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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    19 комментариев
    15 августа 2024, 21:46 • Новости дня

    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории

    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роль России в новых учебниках по истории в Армении искажена, властям страны не следует «смотреть сквозь пальцы» на это, заявил российский МИД.

    Речь идет о новом учебнике по истории для 8-х классов, в котором глава, посвященная присоединению Восточной Армении к России, содержит ряд существенных исторических неточностей, сообщили в дипведомстве, передает ТАСС.

    В частности, авторы учебника назвали Туркманчайский мирный договор «аннексией» Восточной Армении, указали в МИД России. В ведомстве отметили, что до недавнего времени в армянских учебниках Туркманчайский договор оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности».

    «Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю», – подчеркнули в российском МИД.

    Москва надеется, что армянские власти примут необходимые меры для исправления этой ситуации и не допустят распространения в школах учебников, содержащих искаженную информацию о совместной истории двух стран, добавили там.

    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

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    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    15 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    UNB: Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из нескольких стран, в том числе из России, пишет портал UNB.

    По информации UNB, отозваны послы Бангладеш в России, ФРГ, Мальдивской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, США и Японии, передает ТАСС.

    Отмечается, что вскоре в эти страны будут направлены новые диппредставители. Должность посла Бангладеш в Москве с 2022 года занимал Камрул Ахсан.

    На прошлой неделе президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

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    15 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, но мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

    Во время вторжения ВСУ в Курскую область Виталий пошел в дом своей бабушки Татьяны, чтобы присмотреть за ней, но в итоге женщина спасла его, передает РИА «Новости».

    Когда начался обстрел села, женщина выбежала из дома в огород, а мужчина остался в доме один. В этот момент в жилище зашли боевики, а после мародерства связали Виталия, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и начали угрожать ему расстрелом.

    Затем боевики ушли грабить соседние дома, а через час в дом вернулась бабушка, которая спасла Виталия, перерезав веревки. Женщина дала ему куртку и сказала бежать.

    Опасаясь за свою жизнь, Виталий решил покинуть село. Сутки он прятался в канаве на окраине населенного пункта, а затем продолжил путь вместе с соседями, которые также хотели спастись. Бабушка же осталась дома, посчитав, что не сможет пройти большое расстояние.

    Виталий вместе с соседями четыре часа пешком пробирался через поля, подвергаясь обстрелам со стороны украинских военных. В итоге спасшимся удалось добраться до российских войск, которые обеспечили им безопасность.

    Мужчина надеется, что после освобождения Мартыновки он найдет бабушку.

    Ранее жители Курской области рассказали о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

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    15 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Украинский военнопленный раскрыл детали планов наступления на Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен в ходе боев в Курской области украинский военнослужащий Михаил Шкода рассказал, что Киев скрывал конечную цель операции, чтобы сохранить элемент неожиданности, сообщило Министерство обороны России.

    По его словам, военнослужащим было сказано, что предстоит участвовать в «рейде» на территорию России, но точное место назначения держалось в секрете. Лишь непосредственно перед началом операции солдаты узнали, что их отправляют в Курскую область, передает ТАСС.

    Шкода добавил, что окончательное понимание цели операции пришло к военнослужащим, когда они увидели карты местности и получили указания о порядке следования техники.

    Военнопленный также описал состав украинской группы, участвовавшей в наступлении. В нее входили четыре бронеавтомобиля: два американских Stryker и два Humvee, которые выполняли функции разведки, а также основная ударная группа.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

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    15 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)

    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску) и призвали к эвакуации из города

    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской военной администрации Красноармейска (украинское название – Покровск) Сергей Добряк призвал жителей города эвакуироваться из-за «подошедших вплотную» российских войск.

    В видеообращении Добряк заявил, что ситуация на Покровском направлении будет лишь ухудшаться, и рекомендовал жителям покинуть город, передает ТАСС.  «Пожалуйста, не медлите, выезжайте заранее, планово, собирайте вещи. Ситуация только ухудшается, лучше не станет», – сказал он.

