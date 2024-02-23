Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу

В России оценили планы Армении «заморозить» участие в ОДКБ

Tекст: Алёна Задорожная

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ, сообщает France24. Комментируя возможность закрытия российской военной базы в Армении, Пашинян сказал, что сейчас «речь об этом не идет».

При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Там также предположили, что речь идет о потенциальном неучастии Армении в мероприятиях ОДКБ.

Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Звезде» также указал на то, что республика не уведомляла страны-участницы о своих намерениях. «Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений», – сказал он.

Примечательно, что Армения в последнее время в целом заняла довольно конфронтационную позицию. Так, в прошлом году все были свидетелями целого спектра резких заявлений и действий Пашиняна в отношении России. Вот лишь некоторые из них: в январе 2023 года премьер Никол Пашинян воспротивился проведению учений ОДКБ, в октябре усомнился в необходимости российских военных баз в Армении. В ноябре он «прогулял» саммит в Минске, далее Ереван ратифицировал Римский статут МУС, выдавший ордер на арест Владимира Путина. А после обострения ситуации в Нагорном Карабахе Пашинян ложно обвинял в этом Москву.

Когда Пашинян отказался посетить заседание лидеров стран ОДКБ в Минске, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин указывал, что премьер «потребительски относился к ОДКБ и использовал договор для того, чтобы сложить с себя ответственность за потерянный Карабах».

Тогда же бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны и подчеркнул, что «союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», но «и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием на разных площадках, отношением».

Сейчас эксперты отмечают: Ереван продолжает курс на сближение с Западом. При этом заявления о «заморозке» участия в ОДКБ – не что иное, как один из инструментов такой политической игры. «Начать стоит с того, что в уставе ОДКБ не предусмотрена процедура «заморозки». Там есть возможность выхода и вывода другими странами государства из объединения. Таким образом, заявление премьер-министра Армении является риторическим приемом», – объяснил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

«На деле же Пашинян охарактеризовал фактические отношения между Ереваном и совместными органами ОДКБ – неучастие республики в этой работе. Речь идет о политическом, а не юридическом заявлении», – добавил он.

«Очевидно, что премьер посчитал уместным выступить в таком ключе, чтобы отправить определенные сигналы – выразить в очередной раз свое недовольство России и оказать Западу дружественный жест.

При этом я не думаю, что Пашинян настолько продвинулся в своих размышлениях, что всерьез рассчитывает на какую-то действенную помощь со стороны Франции или США в области безопасности», – указал политолог.

«И в этом контексте будет любопытно посмотреть на реакцию Баку. Потому что Азербайджан оказывает военное давление на Армению. И Ереван этому давлению полностью поддается, абсолютно потеряв способность хоть сколько-нибудь самостоятельно обороняться», – обращает внимание спикер.

«Что касается России, я убежден, что Москва находится в постоянном контакте с правительством Армении, идет какой-то диалог. И делать какие-то резкие движения в этом плане, вероятно, не стоит», – указал Бордачев.

«Любопытно, что еще несколько месяцев назад Пашинян уверял всех, что Армения не будет выходить из ОДКБ. Но сейчас, судя по всему, свое решение он намерен изменить. И в этом контексте заявления, прозвучавшие на западной площадке, скорее всего, не случайны», – добавляет сенатор Константин Долгов.

«Возможно, слова были произнесены под давлением представителей западных стран, которые мечтают оторвать Армению от России. Причем, ставка делается не только на расхождение политических кругов Москвы и Еревана, но и народов в целом», – рассуждает собеседник.

«Однако для нас республика остается дружественным государством. И на данном этапе в статусе Армении в ОДКБ ничего не меняется, даже несмотря на то, что страна не участвовала в ряде мероприятий. Более того, я убежден, что никто, кроме России и ОДКБ, никаких серьезных гарантий безопасности Армении дать не может», – акцентирует парламентарий.

«Не стоит забывать и о достаточно тесном экономическом сотрудничестве Москвы и Еревана. Если речь идет о том, что Пашинян ищет некую альтернативу, то я сомневаюсь, что он найдет что-то стоящее с точки зрения интересов республики, – указывает спикер. – В конечном счете, если премьер-министр Армении намерен заботиться об интересах собственных граждан, ему стоит об этом помнить. Если же он намерен руководствоваться конъюнктурной логикой и желанием понравиться Западу, в конечном счете подобный путь может привести к тому, что расплачиваться придется простому населению», – заключил Долгов.