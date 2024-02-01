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    Россия расширяет железнодорожную сеть Евразии
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    Против коллекторов впервые возбудили дело по новой статье УК
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    В США объяснили, почему поставки российской нефти не нарушают санкции
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву миллион снарядов
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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов 2024-й грозит стать для США роковым

    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    69 комментариев
    1 февраля 2024, 20:40 • Новости дня

    Пашинян отказался считать Россию основным партнером Армении в оборонной сфере

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия по некоторым причинам не может быть ключевым партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному радио страны.

    Как указал Пашинян, Армения должна решить, с кем реально можно поддерживать военно-технические и оборонные отношения. По его словам, раньше 95-97% армянских отношений в оборонной сфере приходилось на Россию, однако теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам, передает ТАСС.

    В четверг Пашинян заявил, что Армения должна располагать боеспособной армией для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Армения и Грузия показали парадоксальное отношение к России.

    1 февраля 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot

    ТАСС: В расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы

    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев, сообщил источник в оперативных службах.

    Источник ТАСС заявил, что обычно это смешанные расчеты, причем украинцы занимают там нижние должности. Западные специалисты, включая американцев, находятся на управлении и станциях наведения, а украинские боевики допускаются как водители или на транспортно-заряжающие машины.

    В настоящее время Россия устанавливает лиц, которые входили в расчет ЗРК, сбивший российский самолет, добавил представитель оперативных служб.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76.

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    1 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине

    РИА «Новости»: Согласия Орбана на выделение 50 млрд Украине добились «не пряником, а кнутом»

    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    «На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Так «как всем это давно надоело» и все осознают, что Орбана мало интересует Украина, «переговоры решено было вести жестко», добавил он. По словам источника агентства, вместо того чтобы снова начать уговаривать Орбана, лидеры стран ЕС пообещали лишить его преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».

    «Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», – подытожил источник. При этом не уточняется, какими мерами конкретно угрожали венгерскому премьеру.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса. Британские СМИ сообщали, что ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если республика не снимет вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе. Венгрия заявляла, что не поддастся на шантаж со стороны ЕС.

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    31 января 2024, 21:36 • Новости дня
    Тарасова указала на повлекшие дисквалификацию Валиевой промахи Тутберидзе

    Тарасова рассказала, что сделала бы на месте Тутберидзе в скандале с Валиевой

    Тарасова указала на повлекшие дисквалификацию Валиевой промахи Тутберидзе
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что на месте тренера Этери Тутберидзе взяла бы на себя вину в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

    Тарасова в интервью «Матч ТВ» отказалась давать оценку действиям Тутберидзе, но призналась, что на ее месте сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка».

    Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Тутберидзе усомнилась в работе юристов, защищавших Валиеву в суде. Тарасова удивилась словам коллеги и отметила, что тренер не могла не знать, кто защищал Валиеву в суде: «Это первое, чем тренер должен интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде».

    Ранее Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с допингом Валиевой, по ее мнению, по итогам разбирательств осталось много вопросов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД считает решение CAS о дисквалификации Валиевой очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.

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    1 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Путин встретился с патриархом Кириллом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви, которая отмечается 1 февраля.

    «Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником – с днем интронизации», – сказал глава государства, обращаясь к патриарху. «Пятнадцать лет. Думаю, вы даже не заметили, как эти пятнадцать лет пролетели. <…> Спасибо вам за ваши труды», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

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    1 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части»
    Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части»
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части».

    Веллер в беседе с пранкерами, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, заявил, что такое развитие событий было бы предпочтительным с точки зрения «безопасности соседей России». Запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

    При этом «Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно» писатель отнес к Китаю, а «остальное», по его мнению, «развалится на несколько частей». На этой территории, прежде всего в Западной Сибири, полагает Веллер, возникнут сырьевые районы.

    «Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет сельским хозяйством», – сказал писатель. Центральная Россия, по его мнению, «вообще будет никому не нужна», ее заселят мигранты, и «вообще все кончится».

    Он сказал также, что выступает против политики России начиная с конца 2013 – начала 2014 года, когда Крым воссоединился со страной. Писатель заверил, что поддерживает Украину.

