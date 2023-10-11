Пашинян опроверг заявления о закрытии рынка России для товаров из Армении

Премьер Армении Пашинян опроверг заявления о закрытии рынка России для товаров из страны

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Армения является членом Евразийского экономического союза, поэтому экономические отношения с Россией регулируются, передает ТАСС.

«Откуда взялось предположение, что Россия закрывает или закрыла, или закроет для нас свой рынок?» – заметил он.

Кроме того, премьер Армении опроверг данные о проблемах с поставками армянского коньяка в Россию.

Ранее Пашинян заявил, что Армения и Россия находятся на сложном этапе отношений, но Ереван не меняет внешнеполитического вектора.