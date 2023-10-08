Азербайджан выступил с обвинениями в адрес Франции

Алиев возложил на Францию ответственность за возможное «новое противостояние» между Азербайджаном и Арменией

Tекст: Антон Антонов

Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем раскритиковал Францию за то, что она «вооружает Армению». По словам Алиева, такие действия Франции «способствуют не миру, а новой напряженности в регионе», передает ТАСС.

Президент Азербайджана сказал, что именно из-за Франции не поехал на переговоры в Гранаду. Также Алиев осудил упоминание Азербайджана в принятом лидерами Евросовета, Германии, Франции и Армении итоговом заявлении, хотя Баку во встрече участия не принимал.

Алиев указал, что «Арменией все еще оккупированы восемь сел» и «подчеркнул необходимость их освобождения».

Напомним, Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в формате Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС, которая состоялась в испанской Гранаде. Париж заявил, что готов поставлять военную технику в Армению.