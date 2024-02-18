У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Пашинян заявил, что Армения «в вопросе Украины» не является союзницей России
Пашинян подчеркнул нежелание Армении считаться союзницей России «в вопросе Украины»
«Искренняя позиция» Еревана заключается в том, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
Как заявил Пашинян, Армении «очень больно» из-за того, что она не в состоянии «повлиять на эту ситуацию». «Украинский народ – дружественный нам народ», –приводит его слова ТАСС.
Пашинян заявил, что Алма-Атинская декларация, в соответствии с которой СССР распадался на независимые государства по границам советских республик на конец 1991 года – «это признание границ и территориальной целостности республик», в «вопросе Украины работает та же логика», если ее «разрушить, может разрушиться все».
Кроме того, он заявил о необходимости «диверсифицировать внешнюю политику» Армении и ее «отношения в сфере безопасности и других сферах». По мнению премьер-министра, «иного пути нет».
Напомним, высокопоставленный источник в Москве заявил, что Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского, а «Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию «Украиной номер два».