    Ранее писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что перечисляет гонорары на Украину. В Госдуме заявили, что за это Улицкая может лишиться и своих гонораров, и книг в России.

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    1 февраля 2024, 00:20 • Новости дня
    Судья CAS не согласился с вердиктом по делу Валиевой

    Один из судей CAS по делу о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за допинг не был согласен с итоговым решением

    Tекст: Денис Тельманов

    Один из судей коллегии Спортивного арбитражного суда, которая принимала решение по делу о злоупотреблении допингом со стороны российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом, согласного которому спортсменку дисквалифицировали на четыре года, аннулировав ее результаты после 25 декабря 2021 года.

    Судья настаивал на позиции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которой спортсменку столо дисквалифицировать на два года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Однако в итоге CAS удовлетворил требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировать спортсменку на четыре года.

    Отмечается, что отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, а все результаты фигуристки с этого числа аннулируются. На основании решения CAS ISU сместил переместил сборную России с первого места в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине на третье место.

    Ранее сообщалось, что фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду, эмоционально отреагировала на лишение российской сборной золота Олимпиады-2022.

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    1 февраля 2024, 08:59 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства бойца смешанных единоборств Мутаева

    СК сообщил подробности убийства бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева

    Стали известны подробности убийства бойца смешанных единоборств Мутаева
    @ Coцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит из огнестрельного оружия. Спортсмен умер от ранений по пути в больницу, сообщили в пресс-службе регионального СК.

    Как сообщили в пресс-службе, 31 января в вечернее время неизвестный возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, произвел в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов, передает ТАСС.

    Там добавили, что мужчина скончался еще по пути следования в медучреждение от полученных огнестрельных ранений. По факту было возбуждено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств компании Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской возле подъезда собственного дома.

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    1 февраля 2024, 01:18 • Новости дня
    Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне за нарушение санкций

    Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в его доме в Лондоне за нарушение санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне в своем доме задержан экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников.

    Британские власти подозревают экс-губернатора в нарушении санкционного режима и отмывании денег, предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.

    В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что Овсянников обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. В ходе задержания у него были изъяты 77,5 тыс. фунтов стерлингов (98,5 тыс. долларов) наличными, которые, по данным агентства, также были получены в результате незаконных финансовых операций.

    Овсянников находится в санкционном списке Великобритании с ноября 2017 года. Также бывший чиновник находился в черных списках Евросоюза и США, однако в 2022 году Европейский суд по его запросу аннулировал это решение.

    В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.

    В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после скандала в аэропорту Ижевска. Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал его на 2 тыс. рублей по административному делу о хулиганстве.

    Было установлено, что 5 апреля 2020 года он «громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу».

    Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт».

    После инцидента министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности замглавы Минпромторга «в связи с сокращением этой должности».

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    31 января 2024, 23:27 • Новости дня
    Щербакова отписалась от Тутберидзе после ее слов о допинге Валиевой

    Фигуристка Анна Щербакова отписалась в соцсетях от тренера Этери Тутберидзе после ее слов о допинге Камилы Валиевой

    Щербакова отписалась от Тутберидзе после ее слов о допинге Валиевой
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Подопечная Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова отписалась в соцсетях от своего тренера после того, как Тутберидзе высказала недоумение по поводу того, как запрещенный препарат попал в организм Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года из-за положительных проб на допинг.

    На отписку Щербаковой от своего тренера обратили внимание интернет-пользователии, при это сама Тутберидзе по-прежнему подписана на Щербакову, сообщает «МК».

    Тутберидзе заявила, что антидопинговые службы в течение двух лет так и не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, а по итогам разбирательств осталось много вопросов.

    Тренер подчеркнула, что она больше всего хотела, чтобы было проведено доскональное расследование, даже если «это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны».

    По словам Тутберидзе, она всегда предупреждает родителей своих воспитанников осторожно относиться к приему лекарств, даже если это препараты от простуды.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях.

    После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.

    Коментарии (11)
    1 февраля 2024, 14:52 • Новости дня
    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине

    Interia.pl: «Ланцеты» стали проклятием для польских САУ Krab на Украине

    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали истинным проклятием для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет польский портал interia.pl.

    Как отмечает издание, российские беспилотники «Ланцет» стали настоящим проклятием для польских САУ, используемых ВСУ, передает ТАСС.

