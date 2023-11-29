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    Игорь Караулов Игорь Караулов Собирание народов – историческая миссия русских

    Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    23 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    6 комментариев
    29 ноября 2023, 17:07

    Международный форум BRICS+ Fashion Summit открылся в Москве

    В Москве открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit. В нем принимают участие представители 62 стран мира. Организаторы ожидают, что результатом саммита станет рост международного сотрудничества в фэшн-индустрии.

    Основная программа форума – деловая, ее название – «Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка». Первая сессия стартовала 28 ноября в концертном зале парка «Зарядье». Представители московского правительства, известные российские дизайнеры, руководство крупных отечественных компаний, а также участники из Китая, Индии, Турции, Ирана, присутствовавшие на сессии, говорили о том, как это мероприятие может помочь локальным и национальным брендам выйти на глобальный рынок, передают «Ведомости».

    «Мы нашли много точек взаимного интереса – контрактное производство, материалы, обучение специалистов, продвижение товаров на разных рынках, – отметил, комментируя встречу, глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. – Контракты будут точно».

    По его словам, в рамках нынешнего саммита масштабируется опыт прошедшей летом 2023 года Недели моды в Москве. Тогда ее участники заключили контракты на десятки миллионов рублей внутри России. Сейчас в B2B-шоуруме свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран. Среди них компании, которые уже успешно вышли на зарубежные рынки, в их числе Lucas Leao (Бразилия), Batakovic Belgrade (Сербия), SADAELS (Аргентина), David Tlale (ЮАР), Arzu Kaprol (Турция), CHNNYU (Китай), Naushad Ali (Индия).

    Иностранные гости подтвердили, что видят взаимную пользу подобных встреч. Представляющий Индию вице-председатель Торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри отметил, что Россия, Китай и Индия вместе становятся «самым большим по объему рынком моды». А президент International Apparel Federation Джем Алтан (Турция) рассказал, что видит, как развиваются и растут локальные и национальные бренды в России, Китае, Бразилии.

    Саммит продлится до 2 декабря. Помимо деловой части в его программе – модные показы. Свои коллекции на подиумах саммита представят дизайнеры из 12 стран, включая Россию. Показы состоятся в Паркинг-галерее парка «Зарядье», Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее. На 29 ноября запланирована Московская ночь моды. 150 моделей, невзирая на погоду, пройдут в дефиле по знаменитым «Патрикам». Образовательная и просветительская программа включает лекции по теории моды, технологиям современных материалов, безотходному производству. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по апсайклингу в культурном пространстве ГЭС-2.

    «Суммарный оборот организаций московской индустрии моды превышает 150 млрд руб. в год, и эти цифры постоянно растут», – отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, принявшая участие в пленарной сессии. Она рассказала, что начинающие бренды в Москве получают бесплатные площадки в крупных торговых центрах и что с начала года молодые дизайнеры продали на городских маркетах больше 20 тыс. товаров.

    29 ноября 2023, 10:59
    Появились детали убийства двух россиянок в Турции

    Shot: Убитые в Турции россиянки были застрелены и вывезены в пригород

    Появились детали убийства двух россиянок в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданки России 42-летняя риелтор и модель Ирина и ее 15-летняя дочь были застрелены, их тела перевезли в пригород Бодрума на юго-западе Турции, сообщают СМИ.

    Россиянок могли убить на вилле, которую они снимали в Бодруме, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные следствия.

    По предварительной информации, преступник завернул тела убитых в простыни, погрузил в автомобиль и выехал за город. Позже тела с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне у дороги к бухте Тавшанбурун в трех метрах друг от друга.

    По одной из версий, к убийству мог быть причастен бывший муж женщины – гражданин Финляндии, он находится в розыске.

    Как рассказала «Газете.Ru» подруга убитой, у бывшего мужа Ирины Двизовой был запрет на приближение к ней и к ее дочери, выданный полицией Турции. Пара, как рассказала подруга, давно была в разводе, у них есть общий сын. «Она была замечательным человеком: открытым, добрым, светлым», – добавила собеседница.

    Ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что проверяет данные об убийстве двух россиянок в Турции.

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    28 ноября 2023, 21:23
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ходе переговоров с Украиной в прошлом году, кроме отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, требовала признания суверенитета РФ над Крымом и независимости республик Донбасса, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Мединский также подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину, передает ТАСС. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», – сказал он.

    Представитель Кремля уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает мира с Россией, о чем свидетельствует введенный на Украине закон о запрете переговоров с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

    Коментарии (72)
    29 ноября 2023, 08:38
    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары назвали профанацией идею Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму.

