Россия, Турция и Иран оказались в одной лодке в Закавказье

Осень 2023 года сформировала в Закавказье качественно иную обстановку. Теперь на один территориальный и межэтнический спор – между Арменией и Азербайджаном в Карабахе – стало меньше. Международное право восторжествовало, но вместе с тем Турция беспрецедентно укрепила свои позиции в зоне традиционных российских интересов – в Закавказье, он же Южный Кавказ. Как и свое и без того заметное влияние на Баку.

Шушинская декларация Азербайджана и Турции от 2021 г. – аналог 5-й статьи НАТО – заиграла новыми красками по итогам молниеносной операции азербайджанской армии в регионе. Невзирая на многочисленные заявления и опасения соседнего Ирана, вооруженные силы этой страны так и не рискнули вмешаться в конфликт. Хотя в понимании Тегерана определенная разбалансировка в сложно переплетенном мире Закавказье – налицо.

Иранцы уже давно выражали свое неудовольствие усилением тюркского альянса по линии Анкара–Баку в ущерб влиянию Тегерана. В частности, речь идет об искусственной, по мнению властей Ирана, суннитизации Турцией Азербайджана, в котором проживают и опекаемые Тегераном шииты. Не говоря о том, что в самом Иране проживает, по разным данным, от 12 до 23 млн этнических азербайджанцев. К слову, верховный лидер республики Али Хаменеи знает азербайджанский и даже читает на нём лекции.

Тем не менее, такое сожительство персидского и тюркского миров в формате коммуналки в Закавказье далеко не всегда приводит стороны к взаимопониманию. Как отметил турецкий политолог Мурад Йеткин, судя по всему, к существующим проблемам во внешней политике Турции скоро прибавится еще и Иран. По необъяснимым пока причинам президент Ирана Ибрагим Раиси так и не прибыл в Турцию 28 ноября. При том, что соответствующие договоренности по личной встрече, подтвержденные президентом Эрдоганом публично, были.

Для России в этом контексте важно, что турецкая сторона дружит с реальностью. Еще в декабре 2020-го президент Эрдоган предложил умиротворить азербайджано-армянский конфликт подключением всех ключевых игроков Закавказья. Турецкий лидер назвал этот формат «3+3» – Россия, Иран, Турция + Армения, Азербайджан, Грузия. Более того, в октябре в Тегеране уже состоялся первый саммит «3+3» на уровне глав МИД наших стран.

Анкару, Москву и Тегеран одинаково волнует попытка внерегиональных западных игроков – США, ЕС и отдельного члена европейского объединения Франции – вмешаться в региональные процессы. Турки еще раз подтвердили свою позицию 29 ноября в ходе заседания Совета национальной безопасности под председательством Эрдогана с участием высокопоставленных гражданских и военных чиновников. На мероприятии «были оценены усилия внерегиональных игроков по вмешательству» в нормализацию армяно-азербайджанских отношений. В частности, турецкие власти убеждены, что вмешивающиеся не способствуют выработке и подписанию мирного договора между Баку и Ереваном.



Оснований считать коллективный Запад абсолютно не заинтересованным в стабилизации обстановки в Закавказье – более чем много. Достаточно вспомнить о попытках США, Франции и Индии вооружать Армению. В 2022 году Ереван заказал Дели ракеты, реактивные снаряды и другие боеприпасы на сумму 245 млн долл., а осенью нынешнего года Армения уже получила от Индии шесть артиллерийских установок ATAGS, 30-мм и 40-мм гранаты. От Франции через грузинский порт Поти прибыла первая партия многоцелевых бронеавтомобилей Bastion.

Традиционно не отстают на ниве провокационной деятельности США. Мало того, что конгрессмены под воздействием сентябрьских событий в Карабахе предложили передать Армении оружие – на недавних парламентских слушаниях в Конгрессе помощник Госсекретаря О'Брайен недвусмысленно заявил, что «ничего не будет хорошего с Азербайджаном» пока Вашингтоне не увидит «прогресса на мирном треке».

Западу показалось недостаточным, что Алиев отказался уже, как минимум, от двух переговоров с Пашиняном при их посредничестве. Сначала в Испании из-за «предвзятой позиции Франции» (оценка Баку), а затем и в США – по той же причине. В итоге США и ЕС так и не стали посредниками в заключении мирного соглашения между двумя сторонами. И уже едва ли станут, поскольку ложка хороша к обеду.

Мнение Алиева, по факту, явно разделяет и Эрдоган. Буквально на всех международных площадках турецкий лидер не упускает возможности призвать к умиротворению Баку и Ереван и, что не менее важно, критикует премьера Армении Никола Пашиняна за неуместность его прозападного курса. «Некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с Карабахской войны в нашем регионе началась новая эра. Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», подчеркнул Эрдоган.

Симптоматично, что в американском журнале Time Азербайджан называли «богатой нефтью диктатурой», которую США должны «привлечь к ответственности» за якобы имевшие место этнические чистки в Карабахе. В этом же материале практически утверждали, что Турция по случаю своего столетия 29 октября непременно «вторгнется в Армению» под прикрытием азербайджано-турецких учений. Обещанного нападения не состоялось, но осадочек, как говорится, остался.

В своих фантазиях американцы зашли так далеко, что заинтересованным в таком «нападении» назвали президента России Путина. Он якобы хочет «наказать власти Армении» за прозападный курс.

В общем, волей случая Россия, Турция и Иран оказались по одну сторону баррикад. Это признают не только сами участники, но и их противники. Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Другое дело, что для выступления единым фронтом в регионе фронт и должен быть единым. Ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.