В Армении обвинили Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора В парламенте Армении заявили, что группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор 12 декабря 2022, 11:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Перекрытие утром в понедельник группой азербайджанцев Лачинского коридора является организованной провокацией, заявил глава постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян. Кочарян назвал произошедшее следствиеv спланированных Азербайджаном провокаций, подчеркнув, что они происходят постоянно. «Силовой блок, следящий за прекращением огня, должен сделать выводы и удержать азербайджанскую сторону от намерений, которые ни к чему хорошему не приведут. Если долгосрочной целью азербайджанцев является закрытие Лачинского перевала, соотечественников не оставят беззащитными», – передает ТАСС слова Кочаряна. Ранее российский лидер Владимир Путин указал, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет. Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва сделает все необходимое для проведения на своей территории новой встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Французский генерал призвал Киев бомбить парад 9 мая в Москве 11 декабря 2022, 14:23

Фото: Institut français des relations

internationales/YouTube

Текст: Ольга Иванова

Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI. Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости». Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву. Украинские власти объявили «добровольную эвакуацию» населения из Купянска 11 декабря 2022, 19:22 Текст: Ольга Иванова

Россия нарастила группировку войск возле Купянска, в связи с этим из города объявлена «добровольная эвакуация», заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха. По его словам, российская группировка войск возле Купянска увеличивается на протяжении последних недель, но особой угрозы пока не представляет, сообщает «Страна.ua». «Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация», – заявил Семенуха в эфире телемарафона на местном ТВ. Ранее в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Новости СМИ2 С новогодней елки в центре Твери сняли гирлянду с «врагами России» 11 декабря 2022, 13:57

Фото: кадр из видео

С новогодней елки в Центральном районе Твери в течение получаса сняли гирлянду с «врагами России», на которой неизвестные поместили фотографии президентов Украины, США и Франции, а также Пугачевой и Вайкуле. Власти Твери сообщили, что гирлянду сняли с елки, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее в Сети появились фотографии гирлянды с «врагами России» на елке в центре Твери. Она представляла собой ленту с бумажными человечками, на лица которых были приклеены фотографии президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, а также артистов: Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Максима Галкина (признан иноагентом) и других.



По сообщению пресс-службы, это была елка в Центральном районе города, гирлянду заметили и сняли в течение получаса силами администрации района, сообщает РБК. В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ 11 декабря 2022, 12:42 Текст: Антон Никитин

Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ. По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT. Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант». Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их. По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены. В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы. Новости СМИ2 СМИ: Шоумена Барецкого избили и обокрали у клуба в Петербурге 78.ru: Шоумена Станислава Барецкого избили и обокрали у клуба на Московском проспекте в Петербурге 11 декабря 2022, 13:29

Фото: Игорь Иванко/ Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Шоумена Станислава Барецкого избили и обокрали у клуба на Московском проспекте, сообщил источник в правоохранительных органах. Как сообщает 78.ru, по словам пострадавшего, неизвестный у клуба на Московском проспекте напал на него около 6 часов утра, похитив телефон и 120 тыс. рублей. Прибывшие на место врачи диагностировали у шоумена закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы лица. Барецкого отпустили в удовлетворительном состоянии. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее Вадим Горжанкин, PR-директор петербургского шоумена Стаса Барецкого, сообщил, что тот подрался в магазине «ВкусВилл» с мужчиной в платье. Вучич выступил с обвинениями в адрес США и Косово Вучич указал на нежелание Вашингтона и Приштины выполнять какие-либо соглашения 11 декабря 2022, 22:17

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США и Косово не соблюдают ни Устав ООН, ни резолюцию Совбеза ООН, ни Брюссельское соглашение, ни Вашингтонское соглашение, заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич после заседания совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации в Косово и Метохии заявил: «У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете?». Он потребовал от США и Косово назвать хотя бы один из перечисленных документов, который соблюдают Вашингтон и Приштина. По его словам, такого нет. Как заявил Вучич, США и Косово следуют принципу «можно все, что и сколько захотим», передает РИА «Новости». Вучич заявил, что косовские силовики вторглись на территорию, населенную сербами, но международное сообщество игнорирует это. По мнению президента Сербии, нынешняя ситуация «похожа на попытку решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии», причем участвует не только Косово, но и «добрая часть международного сообщества», передает ТАСС. Вучич по завершении экстренного заседания совета национальной безопасности призвал сербов и албанцев в Косово и Метохии сохранить мир. Совет национальной безопасности Сербии призывает сербов в Косово и Метохии воздержаться от конфликтов с представителями миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR. «Сегодня для меня самый тяжелый день с тех пор, как я стал президентом, вероятно, впереди самая тяжелая ночь. Мы приперты к стенке», – сказал Вучич. Напомним, Вучич созвал экстренное заседание совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косово. После того, как косовская полиция задержала экс-полицейского МВД непризнанного Косово серба Деяна Пантича косовские сербы начали возводить баррикады. По версии властей Косово, Пантич напал на силовиков, которые в нарушение договоренностей вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами. Новости СМИ2 В ЛНР за сутки уничтожено три диверсионно-разведывательные группы ВСУ 11 декабря 2022, 13:57

