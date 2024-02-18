Пашинян заявил, что Армения «в вопросе Украины» не является союзницей России

Пашинян подчеркнул нежелание Армении считаться союзницей России «в вопросе Украины»

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Пашинян, Армении «очень больно» из-за того, что она не в состоянии «повлиять на эту ситуацию». «Украинский народ – дружественный нам народ», –приводит его слова ТАСС.

Пашинян заявил, что Алма-Атинская декларация, в соответствии с которой СССР распадался на независимые государства по границам советских республик на конец 1991 года – «это признание границ и территориальной целостности республик», в «вопросе Украины работает та же логика», если ее «разрушить, может разрушиться все».

Кроме того, он заявил о необходимости «диверсифицировать внешнюю политику» Армении и ее «отношения в сфере безопасности и других сферах». По мнению премьер-министра, «иного пути нет».

Напомним, высокопоставленный источник в Москве заявил, что Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского, а «Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию «Украиной номер два».