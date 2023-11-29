Международный форум BRICS+ Fashion Summit открылся в Москве

Основная программа форума – деловая, ее название – «Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка». Первая сессия стартовала 28 ноября в концертном зале парка «Зарядье». Представители московского правительства, известные российские дизайнеры, руководство крупных отечественных компаний, а также участники из Китая, Индии, Турции, Ирана, присутствовавшие на сессии, говорили о том, как это мероприятие может помочь локальным и национальным брендам выйти на глобальный рынок, передают «Ведомости».

«Мы нашли много точек взаимного интереса – контрактное производство, материалы, обучение специалистов, продвижение товаров на разных рынках, – отметил, комментируя встречу, глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. – Контракты будут точно».

По его словам, в рамках нынешнего саммита масштабируется опыт прошедшей летом 2023 года Недели моды в Москве. Тогда ее участники заключили контракты на десятки миллионов рублей внутри России. Сейчас в B2B-шоуруме свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран. Среди них компании, которые уже успешно вышли на зарубежные рынки, в их числе Lucas Leao (Бразилия), Batakovic Belgrade (Сербия), SADAELS (Аргентина), David Tlale (ЮАР), Arzu Kaprol (Турция), CHNNYU (Китай), Naushad Ali (Индия).

Иностранные гости подтвердили, что видят взаимную пользу подобных встреч. Представляющий Индию вице-председатель Торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри отметил, что Россия, Китай и Индия вместе становятся «самым большим по объему рынком моды». А президент International Apparel Federation Джем Алтан (Турция) рассказал, что видит, как развиваются и растут локальные и национальные бренды в России, Китае, Бразилии.

Саммит продлится до 2 декабря. Помимо деловой части в его программе – модные показы. Свои коллекции на подиумах саммита представят дизайнеры из 12 стран, включая Россию. Показы состоятся в Паркинг-галерее парка «Зарядье», Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее. На 29 ноября запланирована Московская ночь моды. 150 моделей, невзирая на погоду, пройдут в дефиле по знаменитым «Патрикам». Образовательная и просветительская программа включает лекции по теории моды, технологиям современных материалов, безотходному производству. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по апсайклингу в культурном пространстве ГЭС-2.

«Суммарный оборот организаций московской индустрии моды превышает 150 млрд руб. в год, и эти цифры постоянно растут», – отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, принявшая участие в пленарной сессии. Она рассказала, что начинающие бренды в Москве получают бесплатные площадки в крупных торговых центрах и что с начала года молодые дизайнеры продали на городских маркетах больше 20 тыс. товаров.