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Антон Никитин

В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ, сообщили в Минобороны России. Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей. На Краснолиманском направлении, по данным МО РФ, российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. «Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», – говорится в сообщении. На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в Минобороны. «На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа», – сообщает военное ведомство. По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град». В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой народной республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области, сообщили в ведомстве. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны. Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. Премьер Сербии поразилась «уровню абсурда» в заявлении Бербок Премьер Сербии Брнабич осудила «ошеломляющий уровень абсурда» в заявлении Бербок о ситуации в Косово 12 декабря 2022, 02:26

Фото: Andreas Gora/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о запросе Сербии вернуть часть своих сил безопасности в Косово демонстрируют «ошеломляющий уровень абсурда», заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич. Брнабич указала в Twitter, что руководители МИД стран G7 в мае призвали следовать резолюциям СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире». Брнабич отметила, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Сербия может попросить вернуть некоторое число своих сил безопасности в Косово. Однако, по мнению Берлина, резолюцию нужно «игнорировать, поскольку это «неприемлемо». Брнабич поинтересовалась, какими критериями нужно руководствоваться, определяя, следует ли соблюдать или игнорировать ту или иную резолюцию СБ ООН, передает РИА «Новости». Напомним, Сербия сообщила о намерении направить миссии НАТО KFOR запрос на размещение сербской полиции и армии в Косово. Бербок назвала такое предложение совершенно неприемлемым. Новости СМИ2 Штормовое предупреждение объявили в Москве Вильфанд: Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя и мокрого снега 11 декабря 2022, 14:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Штормовое предупреждение об опасной погоде объявлено в Москве из-за сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря. Также прогнозируются гололедица и гололед, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря ожидаются дождь, ледяной дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, ветер ожидается с порывами до 15 м/с, передает ТАСС. Вильфанд отметил, что опасную погоду обусловит перемещение активного циклона с юга на север в этот период. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 12 декабря, в Москву придет настоящий тропический дождь, за сутки прольется от 23 до 33 миллиметров осадков. Президент Сербии созвал экстренное заседание Совбеза Президент Сербии Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косова 11 декабря 2022, 17:55

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Сербии Александр Вучич проведет в воскресенье в 19.00 (21.00 мск) экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова, сообщили СМИ. Как сообщило национальное телевидение Сербии РТС, сербский лидер принял такое решение в связи с тем, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти анонсировал операцию, в ходе которой спецподразделения косовской полиции используют все средства для ликвидации возведенных баррикад, передает РИА «Новости». Как ранее сообщила косовская полиция, экс-полицейский МВД непризнанного Косово серб Деян Пантич подозревается в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских. Речь идет о полицейских из Приштины, которые во вторник вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами. Задержание Пантича привело к тому, что косовские сербы построили баррикады. Новости СМИ2 Киеву пришлось перебросить под Артемовск врачей с Западной Украины Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о прибытии под Артемовск врачей с Западной Украины 12 декабря 2022, 08:00 Текст: Антон Антонов

Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Врачи прибыли также в районы населенных пунктов Константиновка и Часов Яр. Марочко пояснил, что их переброска стала для Украины вынужденной мерой, которая вызвана огромными потерями среди украинских военных в Донбассе, передает ТАСС. Накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами». Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины 12 декабря 2022, 06:43

Фото: кадр РИА «Новости»

Текст: Антон Антонов

Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости». «Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он. Напомним, российское военное ведомство уже публиковало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ. В августе сообщалось, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе. Новости СМИ2 В Белом доме заявили о рисках нацбезопасности из-за освобождения Бута 11 декабря 2022, 21:53 Текст: Ольга Иванова

США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, передает РИА «Новости». Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута. Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации. Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу. Италия заявила о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС Глава МИД Италии Таяни заявил о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС 12 декабря 2022, 03:19

Фото: CNBC Television/Youtube

Текст: Антон Антонов

Страны ЕС почти договорились по вопросу введения лимита цен на газ, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Таяни рассказал, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе пытается добиться соглашения между странами ЕС по данному вопросу. Как заверил Таяни, Пикетто-Фратин «почти достиг этого», передает ТАСС со ссылкой на ANSA. Напомним, западные СМИ сообщают, что 12 стран ЕС призывают снизить обсуждаемый потолок цен на газ. С соответствующей инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Еврокомиссия предлагает вводит ограничения, если стоимость газа на Амстердамской бирже как минимум две недели будет держаться выше 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро как минимум десять дней. Новости СМИ2 Милиция ДНР заявила об уничтожении трех танков и гаубицы М777 ВСУ НМ ДНР: За сутки уничтожено три танка, гаубица М777, пять беспилотников и 40 боевиков ВСУ 11 декабря 2022, 12:30

Фото: LIBKOS/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков, сообщили в Управлении народной милиции республики. По сообщению НМ ДНР, за сутки уничтожены: два танка Т-64БВ и один Т-72М1, гаубица М777, пять единиц бронированной и автомобильной техники, три беспилотника и свыше 40 военнослужащих ВФУ, передает ДАН. Ранее Минобороны России сообщило, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, все атаки успешно отражены.