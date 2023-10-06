Что хочет Запад в Карабахе

В последнее время страны Запада резко активизировались в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Едва вроде бы поставили точку в многолетнем споре, а из региона «на выход» потянулись 100 тыс. армян, как США заявили о создании международной комиссии по Карабаху. Со своей стороны, Евросоюз еще до нынешнего витка противостояния объявил о создании своей миссии. И вследствие этого тут же начались дебаты о том, чью же сторону в конфликте приняли в итоге американцы и европейцы.

В пользу Азербайджана говорят следующие факторы. В 2022 году Запад заставил премьера Армении Никола Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана. Азербайджанские газ и нефть в нынешней действительности очень важны для Евросоюза. Не стоит сбрасывать со счетов и «икорную» дипломатию, в результате которой у Баку появились свои лоббисты. Наконец, за Азербайджаном стоит член НАТО Турция, а Армения вместе с Россией входит (пока еще) в ЕАЭС и ОДКБ, что вроде бы делает ее для Запада менее интересной.

Однако свои доводы имеются и в пользу поддержки Армении. Так, в ней у власти находится идейно близкий Западу «цветной революционер» Пашинян, в то время как Азербайджаном давно руководит наследственный правитель Ильхам Алиев. Армения (как и Грузия) нужна для возможного будущего транзита газа из Ирана в страны ЕС. Не стоит забывать о многочисленной и богатой армянской диаспоре в тех же США и Франции. Наконец, само Закавказье Запад вряд ли захочет отдать полностью на откуп Турции.

Если покопаться в подходах отдельных государств – мы увидим следующую картину. Азербайджан поддерживает Венгрия, Армению – Греция, Кипр и (с оговорками) Франция. Остальные государства коллективного Запада делают уклончивые заявления, которые каждая из сторон трактует в свою пользу. Но если суммировать всё – получается, что ничью сторону США, НАТО, Евросоюз и большинство отдельных стран не занимают. Они ведут в регионе свою собственную игру, в которой и Армении, и Азербайджану отведена роль пешек.

Подлинная главная цель Запада – вытеснение из Закавказья России. Отсюда и заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что наши миротворцы не справились с задачей и «предали армян». В США и ЕС прекрасно знали о том, что уходящая в историю НКР была пророссийской, и потому были не против, чтобы Азербайджан ее уничтожил, а Армения за нее не вступилась. Так появится повод выгнать российских миротворцев до истечения срока их мандата в 2025 году. Кого охранять-то теперь в Карабахе?

В Армении явно обиделись на Россию, и уход из ЕАЭС и ОДКБ, как и вывод российской военной базы из Гюмри, кажутся только делом времени. Азербайджан и вовсе никаких обязательств перед Россией не имеет, а его главный партнер – входящая в НАТО Турция. Единственным вариантом тут кажется перевод российской базы в опустевший Карабах – однако азербайджано-турецкий альянс едва ли на такое согласится. А уж Запад точно сделает всё, чтобы этого не было.

Игра Запада в регионе слишком сложна и многовекторна, чтобы говорить о том, что он твердо займет чью-то сторону. Просто в более демократической Армении с ее обилием НКО и более слабой властью он смог раньше привести к власти Пашиняна. Азербайджан – страна иной религии, с куда более жесткой властью. Однако и на его территории вовсю работают западные НКО, да и иных рычагов влияния на Алиева хватает. В итоге он ведет дело к тому, чтобы обе враждующие стороны окончательно от России отвернулись подобно тому, как это сделала Грузия.

Когда вопрос о сведении российского присутствия к минимуму решится, Запад приступит к переустройству Закавказья. Благо, оба враждующих государства входят вместе с Украиной, Молдавией и Грузией в программу ЕС «Восточное партнерство». И кое-что по этой части глава евродипломатии Жозеп Боррель уже обозначил. Когда он говорил о намерении Евросоюза принять в будущем 10 новых государств, он явно имел в виду и Армению. Разумеется, не факт, что она туда вступит – но в качестве зоны влияния или подмандатной территории вполне подойдет.