    Вместе с тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в Донбассе. По его словам, украинские войска предпринимают попытки остановить продвижение сил России в направлении Красноармейска и Дзержинска (украинское название – Торецк).

    Ранее Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.

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    15 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт Леонков назвал сотрясанием воздуха заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские военные в Курской области не успевают даже вырыть окоп, как их уничтожают. Элитные бригады противника несут потери. На этом фоне планы по созданию некой «зоны безопасности» следует рассматривать лишь как желание ВСУ закрепиться на российской территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Киеве заявили о намерении создать «зону безопасности» у границы.

    «Не так давно на Украине создали фейки о том, что ВС России якобы собираются атаковать Сумы. Это стало для противника объяснением, почему они подтянули к границе войска. На деле в их планы изначально входило вторжение на российскую территорию. Теперь, когда элитные бригады, задействованные в этой авантюре, несут потери, а цели так и не были достигнуты, в Киеве пытаются прикрыть свои действия якобы миротворческой миссией. Поэтому звучат заявления о намерении силами ВСУ открыть некие «гуманитарные коридоры», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    По его мнению, цель офиса Владимира Зеленского – отзеркалить операцию Российской армии по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области. «Изначально задумка украинской провокации была иной, но сейчас на Украине решили все это переиграть. Уже и в ООН, кстати, попросили Россию предоставить доступ в Курскую область», – уточнил собеседник. На этом фоне создание «зоны безопасности» следует рассматривать также как попытку ВСУ закрепиться на российской территории.

    «Украинские военные не успевают вырыть окоп, как их уничтожают. Более того, ВС России выбили почти всю инженерную технику, а лопатами много не нароешь. В Донбассе ВСУ закатывали укрепрайоны в бетон, это позволяло им удерживать позиции. В Курской области такое невозможно: они все время под огневым воздействием. Поэтому противник пытается спрятаться в лесополосе, но их и там накрывают, действует спецназ. И повезло тем, кому удалось сдаться», – сказал аналитик.

    «Таким образом, планы Киева по созданию «безопасной зоны» – это сотрясание воздуха. Россия с этим не смирится, перед нашими военными стоит четкая задача – убрать противника, который находится на этом небольшом кусочке нашей российской земли. Более того, я думаю, что это мы еще создадим санитарную зону, но уже на территории Сумской области», – заключил Леонков.  

    Ранее министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» у границы. «С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», – приводит ее слова РБК.

    Верещук пояснила, что силами ВСУ планируется провести гуманитарные операции, открыть гуманитарных коридоры, а также допустить международные организации «с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации». Также министр заявила о намерении привлечь международные организации для поддержки инициативы.

    Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения противника в Курскую область.

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    15 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Мэр Суджи назвал фейком репортаж украинских СМИ якобы из центра города

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Суджи Виталий Слащев опроверг информацию украинских СМИ якобы из центра города о том, что населенный пункт заняли ВСУ.

    В Telegram-канале «RT на русском» опубликован комментарий мэра Суджи касательно репортажа украинских СМИ.

    «Не верьте фейкам. Суджа наша была, есть и будет», – заверил Слащев.

    Ранее врио губернатора Курской области полковник Алексей Кондратьев заявил, что ситуация в городе Судже остается напряженной, однако над зданием администрации города развевается российский флаг.

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    15 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Мошенники с Украины атаковали звонками замглавы российского МВД

    Мошенники с Украины атаковали звонками замглавы МВД РФ Кубышко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко рассказал о нескольких звонках, поступивших ему в течение дня от украинских мошенников с целью вымогательства денег.

    По словам Кубышко, накануне аферисты с Украины позвонили ему четыре раза, передает ТАСС.

    «Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению – и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил – это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар», – рассказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

    Он также отметил рост числа случаев мошенничества. Большая часть из них – 82% – совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщил Кубышко.

    Ранее народная артистка России Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине. Она пояснила, что на ее квартиру наложен арест.

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    15 августа 2024, 07:40 • Новости дня
    WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»

    Wall Street Journal: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»

    WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, украинские чиновники заговорили о возможности подрыва газопроводов еще в мае 2022 года, передает ТАСС.

