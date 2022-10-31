Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы 31 октября 2022, 22:04 Текст: Ольга Иванова

Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было подписано по итогам трехсторонней встречи в Сочи. В документе говорится, что стороны, «отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе», приводится текст заявления на сайте Кремля. «Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года», – говорится в публикации. Также стороны «подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», отмечается в заявлении. Лидеры стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие. «Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран», – указывается в заявлении. Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе. Ранее Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем. Новости СМИ2

Китайцы пришли в восторг от анекдота Путина про немцев Читатели сайта Guancha пришли в восторг от анекдота Путина про немцев 29 октября 2022, 13:24

Фото: Павел Быркин/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Читатели китайского портала Guancha живо обсуждают речь президента России Владимира на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях. Путин, выступая на «Валдае», рассказал анекдот, который, по его словам, услышал от приятеля из Германии. «Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» – «А мы ввели санкции против русских». – «Зачем?» – «Чтобы им было плохо». – «А мы что, русские?» – приводит слова президента РИА «Новости». Пользователи китайского интернет-портала Guancha отметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис. Так, комментатор с никнеймом «Охотник в походе» считает, что искусство речи Путина в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. «А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», – отметил он. Фэншуй получается, считает Рэп. Он напомнил, что советские анекдоты любил рассказывать американский президент Рональд Рейган. «Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград», – сыронизировал «Ходи и пой 1978». «Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: «Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!» Его дрожащий сын спросил в ответ: «А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?» – поделился комментатор с никнеймом «Боевые кролики». Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» свело в единую картину все предложения и инициативы, озвученные президентом с начала его пути по выстраиванию многополярного мира. По его словам, президентская речь стала манифестом для всего мира. Глава ЕЦБ рассказала об уникальном качестве Путина Глава Европейского центрального банка Лагард назвала Путина очень информированным человеком, который все знает 29 октября 2022, 17:23

Фото: Павел Быркин/TACC

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин знает все, ему не нужны бумажки с текстом, у него уникальная память, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Лагард в интервью Irish Times поделилась личными впечатлениями о президенте России Владимире Путине, она рассказала о встрече с ним, которая состоялась в прошлые годы. По ее словам, Путин впечатляет тем, что все знает, ему не нужны бумажки с текстами, не нужно, чтобы его кто-то готовил, он очень информированный человек. Лагард считает, что такая память у Путина, скорее всего, из-за опыта службы в КГБ, передает «Царьград». Лагард при этом уточнила, что Владимир Путин «очень сильно изменился», и она не одобряет той ситуации, которая происходит, и не поддерживает Россию в действиях на Украине. Ранее политолог Алена Август объяснила высокий уровень доверия общества Путину. Новости СМИ2 Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху 31 октября 2022, 21:27

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем. «Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем всех наших стран. Когда я говорю «всех наших стран», имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона. Потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории», – приводит его слова ТАСС. Он рассказал, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продолжалась более двух часов, в результате чего было согласовано совместное заявление. «Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», – рассказал Путин. Он добавил, что «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто». Также он подчеркнул, что Москва остается в контакте со сторонами, чтобы продолжать диалог и поставить точку в конфликте в регионе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. В Кремле рассказали о готовности Путина к переговорам 30 октября 2022, 14:46 Текст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать. В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину Песков заявил, что готовность к диалогу – это не слабость, в сильная позиция, передает РИА «Новости». «Президент постоянно говорит, что он открыт к переговорному процессу, то есть всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров. И Путин к этому открыт, он сегодня это еще раз подтвердил, и подтвердил настолько фактурно, это очень важно. Готовы ли - не готовы ли, но на Западе должны это знать, должны это слышать», – сказал Песков. Песков добавил, что Запад видит ситуацию де-факто, а она никак не говорит и не может говорить о слабости России, так как «протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек». Кроме того, Песков заявил, что решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом. «Очевидно, что решающий голос – за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально», – сказал Песков. Ранее Песков заявил, что платформой для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности. Новости СМИ2 Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле Президент Путин принес соболезнования главе Южной Кореи из-за давки в Сеуле 30 октября 2022, 12:38 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Елю в связи с трагедией в Сеуле, в результате которой погибли 153 человека. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля. Напомним, в давке в Сеуле погибли 153 человека, в том числе 22 иностранца, среди них четыре гражданина России. Алиев заявил о пяти принципах по нормализации отношений с Ереваном Президент Азербайджана Алиев: Баку предложил пять принципов по нормализации отношений с Ереваном 31 октября 2022, 18:16 Текст: Ольга Иванова

Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном, которые могут помочь достичь нормализации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. «По вашей инициативе такие встречи (Алиева и Пашиняна) проходили и давали импульс процессу нормализации. Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Точнее, фундаментальные принципы международного права. Думаю, на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт – это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, серьезных шагов», – цитирует его РИА «Новости». Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. В Кремле сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. В марте Азербайджан передал Армении предложения, содержащие пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами, сообщал ТАСС. В число предложенных Баку базовых принципов входят: взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и взятие юридических обязательств не предъявлять подобные претензии в будущем. Новости СМИ2 Кремль спросили о мандате российских миротворцев в Карабахе Песков о мандате российских миротворцев: Нужно дождаться саммита России, Азербайджана и Армении 29 октября 2022, 13:54 Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите Россия – Армения – Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Песков сказал РИА «Новости», что нужно дождаться самой встречи. Саммит России, Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в понедельник, 31 октября, в Сочи. У президента России Владимира Путина также запланированы отдельные двусторонние встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия. «Я предлагаю, чтобы президент России выступил с этим предложением. Если нужно, я выступлю с таким предложением. Но Россия должна поддержать это предложение, так как я не могу определять сроки пребывания миротворцев России», – сказал Пашинян. Он считает, что Россия как посредник может представить этот проект. Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах Российский лидер Владимир Путин поприветствовал Луиса Инасиу Лулу да Силву на посту президента Бразилии 31 октября 2022, 10:57

Фото: Andre Penner/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер указал, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет кандидата, и выразил надежду на совместные усилия по обеспечению дальнейшего развития конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Кроме того, Путин пожелал Лулу да Силве «успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия». Ранее Лулу да Силву поздравили президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару. Новости СМИ2 Песков назвал чушью заявления Украины о «двойниках Путина» Песков: Предположения главы разведки Украины о «двойниках Путина» являются чушью 31 октября 2022, 20:02 Текст: Елизавета Шишкова

Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России якобы использует двойников, являются чушью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Как можно это прокомментировать? Как чушь!» – передает слова Пескова ТАСС. Буданов заявил о «двойниках Путина» в интервью Daily Mail, позже эти слова и само интервью были опубликованы в официальном телеграм-канале ГУР. Ранее Песков заявлял, что Путин знает про теорию о своих «двойниках» и смеется над этим. Песков подтвердил проведение встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября В Кремле подтвердили проведение встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября 28 октября 2022, 23:17 Текст: Кристина Цыцура

В Кремле подтвердили проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Да, могу», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение такого саммита 31 октября. Встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоится в Сочи. Ранее Пашинян заявил, что Армения планирует подписать мирный договор с азербайджанской стороной до конца 2022 года. Новости СМИ2 Путин поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного транспорта Путин: От эффективного функционирования всех звеньев отрасли во многом зависят качество жизни миллионов граждан 30 октября 2022, 09:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив важность эффективного функционирования отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Поздравляю вас с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Отмечу, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны», – передает РИА «Новости» текст телеграммы. Президент России заметил, что перед сотрудниками отрасли стоят серьезные задачи: масштабная модернизация, расширение рынка услуг, внедрение современных схем и обеспечение безопасности перевозок. Также он отметил необходимость создания условий для привлечения молодых специалистов. Путин пожелал работникам транспорта успехов и всего наилучшего. МИД: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева может помочь с мирным договором Еревана и Баку 30 октября 2022, 20:24 Текст: Ольга Иванова

Россия надеется на то, что будущая встреча в Сочи лидеров России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, даст продвинуться заключить мирный договора между Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. «Проблем еще немало. Думаю, все они будут проговариваться, в том числе на завтрашней встрече в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора», – цитирует его РИА «Новости». Ранее Пашинян заявил, что Армения планирует подписать мирный договор с азербайджанской стороной до конца 2022 года. Новости СМИ2 Алиев и Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным Глава Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным 31 октября 2022, 12:11 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Сочи для участия в трехсторонних переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным. С Пашиняном в Сочи прибыли вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза республики Армен Григорян, передает ТАСС. В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Пашинян: Важен вывод войск Азербайджана из зоны ответственности миротворцев в Карабахе Глава Армении счел важным вывод военных Азербайджана из зоны ответственности российских миротворцев 31 октября 2022, 16:19 Текст: Александра Юдина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. По его словам, вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в той местности. Пашинян выразил надежду, что по итогам встречи ситуация изменится, передает РИА «Новости». В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Путин выразил надежду на продвижение в решении карабахского урегулирования. Новости СМИ2 Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером 31 октября 2022, 12:43 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вскоре встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. По его словам, в ходе встречи они намерены окончательно подвести итоги этого года, а также на уровне глав государств спланирую задачи на следующий год, передает «БелТА». В понедельник Лукашенко принимает с докладом главу правительства Белоруссии Романа Головченко. Президент уточнил у премьера, как развивается реализация белорусско-российских интеграционных проектов. Лукашенко отметил, что он и Путин договорились, что на интеграционные проекты будет выделено около 1,5 млрд долларов. Напомним, Лукашенко и Путин встречались 14 октября в Астане во время проведения саммита СНГ они провели беседу на ногах.