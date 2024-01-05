  • Новость часаWelt: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Залужный предложил депутатам Рады самим пойти на фронт
    Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне
    Маск посоветовал «просто не вторгаться» в Россию
    Мэр Белгорода показал последствия украинского обстрела
    ВСУ оставили ряд своих позиций под Артемовском
    Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»
    Индия начала расследование поставок артиллерийских снарядов на Украину
    Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    31 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    19 комментариев
    5 января 2024, 13:22

    Армения и Грузия показали парадоксальное отношение к России

    Армения и Грузия показали парадоксальное отношение к России
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Одной из главных политических особенностей 2023 года на кавказском направлении стало нестандартное поведение двух государств в отношении России. Армении, которая взяла курс на разрыв отношений с Москвой – и Грузией, которая сделала все, чтобы сохранить торговлю с Россией. А ведь казалось, что все должно было быть наоборот.

    Элиты правильные и неправильные

    «Армения – союзник России и таковым остается. Даже несмотря на нынешнее поведение армянских элит. В рамках этого союза у нас целый ряд двусторонних и многосторонних обязательств. Армения — ключевой партнер России на Южном Кавказе, поскольку является членом Евразийского экономического союза. С Грузией же такого институционального багажа в отношениях нет. Даже дипотношений нет», — поясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

    У России в Армении очень серьезное присутствие (прежде всего экономическое). Грузия же почти 20 лет находится в западном лагере, и даже воевала с Россией в 2008 году.

    Есть, впрочем, у обеих стран и общие черты – безопасность обеих во многом зависит от хороших или как минимум рабочих отношений с Москвой. Именно российская база защищает армянский суверенитет и территорию от посягательств со стороны Анкары. И именно российский рынок спасает Грузию от экономической оккупации со стороны Турции и Азербайджана (не случайно в Грузии есть даже пророссийские партии, но при этом нет ни одной значимой протурецкой).

    Так почему же тогда Армения демонстративно портит отношения с Москвой и даже демонстрирует готовность выйти из российских интеграционных структур на постсоветском пространстве (ОДКБ и Евразийского экономического союза), а Грузия ведет себя куда более прагматично?

    Судя по всему, дело в элитах.

    «Это вопрос не столько политической позиции, сколько компетентности и умственных способностях элит. Грузинская элита, изначально занимавшая антироссийскую позицию из-за абхазского и южноосетинского конфликта, достаточно компетентна для того, чтобы считать деньги и другие численные показатели. Понимать, что Россия на подъеме. Что она побеждает НАТО и США. А значит с ней важно поддерживать нормальные отношения и избегать новых конфликтов, – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. – В случае же армянской элиты ситуация обратная. Пашинян не имеет законченного систематического образования, является достаточно ограниченным человеком, который подвержен влиянию западных аналитических центров. Которые в итоге и навязали свою политику Еревану, и эта политика уже стоила армянам потери Арцаха (Нагорного Карабаха – прим. ВЗГЛЯД)».

    Воспитание и психология

    По другой версии, дело не столько в умственных способностях, сколько в том, насколько элиты ориентируются на национальные интересы.

    «Нынешние власти Грузии руководствуются интересами своей страны. Они не отказываются от курса на ЕС и НАТО, но при этом отказываются от шагов, которые могут нанести вред Грузии. В отличие от армянских властей, которые считают, что последние события в регионе создают удобную возможность для пересмотра отношений с Россией и совершить геополитический разворот на Запад. Для некоторых из них отношения с Западом и указания из западных столиц являются более важными, чем интересы своей страны или народа. Свидетельством чего является их политика в отношении Арцаха, приведшая к этнической чистке там», – поясняет газете ВЗГЛЯД руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

    Причем уровень «национализации» элит зависит не только от того, кто кому платит, но и от того, какие конкретно люди находятся во главе государств. Кем они воспитывались и где лежат их интересы.

    «Элиты на постсоветском пространстве разные. В одних странах, например, посты в исполнительной власти занимают те, кто раньше работал в организациях, живущих на западные гранты. Своего рода аутсорсинговая элита. У них одна мотивация. У тех же, кто занимается бизнесом в своей стране, другая, – поясняет Николай Силаев. – Аутсорсинговая элита находится у власти в Молдавии, а также по большей части в Армении. Раньше находилась и в Грузии, однако там начальство в итоге сменилось».

    Причем сменилось постепенно. На момент прихода к власти в Грузинской мечте среди политических менеджеров было много представителей Республиканской партии. «Таких интеллектуалов, лидеров НПО, экспертов, которые были тесно связаны с Западом через финансирование исследований и обеспечение социальных статусов. Эти люди постепенно ушли, а на их место пришли те, интересы которых сосредоточены в Грузии. Поэтому они ведут себя рационально», – продолжает Николай Силаев.

    Наконец, разница и в подходах населения. Грузинское общество в целом уже пережило шок от потери Абхазии и Южной Осетии. С момента конфликта 08.08.08 прошло 15 лет, и рана уже не так бередит.

    Армяне же потеряли Нагорный Карабах в этом году. Да, потеряли сами, по вине избранного ими премьер-министра Никола Пашиняна – однако не готовы себе в этом признаться. Поэтому прозападным политикам и самому премьеру достаточно просто переложить вину за трагедию на Россию.

    Каждому по заслугам

    По сути, противопоставление армянского эпатажа и грузинского прагматизма продолжалось весь год – и привело к закономерным итогам. Армения продолжает терять позиции на международной арене и повышать риски потери своей территории. Грузинам же удалось не только сохранить отношения с Россией, но и одержать победу над Евросоюзом.

    Если изначально Брюссель фактически шантажировал грузинское руководство, требуя от него разорвать отношения с Москвой под угрозой введения санкций, сворачивания евроинтеграции (грузинам летом 2022 отказали в статусе кандидата в члены ЕС, который дали Украине и Молдавии) и поддержке местной радикальной оппозиции, то сейчас Еврокомиссия сдалась и смирилась. Свидетельством чему стало предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

    «Мне кажется, что евробюрократия поняла: отношения с Грузии на грани разрыва и решила сдать назад, дабы до разрыва не доводить. Если бы они не дали Грузии кандидатский статус, то возник бы страшный скандал. Ведь Грузия (страна, которая нормально управляется и проводит реформы) этот статус заслуживала больше, чем Украина и Молдавия.Если бы ей статуса не дали, то власти могли бы заявить о пересмотре внешней политики. И неважно начали бы они это делать или нет – налицо был бы провал многолетней европейской политики в отношении Грузии», – говорит Николай Силаев.

    При этом европейские бюрократы, пойдя на примирение с «мечтателями», легко пожертвовали интересами пресловутой грузинской оппозиции (которая уверяла, что «Грузинская мечта» жертвует отношениями с Евросоюзом ради связей с Россией). И это предсказуемо.


    «Европейское руководство не собирается ставить свою многолетнюю политику под угрозу ради интересов грузинской оппозиции», - продолжает Николай Силаев. Как и не будет ставить ее под угрозу ради выживания нынешних армянских властей после того, как эти власти (по примеру нынешней оппозиции) перестанут быть Брюсселю нужными.

    Главное
    Сербские болельщики вывесили баннер «Белгород, мы с тобой»
    Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе
    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ
    Жители Германии высказались об усталости от украинского конфликта
    В Финляндии подтвердили продолжение транзита ядерного топлива из России
    Продажи новых автомобилей в России в 2023 году выросли на 60%
    В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

    Перейти в раздел

    ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине

    Военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам. В чем заключаются особенности этой тактики и почему признания британцев опровергают один из ключевых мифов офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

    Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России? Подробности

    Перейти в раздел

    Армения и Грузия показали парадоксальное отношение к России

    Одной из главных политических особенностей 2023 года на кавказском направлении стало нестандартное поведение двух государств в отношении России. Армении, которая взяла курс на разрыв отношений с Москвой – и Грузией, которая сделала все, чтобы сохранить торговлю с Россией. А ведь казалось, что все должно было быть наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............