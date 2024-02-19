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    19 февраля 2024, 19:40 • В мире

    Спасти отношения Москвы и Еревана сможет каждый армянин

    Конец антироссийским заявлениям Никола Пашиняна могут положить граждане Армении

    Спасти отношения Москвы и Еревана сможет каждый армянин
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Анастасия Куликова

    Никол Пашинян продолжает курс на ухудшение отношений с Россией. На этот раз премьер закавказской республики заявил о нежелании считать Армению союзником России в вопросе конфликта на Украине. Чем мотивированы подобные заявления, как на подобные выпады со стороны Пашиняна реагировать России и что могут сделать в Армении, чтобы остановить антироссийскую политику своего премьера?

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул нежелание Еревана считаться союзником России «в вопросе Украины». Его заявление прозвучало на встрече с представителями армянской диаспоры Германии. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ – дружественный нам народ», – приводит ТАСС слова премьера.

    Как напомнил Пашинян, в 1991 году бывшие республики Советского Союза подписали Алма-Атинскую декларацию, признав границы друг друга. По мнению армянского премьера, если страны откажутся от соблюдения положений документа, «может разрушиться все».

    Также он заявил о необходимости «диверсифицировать внешнюю политику» Армении, а также ее «отношения в сфере безопасности и других сферах». «Иного пути нет», – подчеркнул политик. Кроме того, 1 февраля Пашинян также заявлял, что Ереван не желает продолжать военное сотрудничество с Москвой в текущем формате.

    По его мнению, стране необходимо налаживать взаимодействие в этой области с другими акторами. «Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше 95–97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на РФ, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», – говорил премьер.

    Между тем в Кремле признали расхождение с правительством Армении по вопросу проведения СВО. «Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет», – цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.

    «Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту», – заключил он. Отдаление Армении от России стало заметно достаточно давно. Еще в октябре прошлого года стало известно, что французы планируют заняться реформой армии Еревана и ее оснащением новым оружием, которое «хорошо зарекомендовало себя на Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем это нужно Парижу и Еревану и каким образом это затрагивает интересы Москвы. Кроме того, в 2023-м правительство Пашиняна неоднократно отказывалось от участия в принципиально важных для всего постсоветского пространства мероприятиях.

    Так, в январе 2023 года премьер Никол Пашинян воспротивился проведению учений ОДКБ, в октябре усомнился в необходимости российских военных баз в Армении. В ноябре он «прогулял» саммит в Минске, далее Ереван ратифицировал Римский статут МУС, выдавший ордер на арест Владимира Путина. А после обострения ситуации в Нагорном Карабахе Пашинян ложно обвинял в этом Москву.

    В экспертном сообществе отмечают, что антироссийские позиции премьер-министра Армении требуют серьезного пересмотра отношений с ним. Однако между народами двух государств сохраняются дружеские связи, в связи с чем именно армянам и местной оппозиции предстоит сохранить диалог с Москвой путем демонстрации несогласия с Пашиняном на грядущих парламентских выборах. К тому же, как ранее писала газета ВЗГЛЯД,

    отказ от дружбы с Россией ведет Армению к унижениям и распаду и ухудшает военно-политические позиции Еревана в споре с ближайшими соседями в лице Азербайджана и Турции.

    «Заявления Пашиняна адресованы не России. Высказывания нацелены исключительно на Запад. Таким образом он пытается услужить своим заморским собеседникам. Ничем хорошим ни для самого Пашиняна, ни для армянского народа это не закончится», – считает сенатор Андрей Климов.

    Он полагает, что антироссийские выпады официального Еревана будут продолжаться до тех пор, пока у власти находятся люди, которые ориентируются не на интересы своей страны, а на иллюзии, созданные Западом.

    «При этом большинство армян не поддерживает такую политику Пашиняна. Именно они должны дать оценку действиям премьера», – акцентировал собеседник. Москва же отреагирует на дипломатическом уровне, прогнозирует Климов. «В столицах России и Армении находятся послы. Думаю, необходимые меры будут предприняты. Но в целом нам есть на чем концентрировать свое внимание, и мы должны этим заниматься», – добавил он.

    Сенатор напомнил, что премьер Армении не впервые выступает с антироссийскими заявлениями. «Господин Пашинян делает это осознанно. Против него уже крайне жестко настроены представители местных оппозиционных партий. Посмотрим, как будут развиваться события, но уже сейчас очевидно, что дела у Еревана без поддержки России пойдут не лучшим образом. И виноват в этом будет Пашинян», – считает Климов.

    Правительство Пашиняна еще раз подтвердило свои антироссийские воззрения, считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Действующее руководство Армении незаслуженно пользуется добротой Москвы, которая искренне видит в Ереване союзника и партнера. Во многом это происходит из-за того, что у власти в стране находятся люди, забывшие о наших общих интересах», – сказал он.

    «Между тем Россия всегда была значимым другом для Армении. Как в имперский, так и в советский период мы активно вкладывались в развитие кавказских территорий на тот момент единого государства. Правительство Пашиняна предпочитает не вспоминать о тех временах, припоминая Москве весьма надуманные обиды прошлого», – подчеркивает он.

    «Несмотря на это, именно Россия выступает инициатором сохранения дружеских связей с Ереваном.

    Армения является важным членом ЕАЭС и ОДКБ и в полной мере пользуется теми благами, которые дают ей обе организации. В этом и заключается двуличие Пашиняна: кормясь из кармана Москвы, он жадно смотрит в сторону Брюсселя», – уточняет политолог.

    «Разумеется, оставлять без внимания сложившуюся ситуацию нельзя. Если руководство нашей партнерской страны не хочет поддерживать Россию по принципиально важным вопросам, тогда и разговаривать с ними нужно по-другому. В частности, стоит задуматься о постепенном выводе официального Еревана из форматов многостороннего сотрудничества», – акцентирует собеседник.

    «Возможно, лишение экономических преференций заставит Пашиняна пересмотреть свои политические воззрения. Однако отношения государств еще можно спасти. Надеяться остается только на граждан Армении, которые могут отказаться от поддержки антироссийского премьер-министра», – отмечает эксперт.

    «Шанс изменить ситуацию представится им совсем скоро. На 2024 год в стране запланированы внеочередные парламентские выборы. Если жители этого государства хотят сохранить теплый диалог с Москвой, то поддержка Пашиняна на выборах должна прекратиться», – резюмирует Трухачев.

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