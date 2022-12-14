Армения попросила Россию обеспечить разблокирование Лачинского коридора

Парламент Армении призвал Москву обеспечить разблокировку Лачинского коридора

Парламент Армении принял заявление по ситуации в Лачинском коридоре и призвали Москву обеспечить безопасную связь Нагорного Карабаха с внешним миром в соответствии с заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2022 года, сообщают местные новостные телеканалы.

В заявлении говорится, что власти Армении призвали международное сообщество решительно и прямо осудить действия Азербайджана и содействовать предотвращению гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. В тексте указано, что парламент Армении призывает Российскую Федерацию осуществить необходимые действия для обеспечения полного выполнения положений, изложенных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года передает ТАСС.

В заявлении подчеркнуто, что государства, которые являются членами Совета Безопасности ООН, страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ призваны направить в Нагорный Карабах миссию по установлению фактов для наблюдения за гуманитарной ситуацией.

Из текста заявления следует, что Азербайджан предпринимает политику геноцида по отношению к армянам Нагорного Карабаха, провокации и нарушения режима прекращения огня со стороны военных Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе высвечивают опасность жизнеобеспечения и проживания армян в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в заявлении указано, что Азербайджан прямо нарушает положения трехстороннего, согласно которому Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, а Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору.

В Армении обвинили Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Как сообщало армянское государственное агентство Арменпресс, группа азербайджанцев в штатском, представившаяся экологами, утром 12 декабря заблокировала трассу Степанакерт – Горис, это было расценено как провокация Азербайджана.

Между тем, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и пути ее разрешения.

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