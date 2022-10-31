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Путин указал на отсутствие проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном
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Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие – это предмет компромиссов с обеих сторон, заявил глава Российского государства Владимир Путин.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху
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Президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем.
«Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем всех наших стран. Когда я говорю «всех наших стран», имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона. Потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории», – приводит его слова ТАСС.
Он рассказал, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продолжалась более двух часов, в результате чего было согласовано совместное заявление.
«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», – рассказал Путин.
Он добавил, что «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто».
Также он подчеркнул, что Москва остается в контакте со сторонами, чтобы продолжать диалог и поставить точку в конфликте в регионе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
Алиев заявил о пяти принципах по нормализации отношений с Ереваном
Президент Азербайджана Алиев: Баку предложил пять принципов по нормализации отношений с Ереваном
Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном, которые могут помочь достичь нормализации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.
«По вашей инициативе такие встречи (Алиева и Пашиняна) проходили и давали импульс процессу нормализации. Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Точнее, фундаментальные принципы международного права. Думаю, на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт – это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, серьезных шагов», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
В Кремле сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
В марте Азербайджан передал Армении предложения, содержащие пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами, сообщал ТАСС.
В число предложенных Баку базовых принципов входят: взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и взятие юридических обязательств не предъявлять подобные претензии в будущем.
Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы
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Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было подписано по итогам трехсторонней встречи в Сочи.
В документе говорится, что стороны, «отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе», приводится текст заявления на сайте Кремля.
«Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года», – говорится в публикации.
Также стороны «подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», отмечается в заявлении.
Лидеры стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие.
«Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран», – указывается в заявлении.
Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе.
Ранее Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем.
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах
Российский лидер Владимир Путин поприветствовал Луиса Инасиу Лулу да Силву на посту президента Бразилии
Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер указал, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет кандидата, и выразил надежду на совместные усилия по обеспечению дальнейшего развития конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
Кроме того, Путин пожелал Лулу да Силве «успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия».
Ранее Лулу да Силву поздравили президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару.
Песков назвал чушью заявления Украины о «двойниках Путина»
Песков: Предположения главы разведки Украины о «двойниках Путина» являются чушью
Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России якобы использует двойников, являются чушью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» – передает слова Пескова ТАСС.
Буданов заявил о «двойниках Путина» в интервью Daily Mail, позже эти слова и само интервью были опубликованы в официальном телеграм-канале ГУР.
Ранее Песков заявлял, что Путин знает про теорию о своих «двойниках» и смеется над этим.
Алиев и Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным
Глава Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Сочи для участия в трехсторонних переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным.
С Пашиняном в Сочи прибыли вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза республики Армен Григорян, передает ТАСС.
В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Пашинян: Важен вывод войск Азербайджана из зоны ответственности миротворцев в Карабахе
Глава Армении счел важным вывод военных Азербайджана из зоны ответственности российских миротворцев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
По его словам, вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в той местности. Пашинян выразил надежду, что по итогам встречи ситуация изменится, передает РИА «Новости».
В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Путин выразил надежду на продвижение в решении карабахского урегулирования.
Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вскоре встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.
По его словам, в ходе встречи они намерены окончательно подвести итоги этого года, а также на уровне глав государств спланирую задачи на следующий год, передает «БелТА».
В понедельник Лукашенко принимает с докладом главу правительства Белоруссии Романа Головченко.
Президент уточнил у премьера, как развивается реализация белорусско-российских интеграционных проектов. Лукашенко отметил, что он и Путин договорились, что на интеграционные проекты будет выделено около 1,5 млрд долларов.
Напомним, Лукашенко и Путин встречались 14 октября в Астане во время проведения саммита СНГ они провели беседу на ногах.
Путин: Российские миротворцы в Карабахе выполняют свою миссию
Российские военные в Нагорном Карабахе выполняют свою миссию согласно договоренностям, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи.
«Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен», – обратился Путин к Алиеву, передает ТАСС.
Ранее президент России в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявлял, что Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности.
Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской
Президент Путин подписал указ о присвоении 232-й реактивной артиллерийской бригаде звания гвардейской
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская».
В документе говорится, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку.
Путин дал оценку встрече с участниками «Валдайского клуба»
Песков: Путин дал положительную оценку встрече с участниками «Валдайского клуба»
Президент России Владимир Путин дал положительную оценку заседанию дискуссионного клуба «Валдай» и достаточно высоко ценит его работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент достаточно высоко ценит работу «Валдайского клуба» и воспринимает подобные сессии, как хорошую возможность поговорить с теми, кто интересуется Россией, специалистами, которые пытаются разобраться не в рамках информационного, оголтелого русофобского мейнстрима, а по сути в том, что происходит, какие причины, какие возможные последствия, сценарии развития и так далее, передает РИА «Новости».
Ранее Песков заявил журналистам, что речь Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» войдет в золотую десятку его выступлений, она была не просто программной, но и философской и прикладной, а западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.
Газета ВЗГЛЯД разбирала речь Путина на Валдайском форуме, в которой он объяснил план нового мироустройства.
Путин, Алиев и Пашинян начали трехстороннюю встречу
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали трехстороннюю встречу по урегулированию в Карабахе.
Также отдельно беседуют главы МИД трех стран, сообщает ТАСС.
Инициатором этой встречи, проходящей в корпусе «Империал» санатория «Русь», стала российская сторона. На саммите запланировано обсуждение дальнейших шагов по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
В Кремле сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Путин заявил о надежде на продвижение в решении карабахского урегулирования
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном перед трехсторонним саммитом заявил о надежде на продвижение в решении карабахского урегулирования.
«Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. С вами должны вот сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам двинуться вперед», – цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что конфликт в Нагорном Карабахе длится уже много лет, его необходимо завершать.
Пашинян в свою очередь подтвердил, что для Еревана приемлемы подходы России по вопросу Нагорного Карабаха.
«На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба Вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчеркивая некоторые важные параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. Хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», – заявил он.
Путин и Пашинян начали встречу в Сочи, передает РИА «Новости».
Встреча проходит в сочинском санатории «Русь», где традиционно Путин принимает иностранных гостей.
Также там запланирован трехсторонний саммит Россия-Армения-Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе.
Допускается, что лидеры трех стран затронут вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет.
В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Путин прояснил позицию России по «зерновой сделке»
Путин указал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке», а не выйти из нее
Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней, заявил глава российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках сделки не будет, а ООН – провести работу с Киевом. Как подчеркнул глава российского государства, беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.
Кроме того, как отметил президент, Москва поддержала сделку, желая помочь беднейшим странам. Однако 35% зерна попадает в страны ЕС, только от 3% до 5% шло в пользу нуждающихся, передает РИА «Новости».
Путин отказался «выпячивать» разногласия Армении и Азербайджана на переговорах
Путин отказался «выпячивать» вопросы, которые Армения и Азербайджан не смогли согласовать в Сочи
Президент России Владимир Путин заявил, что не следует «выпячивать» чувствительные вопросы, которые Армении и Азербайджану не удалось согласовать на трехсторонней встрече в Сочи.
Об этом сообщает РИА «Новости».