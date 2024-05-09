Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
На митинге в Ереване Пашиняну предъявили ультиматум
Предводитель армянской оппозиции Баграт «дал час» Пашиняну на то, чтобы уйти в отставку
Предводитель армянской оппозиции «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт в ходе митинга в Ереване заявил, что у премьера страны Никола Пашиняна есть час на то, чтобы уйти в отставку.
Архиепископ на многотысячном митинге на площади Республики заявил, что у Пашиняна есть час, чтобы он ушел в отставку, передает ТАСС.
«Я готов в течение часа встретиться с вами и обсудить условия отставки», – заключил оппозиционер.