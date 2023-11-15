Пашинян заявил о поиске «новых партнеров в сфере безопасности»

Премьер Армении Пашинян опроверг намерение выйти из ОДКБ

Tекст: Вера Басилая

На вопрос оппозиционного депутата Армении о возможной подготовке к выходу из ОДКБ Пашинян ответил, что было принято решение не участвовать в мероприятиях организации «по разным причинам», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Армения диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности. По его словам, Ереван просит своих партнеров не обижаться, «но мы должны искать других партнеров в сфере безопасности», передает «Интерфакс».

Пашинян считает, что ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в республике. По его словам, Армения может присоединиться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет страны ставятся под сомнение, молча участвуя в мероприятиях. «Мы даем время для размышлений и нам, и ОДКБ», – отметил премьер.

Ранее Пашинян сообщил, что не будет принимать участия в заседании ОДКБ в Минске.

Недавно армянский премьер заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Кроме того, Пашинян предложил России неприемлемого человека в качестве посла Еревана в Москве, а до того парламент республики ратифицировал Римский статут.

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