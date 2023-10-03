Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.2 комментария
Власти Франции согласились поставлять военную технику в Армению
МИД Франции: Париж готов подписать соглашение с Ереваном о поставках военной техники
Париж готов подписать соглашение с Ереваном о поставках в Армению военной техники, сообщили в министерстве иностранных дел Франции.
Как сообщила на брифинге глава французского МИД Катрин Колонна, Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, позволяющего поставлять военную технику в эту страну, «чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту», передает РИА «Новости».
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о намерении Запада разрушить российско-армянскую связку.