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    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    22 комментария
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    42 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев
    8 октября 2023, 03:58

    Азербайджан выступил с обвинениями в адрес Франции

    Алиев возложил на Францию ответственность за возможное «новое противостояние» между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан выступил с обвинениями в адрес Франции
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Если между Азербайджаном и Арменией возникнет «новое противостояние», то виновата в этом будет Франция, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем раскритиковал Францию за то, что она «вооружает Армению». По словам Алиева, такие действия Франции «способствуют не миру, а новой напряженности в регионе», передает ТАСС.

    Президент Азербайджана сказал, что именно из-за Франции не поехал на переговоры в Гранаду. Также Алиев осудил упоминание Азербайджана в принятом лидерами Евросовета, Германии, Франции и Армении итоговом заявлении, хотя Баку во встрече участия не принимал.

    Алиев указал, что «Арменией все еще оккупированы восемь сел» и «подчеркнул необходимость их освобождения».

    Напомним, Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в формате Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС, которая состоялась в испанской Гранаде. Париж заявил, что готов поставлять военную технику в Армению.

    7 октября 2023, 04:59
    На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал

    Bloomberg: Президент Франции Макрон и премьер Италии Мелони спровоцировали дипломатический скандал на саммите в Гранаде

    На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатическую размолвку во время неформального саммита ЕС в испанской Гранаде, сообщили источники Bloomberg.

    Как сообщается, Макрон и Мелони согласились на незапланированную встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком для обсуждения темы миграции. В свою очередь исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес посчитал, что это обсуждение может отвлечь от проводимых им официальных переговоров, и отменил 5 октября пресс-конференцию с Сунаком, передает ТАСС.

    Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Гранаде не смогли достичь соглашения об урегулировании миграционного кризиса, в результате чего этот вопрос был исключен из принятой по итогам встречи декларации.

    Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на саммите в Гранаде Варшава заблокировала решение ЕС о расселении мигрантов по странам сообщества.

    Коментарии (8)
    6 октября 2023, 17:02
    Россия помогла Армении бензином и дизелем

    Россия начала поставки нефтепродуктов в Армению по просьбе Еревана

    Tекст: Вера Басилая

    Армения находится в непростой ситуации в связи с нехваткой нефтепродуктов, Россия начала поставки 5 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива в республику по просьбе Еревана, сообщили в МИД России.

    В сообщении на сайте российского дипведомства говорится, что в ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива из-за сложной обстановки в республике.

    Россия пошла навстречу Армении, несмотря на введение правительством России временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны.

    В МИД России также отметили, что МЧС обратились партнеры по поводу оказания гуманитарной помощи карабахским армянам: уже сформирован первичный список предметов, которые могут быть отправлены им в ближайшее время.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения. Напомним, Владимир Путин заявил, что Армения отвергла предложения России по Карабаху и продолжила сражаться.

    Коментарии (56)
    5 октября 2023, 12:22
    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия

    Эксперт Кнутов: Чтобы восполнить нехватку вооружения у ВСУ, США вынуждены незаконно передать Украине иранское оружие

    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ сейчас не хватает вооружения. Однако угроза шатдауна осложнила Вашингтону поставки военной помощи. Поэтому американцы проигнорируют международные законы и отправят конфискованное иранское оружие на Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в американских СМИ сообщили, что США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана.

    «ВСУ нуждаются в пополнении своего арсенала. Это признал даже Зеленский, заявив о нехватке в войсках снарядов и средств ПВО. В то же время США сейчас находятся под угрозой шатдауна, что сильно осложняет выделение помощи Украине. Уже заключенные контракты выполняются, но с новыми возникают проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине. С одной стороны, Штаты могут надавить на европейских союзников, чтобы те поставили ВСУ новое оружие. Однако у многих стран НАТО уже полупустые арсеналы. Об этом, например, заявила Британия», – отмечает он.

    «С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ. Данные поставки противоречат нормам как международного, так и американского права. Перехваченный груз должен быть уничтожен. Однако американцы проигнорировали законы и собираются отправить его на Украину», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен. CNN сообщает, что на Украину будут отправлены тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников.

    New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Вашингтон на этой неделе уже передал ВСУ около 1,1 млн патронов к автоматам АК-47, захваченным у Ирана.

    Вооружение было конфисковано в декабре на незарегистрированном судне, направлявшемся в Йемен. Правительство США завладело боеприпасами в июле через гражданский иск министерства юстиции. После официальные лица Вашингтона начали искать путь для передачи груза на Украину.

    В феврале спецназ Франции также перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами. На борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, сообщает Wall Street Journal.

    Напомним, Владимир Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинской армии не хватает снарядов и средств ПВО.

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    5 октября 2023, 20:33
    В Карабахе миротворцы свернули временные наблюдательные посты
    В Карабахе миротворцы свернули временные наблюдательные посты
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения, сообщили в Минобороны России.

    Речь идет о Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах, передает ТАСС.

    Но российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха, завершилось лишь свертывание временных наблюдательных постов, сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что в зоне ответственности российских миротворцев нарушения режима прекращения огня за последние сутки зафиксировано не было.

    Ранее власти Азербайджана обнародовали план реинтеграции Нагорного Карабаха.

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    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (9)
    6 октября 2023, 01:41
    Ереван выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

    МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство иностранных дел Армении выразило разочарование заявлением делегации ООН по итогам визита в Нагорный Карабах.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства бывшей советской республики, говорится, что Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором всемирной организации в Азербайджане и опубликованный по его «итогам» пресс-релиз. В Ереване отметили, что глава МИД Армении поднял эту проблему в ходе состоявшейся 2 октября в министерстве иностранных дел встречи с главами дипмиссий и аккредитованных в Армении представителями международных организаций.