    По его словам, любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью, передает РИА «Новости».

    Смирнов добавил, что за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики.

    Он подчеркнул, что это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности, и только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически.

    Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой деколонизации, вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.

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    29 ноября 2023, 06:53
    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

    Фрегат Черноморского флота нанес удар «Калибрами» по объектам украинской военной инфраструктуры

    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» объекты украинской военной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что экипаж корабля получил задачу поразить высокоточным оружием большой дальности объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины. Фрегат произвел залп четырьмя ракетами, назначенные цели были поражены.

    Напомним, крылатые ракеты «Калибр» могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

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    28 ноября 2023, 21:57
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что испытывает стыд за министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

    На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.

    «Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.

    Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.

    «Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.

    Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

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    28 ноября 2023, 19:52
    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Yle: Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Финляндии стягивают к границе с Россией дополнительные войска из состава пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут осуществлять пограничный контроль на восточном рубеже более двух месяцев, сообщил телерадиоканал Yle.

    Источник Yle сообщил, что в состав персонала, отправленного на границу, входят пограничники, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики, передает ТАСС.

    По данным телеканала, на российской границе несут службу около половины личного состава пограничной службы Финляндии.

    Эксперт по пограничной безопасности Вилле Йоскитт отметил, что на сухопутной границе спокойно, но это не должно «усыпить», пишет «Газета.Ru». Он также назвал помощь Frontex признаком европейского сотрудничества.

    Ранее СМИ сообщили, что финские власти планируют закрыть прием беженцев на границе с Россией.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что финские власти наказывают в первую очередь собственных граждан, лишая страну возможностей развития, опуская железный занавес на востоке.

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    29 ноября 2023, 03:59
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ

    Опубликовано видео поражения танка Leopard 1A5 ВСУ российской артиллерией

    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    @ кадр из видео t.me/boris_rozhin

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные впервые подбили немецкий танк Leopard 1A5 вооруженных сил Украины, это произошло всего через несколько недель после того, как эти танки начали применять в боях, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    Экс отметил, что ВСУ «впервые потеряли танк Leopard 1A5». Отмечается, что танк, вероятно, принадлежал 44-ой механизированной бригаде ВСУ. «Незащищенный танк» попал под обстрел российской артиллерии, которая «все более точно» наносила удары.

    Экс указывает, что у 1A5 самая слабая защита среди танков, которые задействованы в конфликте на Украине. Он заявил, что их уничтожение неизбежно, но все же первое поражение произошло слишком быстро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Танк был в рядах 44-й бригады ВСУ, добавляет «Вечерняя Москва».

    Напомним, в ноябре Forbes указывал, что украинские военные по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard и рискуют полностью лишиться этих боевых машин.

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    29 ноября 2023, 09:59
    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около 200 тел сослуживцев

    Гагин: Gри бегстве с позици онецком ВСУ оставили около 200 тел сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком бросили порядка 200 тел сослуживцев, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, оставленные украинские позиции под Донецком буквально усеяны брошенными телами украинских солдат, на данный момент их насчитали около 200, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что противник, убегая, даже не пытался эвакуировать тела. По информации советника, сейчас эвакуацию тел украинских военнослужащих проводят российские силы.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные рассказал, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых солдат и убитых с левого берега Херсонской области.

    Коментарии (31)
    28 ноября 2023, 20:07
    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    FT: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная канцлером Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья», пишет газета Financial Times.

    Как пишет издание, система предполагала привлечение Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий в размере 200 млрд евро, после этого предполагалось использование фонда с целью субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и населения, передает RT.

    При этом в прошлом году из фонда выплатили всего 30 млрд долларов, остальные деньги перенесли на 2023 год. Суд решил, что это привело к нарушению принципа, подразумевающего использование заемных средств в том году, на который они были утверждены.

    В публикации утверждается, что система рухнула после того, как КС Германии принял решение об изъятии из бюджета 60 млрд евро по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС.

    Коментарии (10)
    28 ноября 2023, 20:15
    Россия оповестила Японию о выходе из соглашения по ядерному оружию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона уведомила Токио о прекращении действия соглашения о ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях.

    В сообщении на сайте МИД России отмечается, что решение о прекращении действия соглашения было принято в связи с антироссийской политикой администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

    «В условиях откровенно антироссийской политики администрации Фумио Кисиды, включая реализацию санкционных и иных мер, нацеленных на нанесение ущерба России, а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы нашей национальной безопасности», – говорится в заявлении российского МИД.

    Соглашение прекратит свое действие спустя шесть месяцев после уведомления, то есть 21 мая следующего года.

    В начале ноября Россия объявила о выходе из соглашения по ядерному оружию с Японией.

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    29 ноября 2023, 06:29
    Украинцы начали блокировать дороги в Польше

    В результате протестов украинских водителей на дорогах в польском Пшемысле возникли гигантские пробки

    Tекст: Антон Антонов

    Гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков, сообщают СМИ.

    Украинские водители группами перекрывают дороги, выходя на пешеходные переходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков.

    Коментарии (18)
    29 ноября 2023, 08:43
    «Билайн» раскрыл новый способ телефонного мошенничества

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотовый оператор «Билайн» предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонят жертвам под видом представителей операторов мобильной связи.

    В компании рассказали ТАСС, что мошенники звонят человеку и утверждают, что по данному номеру телефона якобы подана заявка на смену оператора связи. Далее для «обеспечения безопасности» абоненту предлагается сменить пароль в личном кабинете. Мошенникам нужен код из СМС-сообщения для сброса пароля с официального номера.

    Конечной целью является получение доступа в личные кабинеты банков, «Госуслуг» и других сервисов.

    Оператор подчеркнул, что представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и кодов никогда не спрашивают.

    Ранее в ВТБ предупреждали, что мошенники стали применять новую схему обмана россиян через звонки в приложениях площадок для объявлений.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 19:44
    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек

    Минобороны: ВСУ применяли 17 раз химоружие для заражения еды, погибли 15 человек

    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.

    Кириллов отметил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся «только в одной стране». Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот компонент дорого стоит, а у синтезирующего его государства «большой «пунктик» по поводу этого вещества», передает РИА «Новости».

    Он также не исключил, что ВСУ могут применить биооружие из-за провалившегося контрнаступления, а именно: заразить воду, продукты и корм для животных. По его словам, косвенным доказательством служит то, что множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, ВС России обнаружили на освобожденных территориях. Также были найдены замороженные биосреды «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

    Коментарии (20)
    29 ноября 2023, 14:41
    Российские войска освободили Артемовское

    Минобороны: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Российские войска освободили Артемовское
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское (Хромово).

    Также за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Шумов, Артемовского и Клещеевки ДНР, где потери противника составили 250 военнослужащих и пять танков.

    Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР). На Купянском направлении подразделениями Западной группировки отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе Лимана Первого Харьковской области.

    Всего на этом направлении потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две американские бронемашины HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки  «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ рядом с Ямполовкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    В Минобороны добавили, что в районах Угледара, Антоновки и Никольского ДНР нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Противник за сутки потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино Запорожской области. Общие потери противника – до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

    Ранее «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки.

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    29 ноября 2023, 02:58
    Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» года

    Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» в рейтинге «наиболее влиятельных персон»

    Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» года
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина включена в рейтинг «наиболее влиятельных персон» года по версии Politico как главный «разрушитель».

    Как поясняет Politico, в категорию «разрушителей» включены те, кто «лучше всего способен переломить ход игры неожиданными способами». Говоря о Набиуллиной, издание заявило, что ее действия «не раз спасали рубль и поддерживали экономику страны на плаву», Набиуллина смогла «предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля и продлить» украинский конфликт.

    Отмечается, что до специальной военной операции России на Украине Набиуллина «вызывала восхищение на международном уровне», но сейчас ее роль «вызывает разочарование», поскольку она не дает «отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к деньгам и технологиям».

    За Набиуллиной в списке «разрушителей» следуют экс-глава Каталонии и «сотрясатель земли в испанской политике» Карлес Пучдемон, «вступивший в конфликт с институтами ЕС» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «прямолинейная» глава МИД Германии Анналена Бербок и «убийца зеленой сделки» Манфред Вебер из Европарламента.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назван лидером в категории «мечтатели». По мнению издания, он один из тех, кто «в одиночку меняет ход истории», причем добивается этого «не силой своей армии или силой своей экономики», а «силой своего слова».

    Коментарии (23)
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    Истребитель Су-57 получит в свой арсенал новый тип вооружения – мини-беспилотники. Предполагается, что дроны смогут выполнять ударные и разведывательные функции, а также выступать в качестве средства РЭБ. Как использование подобных дронов скажется на боевых возможностях Су-57 и какие новые задачи он сможет выполнять в бою? Подробности

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    Кто отравил жену главного разведчика Украины

    На Украине отравили супругу главного разведчика страны – Марианну Буданову. Об ухудшении состояния здоровья сообщили и другие сотрудники ГУР. Все это происходит на фоне нарастающего конфликта между военным и политическим руководством страны. Кому может быть выгодно данное покушение и почему в экспертной среде допускают инсценировку отравления? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

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