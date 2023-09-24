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    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    19 комментариев
    24 сентября 2023, 16:04

    Совбез Армении анонсировал встречу Пашиняна и Алиева в Испании

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана Ильхама Алиева запланирована на 5 октября в испанской Гранаде, сообщил Совет безопасности Армении.

    В сообщении Совбеза отмечается, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян планирует на следующей неделе встретиться в Брюсселе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для обсуждения встречи Пашиняна и Алиева в Гранаде 5 октября, передает ТАСС.

    В Брюсселе у Григоряна запланирована его встреча c советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха. Баку создал правительственную рабочую группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

    22 сентября 2023, 09:22
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, в настоящее время для новых жителей в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Он сообщил, что данный вопрос будет стоять на повестке, если ситуация не улучшится.

    Также Пашинян заявил, что против Армении ведется «информационная гибридная война», передает ТАСС.

    Накануне Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    Коментарии (32)
    21 сентября 2023, 18:44
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустит кровопролития, виновных привлекут к ответственности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к гражданам.

    Глава правительства Армении считает, что в стране «действуют какие-то группы», связанные с сыном одного из бывших руководителей Армении. Он также заявил, что в акциях протеста участвуют студенты, которые могут быть связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

    Пашинян обвинил этих высокопоставленных лиц, и зачинщиков бунтов в провоцировании кровопролития. По его словам, правительство не будет проливать кровь на улицах Еревана, но будет действовать жестко в рамках закона. Он подчеркнул, что сейчас проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности.

    Ранее несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Коментарии (47)
    22 сентября 2023, 08:16
    «Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции

    Полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна

    «Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции
    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Специальные силы полиции «Красные береты» ранним утром пятницы задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна.

    Задержание произошло после того, как политик с единомышленниками участвовал в перекрытии улицы в центре Еревана, передает ТАСС.

    Между тем, как сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, протестующие в Ереване, которые выступают с требованием об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны, заблокировали ключевой транспортный узел – проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. В соцсетях депутат сообщила, что в городе образовались заторы. Кроме того, митингующие заблокировали и другие улицы.

    Накануне лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призывал с раннего утра пятницы перекрыть улицы столицы. Протестующие намерены собраться у зданий кабинета министров Армении, чтобы сорвать намеченное заседание, в котором, как ожидается, должен принять участие Пашинян.

    В настоящее время здание правительства оцеплено плотным кордоном полиции.

    Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.

    Коментарии (3)
    22 сентября 2023, 11:33
    В Ереване прошли массовые задержания протестующих

    Полиция в центре Еревана провела массовые задержания протестующих

    В Ереване прошли массовые задержания протестующих
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники внутренних войск («Красные береты») провели задержания протестующих на пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца в центре Еревана.

    Задержаны не менее десяти участников протестов, которые шли от площади Республики и планировали перекрыть центральные улицы. Часть протестующих продолжила движение по улицам армянской столицы, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу в Ереване задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна.

    Коментарии (18)
    21 сентября 2023, 23:39
    Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Совбезу Организации Объединенных Наций необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

    Миссия должна оценить гуманитарную ситуацию в этом регионе, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

    Также МИД Армении потребовал от ООН, чтобы миротворческие силы под мандатом Организации обеспечивали стабильность и безопасность в Карабахе. Ведомство подчеркнуло, что «карательные действия» Азербайджана против военных и политических деятелей региона должны быть исключены.

    В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Армянский премьер Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в Нагорном Карабахе на российских миротворцев.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 20:04
    Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие
    Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования Нагорного Карабаха под контролем российских миротворцев сдали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.

    В бюллетене Минобороны РФ отмечается, что вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие и технику. Процедура проходит под присмотром российских миротворцев. Всего уже сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов, передает ТАСС.

    Кроме того, российские миротворцы обеспечили доставку через Лачинский коридор и по Агдамской дороге более 50 тонн продовольствия для мирного населения Карабаха.

    В настоящее время в расположении российских миротворцев остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей. Беженцы пока не могут вернуться в свои дома, им организовано питание, ночлег и медпомощь.

    Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что армянские военнослужащие в Карабахе, которые добровольно сложили оружие, свободны. Также Гаджиев сообщал, что власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для жителей Карабаха, которые сдали оружие.

    Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно. До этого сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.

