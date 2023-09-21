Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

Tекст: Евгений Поздняков

Автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе. Об этом накануне в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны. В результате трагедии находившиеся внутри транспортного средства военнослужащие погибли. Инцидент произошел в тот момент, когда бойцы возвращались с наблюдательного поста.

Баку выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим. Министерство обороны страны также попросило проявить терпение в связи с тем, что в настоящий момент ведутся работы по выяснению обстоятельств трагедии. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным также принес извинения на фоне трагической гибели российских военнослужащих в Карабахе. Он пообещал, что будет произведено самое тщательное расследование произошедшего, все виновные понесут должное наказание.

«В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Оба лидера подчеркнули важность реализации достигнутых при содействии российского миротворческого контингента договоренностей о полном прекращении огня в Карабахе.

Между тем командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого могут быть виновны в гибели российских миротворцев, был отстранен от обязанностей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники. Подчеркивается, что первые подозреваемые уже были задержаны.

Напомним, с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали из трех районов региона 5 тыс. человек. В министерстве обороны отметили, что военнослужащие продолжают выполнение задач, направленных на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

В Москве смерть военных вызывала общественный резонанс. Так, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала произошедшее «чудовищной провокацией». Она также выразила соболезнования родным и близким солдат.

«Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – отметила журналистка. Кроме того, Симоньян вспомнила и события 2020 года, когда вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 «с двумя нашими погибшими там парнями».

«Убийство российских миротворцев – это действительно большая трагедия. Вне всяких сомнений, произошедшее следует рассматривать как преступление и провокацию. При этом я не исключаю, что это могло быть подстроено кем-то извне. Западные страны давно пытаются вытеснить Россию с Кавказа», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Вашингтону, в частности, выгодна дискредитация российских сил в этом регионе. Однако нам еще предстоит выяснить, кто действительно стоит за организацией убийства. В настоящий момент мы совместно с Азербайджаном проводим расследование. Уверен, что все виновники будут найдены и наказаны в кратчайшие сроки», – подчеркивает собеседник. «Что касается деятельности самих миротворцев в Карабахе,

они оказывали гуманитарную и медицинскую помощь местному населению, активно принимали участие в эвакуации гражданских, – считает сенатор. – Ребята, без преувеличения, спасли немало жизней. Особенно значима их роль 19 и 20 сентября».

«Действовали наши бойцы исключительно в рамках трехстороннего соглашения. Конечно, после того как Пашинян признал юрисдикцию Азербайджана над Нагорным Карабахом, их служба значительно усложнилась», – акцентирует Долгов.

«Крайне важно, что обострение было остановлено во многом благодаря российским миротворцам. Это отметил и президент Владимир Путин. Они – герои, к которым необходимо относиться соответствующим образом», – подчеркивает собеседник.

«Но надо признать – служба неразрывно связана с риском для жизни. К сожалению, иногда миротворцам приходится нести потери. Не могу сказать, что это случалось часто, однако самый жуткий инцидент произошел в Цхинвали, когда Саакашвили, на тот момент президент Грузии, отдал трусливый приказ об убийстве гражданского населения региона и наших парней», – уточняет сенатор.

«Конечно, между событиями 2008 года и текущим конфликтом в Нагорном Карабахе нельзя проводить прямых параллелей. Тем не менее гибель любого миротворца – это ужасная трагедия, которую необходимо расследовать», – отмечает Долгов.

Политолог Владимир Корнилов считает, что «Алиев принес публичные извинения не просто так».

Он уверен, что «сейчас основная задача заключается в проведении тщательного и комплексного расследования, которое поможет установить виновных в гибели наших ребят».

«Российские миротворцы доблестно выполняли свои обязанности и помогали мирным гражданам в зоне конфликта. Российский контингент эвакуировал жителей, предотвращал конфликты между сторонами и помогал справляться с опасными ситуациями. Роль наших ребят сложно переоценить, так как они не дали событиям пойти по наихудшему сценарию», – пояснил Корнилов.

«Понятно, что автомобиль был обстрелян из стрелкового оружия. Там идет военный конфликт, такие инциденты могут случаться в подобных условиях», – в свою очередь указывает Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.

«Конечно, это серьезное происшествие. По сути, задача миротворцев в том, чтобы «разнимать» стороны конфликта, а они сами стали его жертвами. Столь трагический инцидент требует максимально оперативных, но обдуманных решений», – считает он.

«Алиев упреждает российскую реакцию и фактически первым признает, что это ошибка азербайджанской стороны. В 2020 году уже был подобный случай, когда азербайджанцы сбили российский вертолет Ми-24 и выступили с извинениями. Думаю, тут можно сказать, что российские миротворцы платят кровью за мир в Карабахе», – заключил Козюлин.