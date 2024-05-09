На митинге в Ереване Пашиняну предъявили ультиматум

Захарова: Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой

Tекст: Валерия Городецкая

Таким образом Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в ответ на вопрос о том, почему Вашингтон не осуждает проявления нацизма на Украине, заявила, что 79 лет назад США и их «украинские союзники объединили силы для борьбы против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина».

Жан-Пьер «зачитала это все по бумаге», это говорит о том, что это «не только ее личная безграмотность, но официальная версия Второй мировой войны от либерально-демократической администрации Байдена», отметила дипломат.

«Эти, прости Господи, люди представляют угрозу в первую очередь для граждан США своим искаженным сознанием и желанием разрушать сознание других», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Такой страшной лжи о событиях 80-летней давности я еще не слышала. Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой. И сделали это в дни, когда мир отмечает День Победы!» – подчеркнула она.