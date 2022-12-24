Бывший российский миллиардер заставил Азербайджан нервничать

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов публично выразил неудовольствие тем фактом, что правительство непризнанного Нагорного Карабаха возглавил российский миллиардер Рубен Варданян. Однако в реальности миллиардер этот уже не российский. Что заставило Варданяна отказаться от гражданства РФ – и почему Баку так нервничает по этому поводу?

Рубен Варданян, госминистр (аналог премьер-министра) Нагорного Карабаха, в недавнем прошлом крупный российский бизнесмен, отказавшийся от гражданства РФ, ответил на требование МИД Азербайджана покинуть территорию Карабаха. «Здесь мой дом», – сказал Варданян в интервью одной из радиостанций. Варданян заявил, что не понимает, почему должен покидать Арцах по требованию Баку.

«У меня тут дом, и я не очень понимаю, почему должен отсюда уезжать. Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе. Это единственная возможность для всех сторон, чтобы избегать конфликта», – заявил миллиардер.

Днем ранее, 23 декабря, на переговорах в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов публично на протокольной пресс-конференции назвал Варданяна «чуждым элементом» в Карабахе, охарактеризовав его деятельность как «преступно-авантюристическую». «И чем раньше этот человек покинет регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», – цитирует министра ТАСС. По словам Джейхуна Байрамова, Рубен Варданян «мешает реинтеграции местного населения». «В этом направлении до его появления уже были позитивные контакты, были позитивные проекты, и мы считаем, что данный фактор сегодня является очень вредоносным и дестабилизирующим», – заявил Байрамов.

В ответ Сергей Лавров сказал, что «господин Варданян не имеет никакого отношения к РФ, и российские власти не имеют к нему никакого отношения. По его просьбе на днях был подписан указ президента – он больше не является гражданином России. И каких-либо дел, связанных с его решением направиться в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь».

Варданян подал прошение о выходе из российского гражданства несколько недель назад, но президент Путин подписал его только в четверг, то есть буквально за сутки до визита в Москву Джейхуна Байрамова и описанной выше дипломатической коллизии.

Рубен Варданян, занимавший в 2021 году третье место в списке самых богатых людей России, приехал в Карабах несколько месяцев назад и возглавил там некое новое политическое движение. Но вскоре президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство.

Официально должность называется «государственный министр» и в полномочия Рубена Варданяна как главы правительства НКР вошли координация глав МИД, минздрава, минюста, минсельхоза, министерства образования, науки, культуры и спорта, министерства социального развития и миграции, министерства территориального управления и инфраструктур, министерства градостроительства, а также координация министров экономики и финансов.

Помимо этого, в обязанности Варданяна вошли контроль за деятельностью глав службы государственного контроля, комитета кадастра и управления государственным имуществом, комитета по вопросам материального ущерба, комитета государственных доходов, комитета по управлению государственными инспекциями, водного комитета. Иными словами, это практически вся деятельность правительства, кроме министерства обороны, а также иных силовых и правоохранительных структур.

Варданян говорил, что «у армян появилась апатия, они чувствуют себя брошенными» и призывал «армян всего мира вернуться, чтобы помочь Арцаху». Надо сказать, что Рубен Варданян действительно широко известен по всему миру благодаря своей деятельности в сфере образования и благотворительности. Он близко знаком не только со многими предпринимателями и банкирами, но и с голливудскими звездами, а также научной элитой. Варданяна называют «неправильным олигархом» из-за принципиального отказа от показной роскоши, следованию традиционным ценностям и созданию воспитательной и образовательной вертикали от так называемой «Дилижанской школы» до учебного центра «Сколково».

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Он родился в Ереване в профессорской семье, учился в МГУ, но подчеркивает, что одна из его бабушек по материнской линии была из карабахского Гадрута (ныне этот район под контролем азербайджанской армии). По отцу же его семья происходит из Западной Армении (ныне Турция) и практически вся погибла во время резни армян 1915 года. Выжил только его дед, спрятавшийся в американском приюте (протестантские миссионерские школы имели дипломатический иммунитет, внутрь не могли зайти турецкие войска, и они массово скрывали у себя армян, особенно детей), который от стресса не мог вспомнить свою фамилию. Тогда у него спросили «как зовут твоего отца?». Ребенок ответил: «Вартан». Значит будешь Варданяном.

Рубен Варданян все последние 20 лет пытался организовывать различные гуманитарные проекты в Армении, никогда не влезая в бурную политическую жизнь Еревана. Этим же занималась и его жена Вероника Зонабенд, которая и сейчас курирует «дилижанскую школу» со всей ее образовательной цепочкой.

Их старший сын Давид в 2016 году добровольно пошел служить в армянскую армию и попал как раз на «апрельскую войну», что было, по признанию Вероники Зонабенд, большим шоком для нее как для матери. Во-первых, Давид Варданян тогда учился в Лондоне и вполне мог там и оставаться. А, во-вторых, с матерью-еврейкой из Подмосковья никто бы не упрекнул всю жизнь прожившего в Москве молодого человека в недостатке армянского патриотизма.

Но именно семейное патриотическое воспитание взяло вверх. Вероника Зонабенд так и не научилась говорить по-армянски, но считается «армянкой by default» (по ее собственному выражению), «по изначальным настройкой». Типичная «невеста с севера» – классический сюжет всех комедий про традиционные армянские семьи, где к невесткам-неармянкам сначала относятся с подозрением и устраивают разнообразные проверки – со временем сама стала олицетворением армянского патриотизма.

В Баку вокруг назначения Рубена Варданяна госминистром Нагорного Карабаха и его параллельного отказа от российского гражданства роится множество конспирологических слухов. Самый распространенный: Москва таким образом готовит чуть ли не аннексию Нагорного Карабаха, а в лучшем случае перевод его под временное («мандатное») управление непосредственно из Москвы. Слухи эти появились сразу же вслед за первыми БТРами российских миротворцев. Рубен Варданян оказался очень удобной фигурой для того, чтобы эти слухи получили вторую жизнь и в концентрированном виде вырвались на оперативный простор сейчас в виде целых дипломатических демаршей.

При этом вряд ли Баку остерегается каких-то финансовых возможностей миллиардера Варданяна. В нынешней военно-политической ситуации в Карабахе и вокруг него никакие деньги не помогут. Там сейчас сколько не вкладывай – как в землю закопать. Пока не будут решены основные политические вопросы, включая контроль за дорогой и пограничное размежевание, не помогут все деньги мира (кстати, Варданян лично знаком с Эриком Ротшильдом, а Вероника Зонабенд устраивала лично для Ротшильда джазовые концерты в Ереване).

Азербайджан беспокоит резкий рост популярности Варданяна среди армянского населения Арцаха/Карабаха.

Баку разумно полагал, что через некоторое время после окончания активных военных действий и при оказании постоянного давления на Степанакерт и Ереван армян удастся вынудить пойти на уступки в политической сфере. Вплоть до создания совместного управления, что автоматически привело бы к утрате суверенности Нагорного Карабаха и сведения автономии армян до декоративных элементов типа фольклорных ансамблей и одной-двух контролируемых газет на армянском языке.

И тут появляется «этот москвич», который первое что делает: предлагает несколько миллионов долларов на восстановление исторической мечети в Шуше, разрушенной еще в 1992 году. Он говорит о патриотизме, о сплоченности, он – новое лицо, не связанное ни с какими скандалами в Ереване, с идеальной для армянина биографией, безупречной семьей и поведением. Понятно, что от него и в Ереване мало кто в восторге, это не говоря уж о Баку, который быстро осознал угрозу своим планам, но принял странное решение давить на Москву. Так не надо, это напрасно. Варданян уже трое суток как гражданин Армении.

Что же касается ссылок Баку на «преступно-авантюристическую» деятельность Варданяна, то эта деятельность скорее самоубийственная.

Был такой период в истории постсоветского пространства – с 1989 по примерно 1993 год – когда из романтических или действительно авантюрно-приключенских мотиваций в воюющие республики Закавказья возвращались местные выходцы, долго жившие в России или других странах. Военное правительство Южной Осетии возглавил выходец из Северной Олег Тезиев, в Абхазию массово приезжали адыги – потомки эмигрантов-мохаджиров из Турции. В тот же Карабах съезжались самые разнообразные армяне: от успешных предприниматель из Сибири до дашнаков из Ливана.

Но романтический период давно закончился, у него были свои психологические причины, которых сейчас просто нет в списке мотиваций. Варданян в одном из интервью говорит, что для армян нынешняя трагедия Нагорного Карабаха даже психологически страшнее, чем для русских спецоперация на Украине.

И если Баку усмотрело в фигуре Варданяна такую страшную опасность, что вынесло разговор о нем аж на публичный уровень глав МИД, то, скорее всего, дело тут не в фантомных страхах «об аннексии Россией Карабаха», а в каком-то внутреннем сомнении в собственных силах. В самой способности «переварить» завоеванный Карабах методами ползучей ассимиляции и экономической политики «кнута и пряника».

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