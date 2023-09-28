Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана

Политолог Трухачев: Следующей целью Баку станет присоединение Нахичеванской автономии

Tекст: Евгений Поздняков

«Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в длительном конфликте Баку и Еревана. Противоречий между сторонами достаточно много, и теперь речь может идти о пересмотре границ самих республик. Кроме того, особо актуальной становится судьба Зангезурского коридора, который может связать основную территорию Азербайджана с Турцией», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«То есть в настоящий момент для Баку вырисовывается новая задача: соединить Нахичеванскую автономию с остальным государством. Однако для реализации столь амбициозных планов Алиеву придется зайти в регион, который официально признан международным сообществом в качестве армянских земель», – подчеркивает собеседник.

«Разумеется, оставить подобный шаг без ответа западные страны не смогут. Мы уже наблюдаем, как отношение США к Азербайджану постепенно меняется: Вашингтон пытается плавно «остудить» горячий пыл Баку. Штаты не заинтересованы в дестабилизации положения на Кавказе», – отмечает эксперт.

«Для них было важно устранить Нагорный Карабах, поскольку здесь присутствовали российские миротворцы. Теперь же задача Америки – аккуратно зайти в регион. В этом плане, конечно, ситуация постепенно сместится в сторону диалога США и Турции. Азербайджан и Армения уже выполнили свои роли – дальше играть будут крупные игроки», – считает политолог.

«В этой связи очень важно не забывать и о позиции Ирана. Резкое усиление Анкары и Баку не устроит Тегеран, и страна попытается сделать все, чтобы снизить риски для собственной безопасности. Прямого военного конфликта не будет – в этом случае Вашингтон решится на прямое размещение сил в регионе, что приведет к затяжному кризису», – акцентирует собеседник.

«В подобном исходе не заинтересован никто, поэтому стороны, скорее всего, постараются договориться. На мой взгляд, Азербайджан и Турция все-таки получат коридор, который свяжет территории двух стран. В обмен на это Армении отдадут несколько регионов, прилегающих к ее границам, а Иран успокоят трубопроводом в Европу, по которому можно будет качать энергоресурсы, поправляя текущее экономическое положение страны», – резюмирует Трухачев.

Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

По условиям достигнутых соглашений армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежащие ей техника и вооружение вывезены с территории региона и в дальнейшем утилизированы. Кроме того, в рамках договоренностей обозначается вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

На фоне этих событий Турция планирует ввести в эксплуатацию железную дорогу Карс – Нахичевань. Ее протяженность составит 224 километра. В настоящий момент идет техническая подготовка к тендеру на строительство проекта и утверждено экономическое обоснование инициативы. В проекте будет пять станций, которые спроектируют как двойную линию с электросигнализацией.

Нагорный Карабах был признан автономной областью в составе Азербайджанской ССР в 1937 году, напоминает ТАСС. Однако в связи с большой численностью армян в этом регионе (77% от всего числа жителей в 1989), в конце 1880-х здесь начинают сбор подписей за воссоединение с соседней республикой.

С сентября 1988 года в Нагорном Карабахе начались столкновения на национальной почве, а в начале 1990 на границе произошли первые бои с применением артиллерии. Через два года регион признает независимость от Баку, что дало старт открытому вооруженному противостоянию Баку и Еревана за контроль над территорией.

Проведя масштабные наступательные операции, силы обороны НКР установили практически полный контроль над автономией (92,5% территории бывшей НКАО), а также заняли полностью или частично семь приграничных азербайджанских районов. В свою очередь Баку сохранил контроль над частями Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР.