Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.9 комментариев
Пашинян опроверг заявления о закрытии рынка России для товаров из Армении
Премьер Армении Пашинян опроверг заявления о закрытии рынка России для товаров из страны
Заявления о том, что Россия закрывает свой рынок для армянских товаров, не соответствуют реальности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, Армения является членом Евразийского экономического союза, поэтому экономические отношения с Россией регулируются, передает ТАСС.
«Откуда взялось предположение, что Россия закрывает или закрыла, или закроет для нас свой рынок?» – заметил он.
Кроме того, премьер Армении опроверг данные о проблемах с поставками армянского коньяка в Россию.
Ранее Пашинян заявил, что Армения и Россия находятся на сложном этапе отношений, но Ереван не меняет внешнеполитического вектора.