На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян

Экс-госминистр непризнанной НКР Варданян задержан на границе Азербайджана

Tекст: Ольга Никитина

Источник ТАСС сообщил, что Варданяна задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

Рубен Карленович Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных Силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

В разное время входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы ведущих российских и зарубежных компаний в различных отраслях («Соллерс», «АвтоВАЗ», «Сибур Холдинг», «Новатэк», «Гражданские самолеты Сухого», «Международный аэропорт Шереметьево», «Росгосстрах» (был гендиректором этой компании в 2002–2004 годах), Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания), Marsh & McLennan Companies (США)).

1 сентября 2022 года Варданян отказался от гражданства России и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.