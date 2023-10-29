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    29 октября 2023, 10:05

    Пашинян предложил России неприемлемого человека

    Ереван нарушил в отношениях с Москвой важную часть дипломатического протокола

    Пашинян предложил России неприемлемого человека
    @ Zuma\TASS

    Армянское руководство позволило себе еще один недружественный по отношению к Москве шаг. И дело не только в двусмысленном заявлении Пашиняна по поводу необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности». Речь о кандидатуре нового посла Армении в России, неуместной ни по форме согласования агремана, ни по самой кандидатуре.

    Москва в контактах с Ереваном рассчитывает получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в интервью американской газете The Wall Street Journal Пашинян сказал, что события в Нагорном Карабахе, «по сути, подвели» Ереван к решению о необходимости «диверсифицировать <...> отношения в сфере безопасности».

    В интервью WSJ Пашинян также отметил, что Ереван не ставит вопрос вывода российской военной базы из Армении и пытается «понять, в чем причина такого поведения РФ и ОДКБ, в рамках рабочих встреч и других форматов». Премьер-министр Армении добавил, что республика остается в ОДКБ, «потому что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов понимания позиций», не хотят «ошибиться в понимании друг друга».

    Но из текста интервью американскому СМИ комментаторы сосредоточились только на фразе про «диверсификацию сферы безопасности». А фразы о том, что вывод российской военной базы, системы ПВО и пограничников из Армении и о том, что «республика остается в ОДКБ» воспринимаются в устах Пашиняна только в контексте словечка «пока».

    Резкое осложнение российско-армянских отношений произошло в короткие сроки. И вот уже в Ереване некоторые депутаты и политологи говорят о «неизбежности» вывода российской военной базы. Ведутся переговоры с Евросоюзом об увеличении численности его «наблюдательной миссии» в Армении. 26 октября Пашинян заявил в Тбилиси на форуме «Шелковый путь», что в Армении будет создано специальное подразделение для обеспечения безопасности проходящих по территории страны международных коммуникаций, грузов и транспортных средств. Это своего рода сенсация, поскольку таким образом премьер-министр Армении фактически признал подготовку к организации «зангезурского коридора». Других «международных коммуникаций» через изолированную Армению просто нет.

    И это не единственная подобная сенсация за последние дни в исполнении армянских властей.

    Сейчас Армения проводит ротацию своего посла в Москве. Действующий посол Вагаршак Арутюнян продолжает исполнять свои обязанности, но, по сведениям ряда источников, его работой недовольны и в Ереване, и в Москве.

    Еще в сентябре пошли разговоры о том, что Пашинян предложил на должность посла своего ярого сторонника, депутата парламента Гургена Арсеняна. Тот даже не участвовал в голосовании в парламенте по поводу ратификации Римского статута, чтобы не портить имидж.

    Другое дело, что имидж Арсеняна испортить уже сложно. Он неоднократно допускал разнообразные русофобские высказывания. Высказывался о том, что «российское присутствие в Армении не вечно» и предсказывал «прекращение проявления российской парадигмы» в Армении. В Армении он считается сторонником даже не европейской, а протурецкой ориентации. Дипломатического опыта, образования, знаний и навыков у него нет. Он типичный представитель «торгового сословия» образца 1990-х годов. Очень знаковая и узнаваемая социальная группа.

    В Москве, по данным источников газеты ВЗГЛЯД, вежливо усомнились в возможности и целесообразности работы Арсеняна послом в Москве. Надо понимать, что обсуждения кандидатуры посла изначально ведутся закулисно, и хотя и вежливо, но на этом этапе предельно откровенно. Армяне должны были понять, что Арсенян – это уже перебор. Дальше портить российско-армянские отношения можно и менее демонстративным способом.

    Но Пашинян не понял, и в Москву доставили официальную бумагу для предоставления Арсеняну агремана, то есть согласия принимающей стороны на данную кандидатуру посла.

    На Смоленской площади, вероятно, сильно удивились. Ереван снова недопонял, и армянам пояснили, что они помимо всего прочего нарушили процедуру. Агреман не может быть представлен при действующем после. Сперва вы отзываете посла, а затем присылаете представление на нового.

    Тут не выдержал Арсенян. Он стал давать интервью, пояснять, что он действительно представлен на должность посла. По его словам, «документы на меня находятся в Москве». При том, что неформальный дипломатический этикет подразумевает режим полного молчания сторон до того момента, когда взаимоприемлемое решение по поводу нового посла выработано. Даже в тех странах, где посольские назначения требуют согласия парламента (США, например), парламентские слушания проводятся после получения агремана.

    Смысл этой истории не в том, что Ереван почему-то решил нарушить дипломатическую процедуру и при этом настаивал на назначении неприемлемой кандидатуры. Перед нами первая история на пространстве бывшего СССР, когда Москву вынуждают отвергнуть кандидатуру предлагаемого посла. Даже прибалтийские государства назначают в Москву профессиональных дипломатов, не отягощенных публичным русофобством. Посол в Москве – важная и ответственная должность, равная послу в США и представителю в ООН. На этом в дипломатии большие карьеры делаются.

    Подобные действия Пашиняна плохо согласованы с интересами Армении и армянского народа. Видимо, есть какие-то внутренние причины, по которым премьер-министр Армении ведет себя, скажем так, не совсем корректно по отношению к Москве. Интересам же армянского (и российского) народов отвечает профессиональное взаимодействие руководства Армении со своим ближайшим союзником по ЕАЭС и ОДКБ, то есть Россией. В частности, с помощью грамотного руководителя дипломатической миссии. Именно в этом и заключается сигнал, посылаемый Еревану.

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