    Коментарии (3)
    21 сентября 2023, 20:37
    Протестующие перекрыли дороги и перекрестки в Ереване

    Участники многотысячной акции протеста в Ереване перекрыли дороги и перекрестки в городе

    Протестующие перекрыли дороги и перекрестки в Ереване
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч протестующих в центре Еревана перекрыли автомобильное движение на дорогах и перекрестках, организовали шествие у здания правительства Армении.

    Проезды на перекрестках заставлены скамейками, мусорными баками и электросамокатами. Начались стычки между протестующими и водителями автомобилей, а также пассажирами автобусов, которые не могут проехать. Полиция вмешивается в конфликт, но споры решают сами граждане, которые призывают к спокойствию, передает ТАСС.

    Участники протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе.

    Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.

    Напомним, несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Газета ВЗГЛЯД писала о капитуляции Карабаха перед Азербайджаном.

    Коментарии (5)
    22 сентября 2023, 13:14
    В Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев

    Сенатор Долгов: Попытка Пашиняна дискредитировать российских военных ничем хорошим не закончится

    В Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Миротворцы ООН, даже если их отправить в Нагорный Карабах, не смогут обеспечить стабильность в регионе. Пашинян и западные страны подобными призывами пытаются переложить вину за обострение ситуации на российских военных, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Армения призвала Совбез ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    «Заявления Армении о необходимости присутствия в Карабахе миротворцев ООН кажутся по меньшей мере странными. Напомню, что Ереван в лице премьер-министра Пашиняна добровольно признал юрисдикцию Азербайджана над этим регионом. Соответственно, теперь подобные вопросы полностью находятся в рамках политической воли Баку», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Решения о столь радикальном изменении ландшафта безопасности в Карабахе могут приниматься исключительно с согласия президента Ильхама Алиева. Кроме того, никто не отменял трехстороннего соглашения, в котором также принимает участие и Российская Федерация. Идти в обход этого документа недопустимо», – отметил собеседник.

    «К тому же делая столь громкие заявления, Еревану было бы неплохо предоставить обоснования необходимости этого шага. Пока мы имеем дело только с ничем не подкрепленными словами», – считает сенатор.

    «Наши бойцы уже доказали свою состоятельность. Мы не один год, рискуя жизнями молодых парней, стоим на страже мира в Карабахе. Это подтверждают события 19-20 сентября, когда российские миротворцы спасали тысячи местных жителей», – указывает парламентарий.

    «В целом заявления Пашиняна выглядят как продолжение риторики горячих голов, желающих очернить Москву. Напомню, что подобные желания имеются не только в Ереване, но и во многих западных странах. Но попытка дискредитации российских военных ничем хорошим не закончится», – подчеркивает собеседник.

    Резюмируя, Долгов указал, что «ни Париж, ни Брюссель, ни Вашингтон не сумели сыграть важной роли в стабилизации ситуации». «Только Россия способна гарантировать мир в этом регионе», – заключил сенатор.

    Ранее Армения призвала Совбез ООН направить миссию в Нагорный Карабах. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Отмечается, что орган должен оценить гуманитарную ситуацию в регионе. Кроме того, дипведомство потребовало, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность на территории конфликта.

    В Ереване также подчеркнули, что «карательные действия» Баку против военных и политических деятелей Карабаха должны быть полностью исключены. Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в регионе на Россию.

    «Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не смогли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось?» – сказал он, выступая с обращением к гражданам. По его мнению, не стоит закрывать глаза на «неудачи, которые допустили российские миротворческие войска» в регионе.

    В то же время глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что все цели «антитеррористической» операции Баку в Карабахе были достигнуты, пишет «Коммерсант». Он отметил, что подобных мер можно было избежать, если бы Ереван скорректировал свою позицию по вопросу этого региона.

    «Если бы Армения выполнила обязательства, взятые ранее в рамках трехстороннего заявления, этого можно было бы добиться давно и мирным путем. В том, что произошло, виновата только Армения», – подчеркивает Байрамов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Ереван после потери Нагорного Карабаха.

    Коментарии (2)
    22 сентября 2023, 02:09
    Эрдоган дал оценку событиям в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    События в Нагорном Карабахе не относятся к армянскому руководству и премьеру страны Николу Пашиняну, заявил президент Турции Таийп Эрдоган.

    Произошедшее в Карабахе не имеет связи с Пашиняном и Арменией, оно связано с «мародерскими армянскими группировками» в Карабахе, сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что попытка карабахского руководства провести выборы обеспокоили Азербайджан и Армению, Баку счел, что эта идея «подливает масла в огонь».