    В МИД Армении подчеркнули, что состоявшийся в начале октября визит делегации ООН во главе с постоянным координатором всемирной организации в Азербайджане не может считаться межведомственной миссией по сбору фактов, «и никак не отражает ожидания армянской стороны и международного сообщества». Во внешнеполитическом ведомстве Армении заявили, что визит делегации ООН состоялся лишь после того, как вследствие этнической чистки коренное армянское население покинуло Нагорный Карабах.

    В Ереване считают, что в качестве объективной оценки делегация ООН смогла бы всего лишь зафиксировать факт выселения армян из Нагорного Карабаха, став свидетелем того, как они оставили за спиной родные места, могилы родственников и многовековое культурное и религиозное наследие.

    Напомним, 1 октября миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Карабах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала про последнее «оружие» Карабаха против Азербайджана.

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    6 октября 2023, 18:03
    Во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов
    Во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов
    @ Edwin Remsberg/VWPics/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобразования Франции приняло решение закрыть пять школ на юге, юго-востоке и востоке страны из-за нашествия клопов, сообщает газета Le Parisien.

    В закрытых школах будут проводить мероприятия по борьбе с насекомыми, передает ТАСС. При этом ряд школ не стали полностью закрывать из-за постельных клопов, дети там продолжат учиться.

    Глава Минздрава Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику из-за распространения клопов. Он указал на отсутствие связи между распространением насекомых и притоком мигрантов.

    Ранее военнослужащие французского контингента НАТО в Румынии жаловались на голод, холод и клопов.

    Коментарии (14)
    6 октября 2023, 23:53
    С мэрии города Вьен во Франции сняли флаг Украины

    Dauphin&#233; lib&#233;r&#233;: Мэрия французского Вьена убрала флаг Украины после слов Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном

    Tекст: Антон Никитин

    Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, сообщило французское издание Dauphiné libéré.

    Ковач заявил, что нельзя ссылаться на «западные ценности» и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом «разделяя видение режима – инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе». По словам мэра города Вьен, «такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема». При этом политик подчеркнул, что снятие флага никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу, передает РИА «Новости».

    Ковач также выразил мнение, что Киеву нельзя благодарить Баку за помощь Украине в секторе энергетики, в то время как Азербайджан «продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении».

    Ранее украинские СМИ сообщали о телефонном разговоре Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого обсуждалась гуманитарная помощь Украине в энергетическом секторе, региональная безопасность и актуальные вызовы.

    Накануне Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.

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    5 октября 2023, 10:42
    Азербайджан обвинил в терроризме задержанного экс-главу Карабаха Арутюняна

    Tекст: Ольга Никитина

    Генпрокуратура и Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана сообщили, что бывшему руководителю непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араику Арутюняну, задержанному в городе Ханкенди 3 октября, предъявлено обвинение.

    Арутюнян обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе в развязывании и ведении агрессивной войны, терроризме и его финансировании, а также умышленном убийстве, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), и разбирала, почему делается это беспощадно.

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    5 октября 2023, 16:54
    Экс-глав Нагорного Карабаха обвинили в терроризме

    СГБ Азербайджана обвинила троих экс-глав непризнанного Нагорного Карабаха в терроризме

    Tекст: Вера Басилая

    Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана подтвердила задержание бывших глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна и экс-главы парламента Давида Ишханяна, они обвиняются в терроризме.

    Бывшие лидеры Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян обвиняются в терроризме, финансировании терроризма, организации или проведение учений с целью терроризма, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой, а также в создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп. Все трое задержаны и будут привлечены к уголовной ответственности, передает ТАСС.

    Ранее Азербайджан обвинил в терроризме задержанного экс-главу Карабаха Арутюняна.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), и разбирала, почему делается это беспощадно.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 19:59
    В Минобороны объяснили свертывание наблюдательных постов в Карабахе

    Tекст: Вера Басилая

    Российские миротворцы в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки свернули два постоянных и один временный наблюдательный пост в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что за сутки свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе, передает ТАСС.

    Кроме того, продолжается подсчет вооружений, сданных вооруженными формирования Карабаха продолжается. Так, к 6 октября сдано 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 58,5 млн боеприпасов.

    Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения.

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    7 октября 2023, 13:19
    Пашинян и Путин обсудили ситуацию после выхода армян из Карабаха

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию после того, как армяне покинули Нагорный Карабах.

    Обсуждалась ситуация после насильственного переселения армян, передает ТАСС.

    Также Пашинян поздравил президента России с днем рождения, в этом году российскому лидеру исполняется 71 год.

    Ранее Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха.

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    5 октября 2023, 14:45
    В ЕК заявили о выделении помощи финансовой помощи Армении

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении финансовой помощи Армении в размере 25 млн евро

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз собирается выделить Армении более 25 млн евро помощи после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

    По ее словам, уже выделено более 5,2 млн евро, однако премьеру Армении Николу Пашиняну стоит знать, что в ЕК «счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро», более того, еще 15 млн евро помощи выделено для бюджета Армении, передает ТАСС.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС предал Армению – пока российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, ЕС спокойно наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать.

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    7 октября 2023, 17:07
    Путин обсудил ситуацию вокруг Карабаха с Алиевым и Пашиняном

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

    В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также региональную проблематику, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Ранее Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Пашиняном.

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    6 октября 2023, 14:31
    Саркози предъявили новые обвинения по делу о предвыборной кампании 2007 года

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили новые обвинения в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года, сообщил канал BFMTV.

    По данным СМИ, политика подозревают в «сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля» и «преступном сговоре», передает ТАСС.

    Ранее Саркози было предъявлено обвинение по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.

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