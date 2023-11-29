Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропустить товары через КПП «Ларс»

Ереван созвал совещание ЕАЭС из-за проблем провоза продуктов через КПП «Ларс»

Tекст: Вера Басилая

Керобян сказал, что Ереван изучает документы Россельхознадзора, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует действующим российским нормам.

Министр счел странным, что Россия в течение всего года развернула 35 машин, а потом «через два дня – еще 35 машин, при этом качество товара не меняется», передает ТАСС.

Он также предложил армянским предпринимателям попытаться диверсифицировать экспортные рынки, чтобы «избежать подобных проблем», но отказался связать проблему с политическими причинами.

Ранее Россельхознадзор зафиксировал резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства и обратился к армянским коллегам незамедлительно принять меры для предотвращения нарушений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сообщения о закрытии Россией своего рынка для армянских товаров не соответствуют реальности.