Главный вопрос для каждой из враждующих сторон – территориальный. А не ликвидируют ли Азербайджан и Турция Армению совсем? Или только оторвут от нее южную часть, чтобы создать общую границу? Тут сразу можно сказать, что исчезновение Армении с карты мира в планы США и ЕС точно не входит. Да и отрыв от нее Сюника с возникновением широкого Зангезурского коридора – тоже. Теперь Армения не кажется им союзницей России, а значит, она может получить определенные гарантии безопасности, которые имеет и соседняя Грузия.

Собственно говоря, отчасти этим обусловлено проведение совместных учений Армении и США. Об этом же говорит то, что Евросоюз разместил своих наблюдателей в той части Армении, где Азербайджан хотел бы пробить вышеупомянутый коридор. Да и последние заявления США и Евросоюза с критикой Азербайджана за массовый исход армян из Карабаха ясно свидетельствуют, что власти в Баку уже получили то, что им причитается. И что любое дальнейшее действие теперь следует согласовывать с Западом, ибо речь идет о суверенной территории другого государства.

Присутствие Турции в Закавказье раздражает Запад куда меньше, чем присутствие России. Однако отдавать Турции на откуп весь регион США и Евросоюз не собираются. Поэтому преобладающее турецкое влияние в Азербайджане они под сомнение не ставят, но Армения (как и Грузия) нужна им для контроля за турками. К тому же через Армению в будущем можно будет проложить газопровод из Ирана в Европу, который (на всякий случай) лучше провести мимо Турции, чтобы остудить пыл ее президента Реджепа Эрдогана.

Азербайджан нужен Западу, чтобы через него Турция получила выход к Каспийскому морю и продвинулась бы в Среднюю Азию. А вместе с ней на Каспии и в подбрюшье России и Ирана закрепились бы сами США, НАТО и ЕС. Пригодится Азербайджан и как таран против Ирана, и как возможная территория для американской базы. И для создания проблем на Северном Кавказе, и для возможной подрывной работы на территории РФ связанной с Баку и Анкарой азербайджанской диаспоры, он пригодится. В общем, планов тут на него вырисовывается – громадье.





Территориальное размежевание между Азербайджаном и Арменией могут провести так. Первый вариант – сохранение советских границ и никаких коридоров. При этом войска НАТО встанут вдоль армяно-азербайджанской границы. К тому же, имея в рукаве козырь в виде массового исхода армян, Запад всегда может обвинить Азербайджан в этнической чистке. Потому его могут заставить вернуть в Карабах часть армян под охрану контингентов ЕС и НАТО. Теперь местные армяне должны будут стать орудием Запада и поводом закрепиться тут надолго.

Второй вариант – учет пожеланий Турции насчет Зангезурского коридора. В таком случае нужно какую-то «плюшку» дать и Армении. Возможно, Азербайджан заставят передать ей два района, некогда связывавших Карабах с Арменией, где расположены три крупных христианских монастыря. И в таком случае об обвинениях в этнических чистках забудут. Азербайджан получит целостность и коридор, Турция и Запад – коридор и выход в Среднюю Азию, Армения – свои святыни и расширение территории. А ЕС и НАТО поставят по новой границе свои войска.

Этим дело не ограничится. Турция при полном согласии США, Евросоюза и НАТО получит базу на азербайджанском побережье Каспия близ иранской границы, куда и западные военные будут вхожи. А в Гюмри вместо российской военной базы должна будет появиться французская. Тем самым Франция ответит России за бесконечные унижения последнего времени в Африке. Какие-то дополнительные преимущества в отношении Ирана здесь может получить и Израиль.

И уже через подконтрольное Западу Закавказье, где он делится влиянием исключительно с союзной им (пусть и местами строптивой) Турцией, США, Британия и Евросоюз могут дальше давить на Россию и Иран. Может качать в Европу азербайджанскую нефть, может прокладывать газопроводы из Ирана по армянской и грузинской территории, может входить в район Каспия… Причем и Армения, и Азербайджан, будучи недовольными таким решением, его безропотно примут. Рычагов давления на каждого из них у Запада теперь много.