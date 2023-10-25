Армения ищет спасения во французском оружии

Оружейное соглашение Парижа и Еревана имеет значение и для России

Tекст: Валерия Вербинина

В понедельник, 23 октября, министр обороны Армении Сурен Папикян подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню весьма любопытный пакет документов о поставках вооружений. Франция продает три радара GM200 – то есть три тактические многофункциональные радиолокационные станции (РЛС), которые, по словам Лекорню, «хорошо зарекомендовали себя на Украине». Радар этого типа, как сообщается, способен засечь вражеский объект на расстоянии до 250 километров, причем это может быть как самолет противника, который летит на значительной высоте, так и небольшой объект вроде БПЛА, который передвигается на малой скорости близко к земле.

В дальнейшем Армения намерена дополнительно приобрести средства ПВО производства известных фирм Thales и MBDA, а также системы типа «Мистраль» – то есть переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые предназначены в основном для уничтожения низколетящих самолетов либо вертолетов противника. Кроме того, среди озвученной номенклатуры будущих покупок значатся приборы ночного видения от группы Safran.

Раньше Армения закупала оружие прежде всего в России. Теперь на горизонте неожиданно нарисовалась Франция в качестве поставщика. Получается парадоксальная ситуация: страна, которая является членом ОДКБ, покупает вооружение у страны НАТО. И даже более того, официальная газета Le Monde, уже не скрываясь, пишет, что речь идет о «беспрецедентном военном сотрудничестве» между двумя государствами.

Да, так сложилось, что исторически Франция хорошо относится к армянам, и многим она дала приют, а они и их дети впоследствии стали частью уже французской истории и культуры. В качестве примеров можно вспомнить певца Шарля Азнавура, чемпиона «Формулы 1» Алена Проста, футболиста и чемпиона мира Алена Богосяна, композитора Мишеля Леграна и других. Но одно дело – давать приют мигрантам, а другое – организовывать поставки оружия и настойчиво продвигать себя как союзника и, так сказать, в какой-то мере покровителя.

«Турция, союзница Азербайджана, и Россия, которую считают союзницей Армении, играют в регионе определяющую роль. Но недавние события в Нагорном Карабахе привели к большим изменениям. Ереван обвинил Москву в том, что она бросила его на произвол судьбы, не пытаясь противостоять азербайджанским силам. Москва категорически отрицает предъявленные ей обвинения. Кажется вполне логичным, что в поисках защиты Армения намерена развернуться к Западу», – пишет Liberation.

Точка зрения России известна – Армения не признавала официально Нагорный Карабах и отказалась за него бороться, поэтому именно на нынешних армянских властях лежит вина за все, что произошло.

В свою очередь последние предпочитают обвинять во всем Россию, что среди прочего позволяет им искать новых союзников среди геополитических противников Москвы. А союзники Армении, с учетом всех обстоятельств, ох как нужны.

Продажа французского оружия Армении ведется с множеством оговорок о том, что поставляется исключительно оборонительное вооружение. Считается, что после того, как Азербайджан в ходе молниеносной операции захватил Нагорный Карабах, у Баку может появиться соблазн решить другие свои проблемы (например, пробить коридор в Нахичевань) опять-таки за армянский счет.

«Уже три года глава Азербайджана Ильхам Алиев требует создания «Зангезурского коридора», который должен связать основную территорию его страны с эксклавом Нахичевань и таким образом позволит напрямую выйти на границы Турции, его главного союзника», – пишет Le Monde.

Разница, однако, в том, что Нагорный Карабах все же признан мировым сообществом как часть Азербайджана, а нападение непосредственно на территорию армянского государства будет расцениваться уже совершенно иначе.

С удивительной для западной бюрократии быстротой Армению было решено вооружить французским вооружением. Не менее удивителен тот факт, что у очень скромно живущей страны тотчас нашлись деньги на покупку не самого дешевого, прямо скажем, оружия. Та же Le Monde замечает: «Как Ереван будет оплачивать эти вооружения, еще не известно».

Ларчик открывается просто: за Францией стоят США, которые по ряду причин относятся к Азербайджану настороженно. С их точки зрения, Алиев слишком богат, слишком тесно связан с Турцией и слишком быстро распространяет свое влияние. То, как он решил проблему Нагорного Карабаха, тоже не могло понравиться США.

Мало того: стало известно, что французы займутся реформой армянских вооруженных сил. Также в Армению назначен французский военный советник. Армянских офицеров будут обучать в Сен-Сире и других престижных высших военных учебных заведениях Франции. Французские инструкторы помогут армянской армии совершенствовать тактику боя, в том числе военных действий в горах.

Речь, как видим, идет вовсе не только о покупке радаров и нескольких ПЗРК – налицо масштабная программа, которая разрабатывалась не день и не два и которая рассчитана явно не на один год. И это сегодня французские власти говорят, что все делается ради того, чтобы защитить независимое государство от возможного нападения со стороны Азербайджана. Нет никакой гарантии, что завтра образ врага в Ереване не станут примерять на Россию.

На поставки французского оружия азербайджанские власти ответили совместными с Турцией военными учениями «Мустафа Кемаль Ататюрк 2023» вблизи территории Армении. Комментарии к выбранному названию излишни – все ясно, можно сказать, без слов. Параллельно не где-нибудь, а в Тегеране российские, турецкие, иранские, армянские и азербайджанские дипломаты ищут пути дипломатического урегулирования накопившихся в регионе проблем. Намерение хорошее, но Восток – дело слишком тонкое даже для самых опытных специалистов.

Несомненно, что в стратегическом плане Запада Армении отведена особая роль. Как минимум Запад не прочь вывести Армению из сферы российского влияния. Возможно, целью его программы-максимум является образование плацдарма, который – при условии грамотного использования сил – можно будет затем обратить против Ирана, против Азербайджана или даже против России. То, каким образом Армения превратится в такой плацдарм, могут обеспечивать разные сценарии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что в ближайшие недели возможно нападение Азербайджана на Армению. С одной стороны, это недвусмысленное предостережение, а с другой — очевидно, что американцы и их эксперты уже проработали различные варианты событий.

Может ли Запад «взять под свою защиту» атакованную врагом или терпящую поражение Армению? Чем сильнее будет поражение, тем сильнее будет нужда в защитнике, тем больше он сможет себе позволить в будущем. А так как угроза со стороны Азербайджана является постоянной, не исключено, что именно под этим предлогом Запад попытается продавить свои военные базы в Армении. При этом российская база будет закрыта под тем предлогом, что сотрудничество с Россией не оправдало ожиданий.

Возможно ли такое развитие событий? Пока это представляется маловероятным, ведь территория самой Армении находится под защитой ОДКБ, а значит, и России. Однако сам факт соглашения о поставках французского оружия в Армению заставляет задуматься о далеко идущих планах и НАТО, и Запада в целом на Южный Кавказ.