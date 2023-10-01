Карабах применил свое последнее оружие

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Правительство Армении сообщило об эвакуации более 97 тыс. человек из Нагорного Карабаха. По официальным данным, население региона составляет около 120 тыс. человек. В населенном пункте Корнидзор создан гуманитарный центр, где располагаются беженцы, не имеющие возможности найти жилье.

«Исход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается», – заявил на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян, по чьему прогнозу в скором времени в регионе практически не останется местных жителей.

Кроме того, на территории региона начались регулярные аресты известных деятелей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Так, в среду на границе Азербайджана задержали бывшего госминистра НКР бизнесмена и основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. В ответ Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного.

В пятницу на КПП «Лачин» был задержан экс-командующий армией НКР генерал-лейтенант Левон Мнацаканян. Также службой госбезопасности Азербайджана был арестован бывший замкомандующего армянскими силами Давид Манукян. Кроме того, бывший министр иностранных дел НКР, советник президента Давид Бабаян добровольно сдался властям Азербайджана.

Таким образом, Нагорный Карабах применил против Баку последнее оружие – массовое неприятие новых порядков и властей. Тем не менее, азербайджанские политологи считают, что подобные выводы преждевременны, а данные о количестве уехавших намеренно преувеличены Ереваном. По их мнению, существенная часть жителей НКР склоняется к тому, чтобы остаться на родине при новой власти.

«В настоящий момент данные о якобы покинувших Нагорный Карабах приводит только одна сторона – Армения. Назвать Ереван объективным источником, на мой взгляд, нельзя. Цифры искусственно завышаются. Отток есть, но он не настолько велик, каким его пытаются представить», – считает Тофик Аббасов, сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) пока затрудняется прогнозировать, сколько беженцев из Нагорного Карабаха прибудут в Армению. Об этом сообщила в пятницу представитель УВКБ в Армении Кавита Белани.

По мнению Аббасова, некоторые временно покидают Карабах из-за искусственно созданной паники. Эти люди следят за развитием ситуации и в будущем могут вернуться. «Уже началась регистрация тех, кто решил остаться в регионе. Одновременно с этим производится обработка заявок на получение гражданства. Жизнь идет своим чередом, процесс реинтеграции постепенно набирает силу. Говорить о том, что Карабах превратится в пустыню, – нельзя», – подчеркивает эксперт.

Аббасов надеется, что Баку удастся наладить хороший диалог с Ереваном, в том числе за счет грамотно проведенных мероприятий по реинтеграции Карабаха. «К жителям этой территории не будет применяться сила: все проводится исключительно на добровольных началах с учетом мнения граждан», – заверил собеседник.

На то, что точных данных о покинувших Карабах до сих пор нет, указывает и Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ». Но он согласен, что большая часть армян покинула территорию. «Азербайджанская сторона предложила местному населению адекватный план по реинтеграции и некоторые, вероятно, вернутся на родину. Баку готов учитывать их интересы, а процедура выдачи гражданства местным уже начата», – сказал эксперт.

По мнению Велизаде, Еревану следовало бы убеждать людей, что их судьбам ничего не угрожает и «подобный шаг стал бы вкладом в мирное и стабильное будущее Кавказа». Однако в настоящий момент «Армения повторяет тезис об этнических чистках». «Насильно граждан Карабаха никто не выгоняет, а их отъезд происходит в том числе под наблюдением российских миротворцев», – отмечает Велизаде.

В армянской экспертной среде выражают серьезные опасения за судьбу граждан Нагорного Карабаха. Так, Норат Тер-Григорьянц, генерал-лейтенант советской армии, бывший исполняющий обязанности министра обороны Армении, подчеркивает, что жители НКР не готовы принять власть Баку и покидают родные дома, опасаясь за собственные судьбы.





«Карабах появился не на пустом месте. Армяне жили на этой земле очень давно. Однако эта территория была отдана Азербайджану, в результате чего ее жители подверглись притеснениям.

Невозможно было найти работу и учиться на родном языке», – подчеркивает собеседник.

«Естественно, в таких условиях регион был вынужден объявить независимость и в тяжелых боях ее отстоять. Народ этой земли очень гордый и стойкий. В годы Великой Отечественной войны он отважно сражался против нацистской Германии, в том числе защищая и Азербайджан. Поэтому не сдаваться перед лицом захватчика – это в том числе и местная национальная черта», – отмечает Тер-Григорьянц.

Генерал считает, что Азербайджан должен построить временные городки, как это происходило в ГДР, когда оттуда уходила советская армия. «Это облегчило бы участь граждан республики», – уверен Тер-Григорьянц.

Российские эксперты прогнозируют, что Азербайджан столкнется с непростой реальностью в рамках процесса реинтеграции Карабаха. Так, политолог Армен Гаспарян считает, что тридцатилетняя рознь породила настоящую ненависть между армянами и азербайджанцами. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что граждане НКР захотят остаться на подконтрольной Баку территории.

«Карабах в дальнейшем будет инкорпорирован в Азербайджан, у местных властей колоссальные планы. Только перед Ильхамом Алиевым встают две достаточно серьезные проблемы. Первая – как избежать обвинений в геноциде? Все-таки ситуация, когда почти все жители непризнанной республики уезжают, не может не вызывать вопросы», – отмечает собеседник.

«Вторая – скоро из Карабаха уедут все жители. Останутся только пустые дома. Конечно, Баку найдет определенное число людей, готовых туда переехать. Но вопрос в том, на каких условиях и в каком количестве. Те, кто покинул эти территории в 1990-е, вряд ли вернутся назад. Они уже интегрировались в азербайджанское общество. Поэтому регион, скорее всего, опустеет», – полагает Гаспарян.