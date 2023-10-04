Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате

АПА: Президент Азербайджана Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

Tекст: Ольга Никитина

По информации азербайджанского агентства АПА, Баку настаивал на том, чтобы в предстоящей встрече участвовала также Турция, однако согласия не получил. «Особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

В рамках встречи в Гранаде планировались переговоры Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Газета ВЗГЛЯД писала об отношениях Азербайджана и Армении после ликвидации Нагорно-Карабахской республики.