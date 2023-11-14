Сенатор Долгов: Народ Армении не позволит Пашиняну отдалиться от России

Сенатор Долгов: Отдаление Армении от ОДКБ серьезно осложнит жизнь республики

Tекст: Илья Абрамов

«Дистанцирование от ОДКБ и прогулы саммитов негативно скажутся на безопасности Армении, потому что других гарантий для защиты и процветания страны Ереван найти не сможет. Исторически сложилось, что уровень защищенности закавказской республики теснейшим образом связан с Россией», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Гипотетический выход Армении из ОДКБ многократно увеличит угрозы безопасности для Еревана. Ни одна другая организация не может обеспечить стране того же уровня защиты. Кроме того, отдаление от Москвы негативно повлияет на экономику закавказской республики. Она тесно связана с огромным рынком ЕАЭС и отрыв от него никто не компенсирует», – отмечает собеседник.

«Однако я уверен, что такого сценария не произойдет. Значительная часть армян видит будущее страны с Россией. Между нашими народами тесное общение и многовековые узы. Важно, чтобы правительство Пашиняна это понимало. Безусловно, факт пропуска премьер-министром страны саммита ОДКБ вызывает сожаление», – резюмирует Долгов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет принимать участия в заседании ОДКБ в Минске. Об этом он, выразив надежду на понимание со стороны партнеров, предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко. Саммит должен состояться 23 ноября.

«Можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», – прокомментировал решение Пашиняна пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле дипломатично добавили, что у каждого главы правительства могут быть свои дела в рабочем графике.

В целом это не первый раз, когда премьер-министр Армении отказывается от посещения важных для постсоветского пространства мероприятий. Так, в октябре он пропустил саммит СНГ в Бишкеке. Параллельно с этим Пашинян продолжает реализовывать политику отдаления от Москвы.

Недавно армянский премьер заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Кроме того, Пашинян предложил России неприемлемого человека в качестве посла Еревана в Москве, а до того парламент республики ратифицировал Римский статут.

На этом фоне Ереван продолжает выстраивать более крепкие отношения с европейскими государствами. Накануне в ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС глава дипломатии объединения Жозеп Боррель заявил, что положительно оценивает ход реформ в Армении. Об этом сообщает ТАСС.