«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.22 комментария
Азербайджан выступил с обвинениями в адрес Франции
Алиев возложил на Францию ответственность за возможное «новое противостояние» между Азербайджаном и Арменией
Если между Азербайджаном и Арменией возникнет «новое противостояние», то виновата в этом будет Франция, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем раскритиковал Францию за то, что она «вооружает Армению». По словам Алиева, такие действия Франции «способствуют не миру, а новой напряженности в регионе», передает ТАСС.
Президент Азербайджана сказал, что именно из-за Франции не поехал на переговоры в Гранаду. Также Алиев осудил упоминание Азербайджана в принятом лидерами Евросовета, Германии, Франции и Армении итоговом заявлении, хотя Баку во встрече участия не принимал.
Алиев указал, что «Арменией все еще оккупированы восемь сел» и «подчеркнул необходимость их освобождения».
Напомним, Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в формате Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС, которая состоялась в испанской Гранаде. Париж заявил, что готов поставлять военную технику в Армению.