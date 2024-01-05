Армения и Грузия показали парадоксальное отношение к России

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Элиты правильные и неправильные



«Армения – союзник России и таковым остается. Даже несмотря на нынешнее поведение армянских элит. В рамках этого союза у нас целый ряд двусторонних и многосторонних обязательств. Армения — ключевой партнер России на Южном Кавказе, поскольку является членом Евразийского экономического союза. С Грузией же такого институционального багажа в отношениях нет. Даже дипотношений нет», — поясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

У России в Армении очень серьезное присутствие (прежде всего экономическое). Грузия же почти 20 лет находится в западном лагере, и даже воевала с Россией в 2008 году.

Есть, впрочем, у обеих стран и общие черты – безопасность обеих во многом зависит от хороших или как минимум рабочих отношений с Москвой. Именно российская база защищает армянский суверенитет и территорию от посягательств со стороны Анкары. И именно российский рынок спасает Грузию от экономической оккупации со стороны Турции и Азербайджана (не случайно в Грузии есть даже пророссийские партии, но при этом нет ни одной значимой протурецкой).

Так почему же тогда Армения демонстративно портит отношения с Москвой и даже демонстрирует готовность выйти из российских интеграционных структур на постсоветском пространстве (ОДКБ и Евразийского экономического союза), а Грузия ведет себя куда более прагматично?

Судя по всему, дело в элитах.

«Это вопрос не столько политической позиции, сколько компетентности и умственных способностях элит. Грузинская элита, изначально занимавшая антироссийскую позицию из-за абхазского и южноосетинского конфликта, достаточно компетентна для того, чтобы считать деньги и другие численные показатели. Понимать, что Россия на подъеме. Что она побеждает НАТО и США. А значит с ней важно поддерживать нормальные отношения и избегать новых конфликтов, – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. – В случае же армянской элиты ситуация обратная. Пашинян не имеет законченного систематического образования, является достаточно ограниченным человеком, который подвержен влиянию западных аналитических центров. Которые в итоге и навязали свою политику Еревану, и эта политика уже стоила армянам потери Арцаха (Нагорного Карабаха – прим. ВЗГЛЯД)».

Воспитание и психология



По другой версии, дело не столько в умственных способностях, сколько в том, насколько элиты ориентируются на национальные интересы.

«Нынешние власти Грузии руководствуются интересами своей страны. Они не отказываются от курса на ЕС и НАТО, но при этом отказываются от шагов, которые могут нанести вред Грузии. В отличие от армянских властей, которые считают, что последние события в регионе создают удобную возможность для пересмотра отношений с Россией и совершить геополитический разворот на Запад. Для некоторых из них отношения с Западом и указания из западных столиц являются более важными, чем интересы своей страны или народа. Свидетельством чего является их политика в отношении Арцаха, приведшая к этнической чистке там», – поясняет газете ВЗГЛЯД руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Причем уровень «национализации» элит зависит не только от того, кто кому платит, но и от того, какие конкретно люди находятся во главе государств. Кем они воспитывались и где лежат их интересы.

«Элиты на постсоветском пространстве разные. В одних странах, например, посты в исполнительной власти занимают те, кто раньше работал в организациях, живущих на западные гранты. Своего рода аутсорсинговая элита. У них одна мотивация. У тех же, кто занимается бизнесом в своей стране, другая, – поясняет Николай Силаев. – Аутсорсинговая элита находится у власти в Молдавии, а также по большей части в Армении. Раньше находилась и в Грузии, однако там начальство в итоге сменилось».

Причем сменилось постепенно. На момент прихода к власти в Грузинской мечте среди политических менеджеров было много представителей Республиканской партии. «Таких интеллектуалов, лидеров НПО, экспертов, которые были тесно связаны с Западом через финансирование исследований и обеспечение социальных статусов. Эти люди постепенно ушли, а на их место пришли те, интересы которых сосредоточены в Грузии. Поэтому они ведут себя рационально», – продолжает Николай Силаев.

Наконец, разница и в подходах населения. Грузинское общество в целом уже пережило шок от потери Абхазии и Южной Осетии. С момента конфликта 08.08.08 прошло 15 лет, и рана уже не так бередит.

Армяне же потеряли Нагорный Карабах в этом году. Да, потеряли сами, по вине избранного ими премьер-министра Никола Пашиняна – однако не готовы себе в этом признаться. Поэтому прозападным политикам и самому премьеру достаточно просто переложить вину за трагедию на Россию.

Каждому по заслугам



По сути, противопоставление армянского эпатажа и грузинского прагматизма продолжалось весь год – и привело к закономерным итогам. Армения продолжает терять позиции на международной арене и повышать риски потери своей территории. Грузинам же удалось не только сохранить отношения с Россией, но и одержать победу над Евросоюзом.

Если изначально Брюссель фактически шантажировал грузинское руководство, требуя от него разорвать отношения с Москвой под угрозой введения санкций, сворачивания евроинтеграции (грузинам летом 2022 отказали в статусе кандидата в члены ЕС, который дали Украине и Молдавии) и поддержке местной радикальной оппозиции, то сейчас Еврокомиссия сдалась и смирилась. Свидетельством чему стало предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

«Мне кажется, что евробюрократия поняла: отношения с Грузии на грани разрыва и решила сдать назад, дабы до разрыва не доводить. Если бы они не дали Грузии кандидатский статус, то возник бы страшный скандал. Ведь Грузия (страна, которая нормально управляется и проводит реформы) этот статус заслуживала больше, чем Украина и Молдавия.Если бы ей статуса не дали, то власти могли бы заявить о пересмотре внешней политики. И неважно начали бы они это делать или нет – налицо был бы провал многолетней европейской политики в отношении Грузии», – говорит Николай Силаев.

При этом европейские бюрократы, пойдя на примирение с «мечтателями», легко пожертвовали интересами пресловутой грузинской оппозиции (которая уверяла, что «Грузинская мечта» жертвует отношениями с Евросоюзом ради связей с Россией). И это предсказуемо.





«Европейское руководство не собирается ставить свою многолетнюю политику под угрозу ради интересов грузинской оппозиции», - продолжает Николай Силаев. Как и не будет ставить ее под угрозу ради выживания нынешних армянских властей после того, как эти власти (по примеру нынешней оппозиции) перестанут быть Брюсселю нужными.