    Там добавили, что с начала вооруженного конфликта на Украине было уничтожено 23 САУ, еще четыре получили повреждения, при том, что всего в украинские войска поступили 72 единицы такой техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении Западная группировка уничтожила до 40 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и две польские САУ Krab.

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    1 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года

    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Все 27 стран – членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг утвердили выделение киевскому режиму долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишель на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что пакет поддержки Украины выделен на ближайшие четыре года, передает ТАСС.

    Напомним, 1 февраля в ЕС проходит экстренный саммит по вопросу финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов. Венгрия ранее блокировала выделение Киеву 50 млрд евро.

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    1 февраля 2024, 10:58 • Новости дня
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    У режима Владимира Зеленского произошла истерика после решения Международного суда ООН, который по требованию Киева отказался признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В случае если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, вся мировая система судоустройства оказалась бы сломана, а суд продемонстрировал бы свою ангажированность и предвзятость, заявил Рогов РИА «Новости».

    Рогов предупредил, что киевский режим теперь может решиться на месть принимавшим решение судьям.

    Ранее политолог Эльвина Сеитова заявила, что принятое Международным судом ООН решение отклонить большинство претензий Украины к России стало большим провалом Киева в Гааге.

    Коментарии (4)
    1 февраля 2024, 13:15 • Новости дня
    ВСУ сбили российский Ил-76 двумя американскими ракетами MIM-104A комплекса Patriot

    СК: ВСУ сбили российский Ил-76 двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot

    ВСУ сбили российский Ил-76 двумя американскими ракетами MIM-104A комплекса Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, сообщили в Следственном комитете России.

    В заявлении в Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

    Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области Украины.

    «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает Следственный комитет.

    Напомним, после расшифровки бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, составлен акт расследования крушения воздушного суда.

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    1 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    В Москве задержали участников гонок на Кутузовском проспекте

    В Москве задержаны еще двое участников гонок на Кутузовском проспекте, один из них нарушал правила 116 раз с 2023 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции привлекли к ответственности еще двоих участников гонок на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что один из задержанных, 22-летний водитель, с начала 2023 года 28 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, другой, 30-летний лихач, за этот же период нарушил правила 116 раз, передает ТАСС.

    Волк отметила, что еще двое участников гонок были задержаны ранее и уже получили наказание в виде административного ареста на 15 суток.

    Участники гонки привлекли внимание правоохранителей после того, как в сеть попало видео автоблогера Гаджи Гаджиева с несколькими водителями, которые на высокой скорости перестраиваются из одного ряда в другой, подвергая опасности других участников дорожного движения.

    Следственный комитет 23 января возбудил уголовное дело по ст. 267.1 УК России (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

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    1 февраля 2024, 16:51 • Новости дня
    Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского
    Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) раскритиковал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), а также других уехавших из России релокантов.

    Вован и Лексус в разговоре с Веллером представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, передают «Аргументы и факты».

    По словам Веллера, Невзоров является человеком, который любит деньги. «У меня такое ощущение, что он подсел немножко на соросовские бабки», – сказал писатель.

    Кроме того, как сообщил Веллер, Ходорковский «отлично вписался» в 90-е годы, назвав этот период «временем грабителей». Тогда предприниматель считал себя главным олигархом, считает писатель. «Ходорковский до сих пор хочет нагнать рейтинг на своих YouTube-каналах, вернуться в российскую политику и стать там крупным человеком», – сказал Веллер.

    Он уверен, что на Ходорковского, а также журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) «всерьез рассчитывать невозможно, но можно использовать, зная им цену».

    Также Веллер высказался о писательнице Людмиле Улицкой. По его словам, она «не ума палата в политике», а журналист Игорь Яковенко (признан в РФ иноагентом) – «абсолютно продажная тварь».

    Кроме того, в разговоре с пранкерами Веллер пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части».

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    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

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    Новый законопроект о мобилизации взбесил украинских националистов

    В Раду повторно внесли скандальный законопроект о мобилизации. В нем сохранилось главное нововведение по снижению призывного возраста, а также жесткие ограничения для уклонистов и выехавших граждан. В чем еще заключаются особенности этого законопроекта и какие выводы из него стоит сделать России? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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