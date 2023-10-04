Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате
АПА: Президент Азербайджана Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение отказаться от участия в пятисторонней встрече в формате Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС, которая запланирована на 5 октября в испанской Гранаде.
По информации азербайджанского агентства АПА, Баку настаивал на том, чтобы в предстоящей встрече участвовала также Турция, однако согласия не получил. «Особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
В рамках встречи в Гранаде планировались переговоры Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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