    Изначально планировалось, что в операции будут участвовать несколько дайверов и женщина, якобы устроившие круиз на небольшой яхте. Финансировать операцию согласились украинские бизнесмены.

    Такой план получил одобрение Зеленского, однако тот попытался его остановить после того, как об операции узнали в Центральном разведывательном управлении США.

    Более того, президент Украины поручил остановить операцию из-за требования ЦРУ, однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его, а затем и вовсе изменил первоначальный план – привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

    Коментарии (13)
    15 августа 2024, 15:00 • Новости дня
    Генштаб разработал план по дополнительной защите приграничных районов

    Глава Минобороны Белоусов: Генштаб разработал план по дополнительной защите Белгородской области

    Генштаб разработал план по дополнительной защите приграничных районов
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный штаб Вооруженных сил России подготовил план конкретных действий по дополнительным мерам защиты Белгородской области от атак со стороны Украины, сообщил глава министерства обороны Андрей Белоусов.

    В частности, в нем идет речь о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств для выполнения основных задач, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости».

    Белоусов в четверг провел совещание по безопасности приграничных регионов России – Курской, Брянской и Белгородской областей.

    «В ходе сегодняшней встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ», – сообщило Минобороны.

    В четверг в Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня.

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    15 августа 2024, 10:39 • Новости дня
    В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня
    В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Вследствие сложной гуманитарной ситуации, вызванной обстрелами и разрушениями, в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

    По его словам, такое решение было принято с учетом масштабных разрушений и гуманитарной катастрофы на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.

    «Ситуация в Белгородской области остается крайне сложной. Местные власти не справляются с масштабами этой катастрофы самостоятельно», – пояснил Куренков.

    Уточним, введение режима ЧС федерального уровня позволит мобилизовать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, федеральные власти смогут оказать более эффективную помощь пострадавшим регионам, выделить необходимые финансовые средства для восстановления инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи населению.

    Ранее Краснояружский район Белгородской области покинули около 11 тыс. человек, порядка 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения, у них есть питание и предметы первой необходимости.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    15 августа 2024, 12:44 • Новости дня
    В Киеве опровергли причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    Подоляк опроверг причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    В Киеве опровергли причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина не обладает техническими и финансовыми ресурсами для проведения такой масштабной операции, как диверсия на «Северных потоках», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк агентству Reuters.

    По информации агентства, Подоляк категорически отверг все обвинения в адрес украинской стороны, заверив, что Киев не обладает ни техническими, ни финансовыми ресурсами, необходимыми для проведения такой сложной и дорогостоящей диверсии, передает ТАСС.

    «Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов», – подчеркнул он. Советник президента также отметил, что подобные обвинения являются частью информационной войны, развязанной против Украины.

    Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отверг свою причастность к подрыву «Северного потока» и «Северного потока – 2» и назвал сообщения о якобы своем участии в диверсии провокацией.

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

    Коментарии (10)
    15 августа 2024, 11:38 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт мужчины в Тобольске

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись задержания гражданина России, который готовил теракт на территории Тюменской области.

    На кадрах видно, как силовики задерживают подозреваемого и изымают взрывное устройство, которое он планировал использовать для совершения теракта, передает «Российская газета».

    В ходе задержания силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, которое подозреваемый планировал использовать для совершения теракта. На допросе задержанный признался в том, что спрятал бомбу и готов был осуществить свои преступные планы.

    Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку совершения террористического акта на объекте Министерства внутренних дел в Тюменской области, задержаны двое граждан России.

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    15 августа 2024, 07:49 • Новости дня
    В Сумах на севере Украины прогремел взрыв

    Tекст: Александра Юдина

    Звук взрыва был слышен в Сумах на севере Украины, сообщает украинское издание «Новости.Live».

    По словам очевидцев, слышны звуки взрывов, передает ТАСС.

    Известно, что в Сумской области, а также в ряде других областей Украины звучит воздушная тревога.

    Ранее в четверг взрывы прогремели в Полтавской области Украины.

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      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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