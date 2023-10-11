Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.7 комментариев
Пашинян оценил отношения России и Армении
Пашинян заявил о сложном этапе отношений России и Армении
Армения и Россия находятся на сложном этапе отношений, но Ереван не меняет внешнеполитического вектора, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян общественному ТВ Армении.
Он отметил, что никакого вектора в отношениях Армения никогда не меняла. По его словам, проблема не в отношениях России и Армении, а в сложностях между сверхдержавами, передает ТАСС.
Премьер Армении подчеркнул, что вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против России и был запущен до выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина.
Пашинян уточнил, что в сентябре 2020 года Еревану стало ясно, что определенные системы безопасности не работают, и возможностью которые повышения безопасности для Армении стал Римский статут, который предоставляет возможность регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе.
Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является абсолютно недружественным шагом.