хочет мира, а не войны. «Он готов пожертвовать чем угодно ради того, чтобы Армению, когда она избавится от конфликтов, приняли в Европейский союз и в НАТО. Он проводит линию на заключение мирного договора с Азербайджаном», – добавил эксперт.

«Кандидатуру Галстаняна многие воспринимают в Армении как лучшую, потому что он не является представителем ни одной из политических сил и готов работать со всеми.

Он очень харизматичный человек и стал консенсусной фигурой, которой доверяют. Он представитель церкви, которая на протяжении всей истории Армении играла объединяющую роль», – считает армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян, руководитель аналитического центра «Восканапат».

Главной проблемой на пути Галстаняна на пост премьера эксперт назвал наличие двойного гражданства, что запрещает ему претендовать на эту должность. У архиепископа есть канадский паспорт. «Чтобы Галстанян мог претендовать на пост премьер-министра, придется изменить конституцию. Для этого не надо проводить референдума, все в силах парламента. Но этот процесс может быть длительным и станет плохим месседжем о том, что под одного человека изменили основной закон. Поэтому не исключено появление другой кандидатуры, о которой станет известно в ближайшие несколько дней», – добавил спикер.

Светов уверен, что вопрос двойного гражданства Галстаняна не имеет никакого значения, если у архиепископа не будет всеобщей поддержки. «Пашинян – не уходящая фигура, он продолжает контролировать спецслужбы и армию. В парламенте Армении некому осуществить процедуру импичмента, там большинство за партией Пашиняна. Его по-прежнему поддерживают гигантские армянские общины в России, Франции и США», – подчеркнул эксперт.

Риторика Галстаняна, уверен Светов, ставит под сомнение его политическое будущее. «Архиепископ заявил, что дает Пашиняну час на то, чтобы тот подал в отставку. Так можно было говорить, если за тобой стоит армия. Час давно прошел и ничего не изменилось», – добавил эксперт.

Однако Мелик-Шахназарян подчеркивает, что в армянском обществе фигуру Пашиняна считают уходящей.

«Очевидно, что связи Пашиняна с народом уже нет, население не воспринимает его как своего лидера. У него остается единственный шанс сохранить власть силовым путем – подавлять все акции протеста. Но и это уже не сработает, потому что масштабы недовольства в Армении переросли все грани возможного. Уже есть уверенность в том, что в ответ на активные действия премьера народ повсеместно начнет массовые акции неповиновения, в результате чего Пашинян потеряет свою власть», – уверен эксперт.

По его словам, даже среди депутатов партии власти есть большая обеспокоенность по поводу возможных массовых беспорядков, о чем свидетельствуют слитые в интернет переписки политиков. «Если оппозиция будет работать в этом направлении, то сможет сломать противостояние провластных депутатов», – уверен Мелик-Шахназарян.