    Турецкий лидер отметил, что армяне в Карабахе предприняли несколько шагов, на что и отреагировал Азербайджан.

    Напомним, Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, у поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Армения призвала ООН направить миротворцев в регион.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2023, 14:53
    Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ

    Премьер Армении Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ и призвал их заменить

    Tекст: Вера Басилая

    Структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ, заявил армянский премьер-министр страны Никол Пашинян.

    Армянский премьер обратился к гражданам республики с посланием, в котором заявил о якобы неэффективности международных структур безопасности, в которых на сегодняшний день состоит Армения. По словам Пашиняна, нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать такой очевидный вывод, передает канал «360».

    Он подчеркнул, что «некоторые партнеры» Армении прилагают все больше усилий, чтобы продемонстрировать эту уязвимость страны в сфере безопасности. Так, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю стабильность Армении, нарушив «все нормы корректности» и «взятые договорами обязательства», пишет «Газета.Ru».

    Пашинян также заявил, что «незаконная блокада Лачинского коридора» и «нападение на Нагорный Карабах» поднимают вопросы о целях и мотивах деятельности российского миротворческого контингента. По его словам, также неэффективны для Армении и инструменты ОДКБ.

    Он считает, что защитить Армению может ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

    Напомним, армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах.

    Ранее в Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (16)
    23 сентября 2023, 14:26
    Жители Еревана почтили память погибших российских миротворцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько жителей столицы Армении пришли к зданию посольства России с цветами, чтобы почтить память погибших российских миротворцев.

    По словам одной из женщин, она была шокирована новостью о гибели солдат из России в Нагорном Карабахе, чей автомобиль попал под пули 20 сентября.

    Местная жительница выразила надежду, что «история все разложит по полочкам», а также произнесла слова соболезнования, передает ТАСС.

    Напомним, 20 сентября машину с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, когда они возвращались с поста. Сейчас на месте инцидента работают следователи Азербайджана и России.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2023, 20:53
    В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

    Минобороны зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

    Минобороны зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, в результате получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана.

    Нарушение режима прекращения огня было отмечено в Мардакертском районе Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В оборонном ведомстве отменътили, чтот в результате инцидента ранение получил один военнослужащий ВС Азербайджана.

    В данный момент командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской стороной, а также представителями Карабаха проводит разбирательство  по этому факту.

    В Минобороны добавили, что в настоящий момент в расположении миротворцев России остаются 810 мирных жителей, из них 436 детей. Для них организовано размещение, питание и оказание необходимой медпомощи.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН отметил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 23:26
    Блинкен: Силовое вмешательство Баку в Карабахе противоречит мирному урегулированию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Применение силы азербайджанской стороной в Нагорном Карабахе идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

    Использование силы неприемлемо, оно противоречит усилиям, прилагаемым США, и усилиям, которые прилагают обе стороны для поиска справедливого и достойного мирного решения в регионе, сказал Блинкен, передает ТАСС.

    Он добавил, мирное решение в интересах Азербайджана и Армении, и США вместе с Евросоюзом поддерживает эту работу. Действия же Баку на этой неделе противоречат этим усилиям.

    В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 18:20
    Пашинян заявил о готовности принять в Армении семьи из Нагорного Карабаха

    Пашинян заявил о готовности принять в Армении семьи беженцев из Нагорного Карабаха

    Tекст: Вера Басилая

    Армения готовится принять 40 тыс. семей беженцев из Нагорного Карабаха, ведутся подготовительные работы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    В своем обращении к гражданам Армении Пашинян заявил, что власти готовятся принять беженцев из Нагорного Карабаха, речь идет о 40 тыс. семей, передает ТАСС.

    Глава правительства также сообщил, что в настоящее время прямой опасности для гражданского населения Нагорного Карабаха не существует. Между тем, по данным армянских источников, в Карабахе проживают 120 тыс. жителей.

    Ранее Пашинян опроверг массовые жертвы среди мирного населения Карабаха. Напомним, с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали из трех районов региона 5 тыс. человек.

    Коментарии (2)
    24 сентября 2023, 05:59
    Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Карабаха

    Помощник президента Азербайджана Гаджиев: Власти республики создали правительственную группу по интеграции Карабаха

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав республики, заявил помощник президента республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Хикмет Гаджиев.

    Он заявил в интервью изданию Politico, что создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости, передает РИА «Новости».

    По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи «еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции».

    Как заявил помощник президента Азербайджана, Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире, «но теперь это в прошлом». По его словам, в этих условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

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