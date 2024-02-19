Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
В Кремле подтвердили расхождение позиций России и Армении по Украине
Песков: Позиции России и Армении по Украине расходятся
Москва и Ереван имеют диаметрально разные позиции в вопросе Украины, при этом Россия продолжает настойчиво объяснять свою правоту, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, не секрет, что в отношении происходящего на Украине Россия и Армения имеют противоположные точки зрения, передает ТАСС.
Москве позиция Еревана хорошо известна. «Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту», – добавил Песков.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нежелании Армении считаться союзницей России «в вопросе Украины».
Сенатор Андрей Климов пояснил газете ВЗГЛЯД, что Ереван такими выпадами преследует цель услужить западным покровителям.